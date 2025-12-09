ZukunftsForum Edelmetalle 2026: Am 23. und 24. März wird Frankfurt wieder die Edelmetallhauptstadt der DACH-Region

In bewegten Zeiten für Gold, Silber und Platinmetalle bringt der Initiator und Edelmetallexperte Wolfgang Wrzesniok-Roßbach im kommenden März wieder Investoren, Marktteilnehmer, Experten und Brancheninsider in Frankfurt zusammen.

Frankfurt, 09. Dezember 2025 – Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr 2025 geht das „ZukunftsForum Edelmetalle“ in die zweite Runde: Am 23. und 24. März 2026 wird Frankfurt erneut zum Treffpunkt der nationalen und internationalen Edelmetallwelt.

Organisiert von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, Geschäftsführer der Fragold Connect GmbH, einem der profiliertesten Köpfe der Branche mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung, bietet die zweitägige Konferenz eine einzigartige Plattform für Menschen, die mit Edelmetallen ein professionelles Interesse verbindet. Das ZukunftsForum Edelmetalle verbindet dabei hochwertige Fachvorträge mit einem klaren Fokus auf persönlichem Netzwerken – nahbar, direkt und effektiv.

Im Vortragsteil selbst kommen erneut zahlreiche renommierte Expertinnen und Experten aus der Edelmetallwelt zu Wort: Neben Ruth Crowell von der London Bullion Market Association und Vertretern des World Gold Council werden Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der BayernLB und Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, den ersten Tag mit jeweils einer Keynote eröffnen. Die renommierte Finanzjournalistin Jessica Schwarzer übernimmt dazu an beiden Tagen die Gesprächsführung.

„Es gibt in der DACH-Region einige Messen und Konferenzen rund um Edelmetalle – aber keine, die den Dialog zwischen allen denkbaren Stakeholdern so konsequent in den Mittelpunkt stellt“, betont Organisator Wolfgang Wrzesniok-Roßbach. „Gerade die Mischung aus familiärem Rahmen und internationaler Expertise macht das ZukunftsForum Edelmetalle so wertvoll.“

Highlights 2026:

– Investoren stehen am ersten Tag im Fokus: Der erste Konferenztag wird gezielt auf die Bedürfnisse von Anlegern zugeschnitten – mit kompakten Vorträgen und Panels zu den Bereichen Investment und Edelmetallmärkte.

– Themen rund um Handel und Technologie gehört dann der zweite Tag der Konferenz. Hier steht mit Blick in die USA und nach China die aktuelle Lage im Bereich Globale Rohstoffpolitik am Beginn, gefolgt von Themen rund um die Bereiche Handel, Recycling und Risikomanagement, aber z.B. auch Logistik und schließlich Marketing für Finanzdienstleister und den Edelmetallhandel.

– Internationale Perspektiven: Vertreter von LBMA, World Gold Council sowie führende Köpfe aus Handel und Industrie geben Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Chancen.

– Familiäre Atmosphäre: Trotz der professionellen Ausrichtung bleibt die Konferenz überschaubar und persönlich – kurze Wege, direkte Gespräche, schnelle Kontakte. Das gilt auch für den angeschlossenen Messebereich, in dem unterschiedliche Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

„Das ZukunftsForum Edelmetalle wird auch 2026 wieder in einem seriösen Format die unterschiedlichsten Beteiligten zusammenbringen, die eines eint: dass sie in irgendeiner Weise mit Edelmetallen zu tun haben; als Investoren, Produktanbieter und Händler, Verarbeiter und Recycler, industrielle Nutzer, Forscher, Journalisten oder Dienstleister“, so der Initiator der Konferenz Wolfgang Wrzesniok-Roßbach. „Damit wollen wir Brücken bauen, untereinander, aber auch in die Gesellschaft hinein, der oft nicht bewusst ist, welche entscheidende Rolle Edelmetalle in vielen Bereichen spielen“.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 23. und 24. März 2026 (mit Vorprogramm am 22. März)

Ort: Kongresszentrum Kap Europa der Messe Frankfurt

Themen: Gold, Silber, Platinmetalle, Bergbau, Recycling, Nachhaltigkeit, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, industrielle Anwendungen, Investment

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite des ZukunftsForums: www.zukunftsforum-edelmetalle.de und in dem Magazin „Gold & Weiss“, das kürzlich erschienen ist und in den nächsten Tagen an viele Empfänger per Post versandt wird.

Über die Fragold Connect GmbH:

Die Fragold Connect GmbH wurde 2024 von Unternehmensberater und Edelmetallexperten Wolfgang Wrzesniok-Roßbach und Marketingberaterin Corinna Schmitz gegründet, um die Edelmetallbranche der DACH-Region durch innovative Veranstaltungen und Publikationen wie das ZukunftsForum Edelmetalle und die Fachzeitschrift „Gold & Weiss“ nachhaltig zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Branchenexperten, die auf jahrzehntelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen in der Welt der Edelmetalle zurückblicken.

