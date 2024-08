Zukunft Personal Europe 10. – 12. September 2024: Cegid präsentiert die Zukunft des Recruitings

Experten-Vortrag am zweiten Messetag legt Fokus auf die Zusammenarbeit von HR und Manager im Recruiting-Prozess

Köln, 30. August 2024 – Cegid, ein führender Anbieter von Cloud-Business-Management-Lösungen für das Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Talentmanagement), CPAs, das Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP) und andere unternehmerische Bereiche, stellt auf der Zukunft Personal Europe 2024 aus. Am zweiten Messetag diskutiert Andreas Irmer, Regional HR Director bei Cegid, im Experten Talk, wie HR und Manager gemeinsam den Recruiting-Prozess meistern und zusammenarbeiten, um die besten Talente für sich zu gewinnen.

Auf Europas führendem Expo-Event rund um die Welt der Arbeit lädt Cegid Kunden und Interessenten in Halle 4.2 am Stand J.26 dazu ein, die neue Cegid-Welt des Recruitings und Talentmanagements zu entdecken. Denn ein alarmierender Trend im Zeitalter des Fachkräfte- und Mitarbeitermangels ist Quiet Quitting. Umfragen des HR-Softwareanbieters zeigen, dass 40 % der Unternehmen aktuell ein niedriges Mitarbeiterengagement bemerken und 30 % sogar eine sinkende Produktivität. Wie Personalabteilungen mit Hilfe von Software und Künstlicher Intelligenz (KI) diesem und anderen Negativtrends entgegenwirken müssen, können Besucher am Stand mit Experten diskutieren. Außerdem besteht die Option, sich die neueste HR-Software von Cegid vorführen zu lassen.

Praxis-Fokus auf der Solution Stage

Die ZP Europe bietet aktiven Zugang zum gesamten Themencluster der HR-Welt. In zahlreichen Panels und Vorträgen werden die neuesten Trends und Herausforderungen für die Personalabteilungen von heute diskutiert. Cegid hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt anzugehen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Personalprozesse zu optimieren und zu digitalisieren.

Wie HR und Manager gemeinsam den Recruiting-Prozess meistern, um Top-Talente anzuziehen, diskutiert Andreas Irmer, Regional HR Director bei Cegid, am Mittwoch, 11. September auf der Recruiting & Attraction Stage II von 11:00-11:30 Uhr. Gemeinsam mit Henrik Zaborowski, Recruiting-Experte und Personalberater, wird Andreas Irmer die größten Recruiting-Hürden aus Managementsicht und die Rolle des Managers in der modernen Talentgewinnung beleuchten und aufzeigen, wie die Technologie die Zukunft des Recruitings formt.

Cegid auf der Zukunft Personal Europe 2024

Halle 4.2, Stand J.26

10.-12. September

Koelnmesse

Über Cegid

Cegid ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien, wie der Künstlichen Intelligenz (KI), und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Cegid beschäftigt 5.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Lösungen in 130 Ländern an 750.000 internationale Kunden nach der Übernahme von EBP, A Cegid Company. Das Unternehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von 852 Millionen Euro (Stand: 31. Dez. 2023). Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

