Zukunftskompetenz Zuversicht

Monika Herbstrith-Lappe teilt beim Speaker*innen-Treffen von DEM Redner-Experten Heinrich Kürzeder Formel für erfüllende Zukunft

Die Zukunft wirkt für viele Menschen bedrohlich. Künstliche Intelligenz KI verändert Berufsbilder. Wirtschaftliche Unsicherheit und die Geschwindigkeit des Wandels fordern Organisationen auf allen Ebenen. Viele Unternehmen investieren deshalb in KI zur Steigerung der Effizienz. Häufig übersehen sie dabei die eigentliche Zukunftsfrage der Resilienz: Wie bleiben Menschen handlungsfähig und lernbereit, wenn Wandel und Unsicherheit zum Dauerzustand werden?

Genau hier wird Zuversicht relevant. Nicht als Schönfärberei, sondern als Fähigkeit, Realität klar zu sehen und darin Möglichkeiten zu erkennen. Die Mathematikerin, Physikerin, Motivationspsychologin und Zukunftsmanagerin Monika Herbstrith-Lappe versteht Zuversicht als realistischen Optimismus. Wer zuversichtlich ist, leugnet Risiken nicht, sieht aber in Unsicherheiten und Schwierigkeiten auch die daraus resultierenden Möglichkeiten. Gerade in Zeiten von KI und Ungewissheit wird diese Haltung zu einer Schlüsselkompetenz für Unternehmen, Führungskräfte und Teams.

In ihrer Keynote „Zukunft braucht Zuversicht – von Unsicherheiten zu Möglichkeiten“ bestärkt Herbstrith-Lappe Menschen darin, Gestaltungsspielräume zu erweitern. Sie zeigt, wie aus Ungewissheit Handlungsenergie entstehen kann und warum Zukunft nicht nur technologische Intelligenz, sondern vor allem menschliche Klugheit braucht. Gerade weil KI vieles schneller, effizienter und automatisierter macht, werden zutiefst menschliche Fähigkeiten wichtiger: Sinn erkennen, Verantwortung übernehmen, kreativ denken, Beziehungen gestalten und gemeinsam tragfähige Entscheidungen treffen.

Herbstrith-Lappe ist sich der Wirkmacht der Bühne und der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Sie versteht ihre Arbeit als Beitrag dazu, eine gute Vorfahrin zu sein und bestmöglich zu einer lebenswerten Zukunft für jetzige und kommende Generationen beizutragen.

Umso mehr freut sie sich, Teil der illustren Agentur „Redner. Speaker. Experten“ und des handverlesenen Freundeskreises des Rednermachers Heinrich Kürzeder zu sein. Dessen Ziel ist es, dass sich Speaker*innen nicht nur gegenseitig bestärken, sondern auch von den Besten lernen. So kürzlich beim Freundkreistreffen in München. Unter anderem gab Extremsportler Norman Bücher Impulse zu Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und dem Umgang mit widrigen Bedingungen. Und Monika Herbstrith-Lappe teilte mit ihren Kolleg*innen ihre Formel für eine erfüllende Zukunft: Es braucht Vorstellungskraft als zentrale Zukunftskompetenz, den Mut zur Verwirklichung und verlässliche Verbündete.

So wird Zuversicht zur Zukunftskompetenz zum Gelingen der anstehenden Changes. Sie hilft, Unsicherheiten auszuhalten und Chancen wahrzunehmen. Sie stärkt Vorstellungskraft auf dem Boden der Realität. Sie ermutigt zum Handeln, ohne blindlings loszurennen. Vor allem erinnert sie daran, dass die Zukunft durch unser Handeln in der Gegenwart entsteht. Als begeisterte Extrem-Taucherin weiß Monika Herbstrith-Lappe: „Auf die Strömungen haben wir keinen Einfluss. Wir können jedoch Strömung klug nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Je stärker die Strömungen, desto wichtiger ist unsere Selbststeuerung.“

Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Mathematikerin und Physikerin, Motivationspsychologin und Neurowissenschaftlerin sowie KI- und Zukunftsmanagerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ sowie seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung und auf Bühnen aktiv. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie als „Speaker des Jahres 2024“ ausgezeichnet. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet – so auch 2025. Als High Performance Coach hat sie sich auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für Innovationsfreude, gesunde Leistungsstärke und Resilienz in der Ära der KI.

Die Motivationspsychologin ist außerdem Speakerin in der renommierten Redneragentur „Redner. Speaker. Experten“ von Heinrich Kürzeder, Rednerin und Zukunftsgestalterin im Future Inspiration Team des österreichischen und deutschen Zukunftsinstituts sowie Vordenkerin im Think Tank Net of Brains und in einem IDG-Hub. Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Universität für Weiterbildung Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Bündnispartnerin der idg Initiative Digitalisierung Chancengerechtigkeit und als Board Member von WOMENinICT setzt sie sich für Human Centred AI ein. WOMENinICT wurde 2025 mit dem „Award für Digitalen Humanismus in der Praxis“ ausgezeichnet. Von 2021 bis 2023 war sie Vorständin der Vereinigung der Business-Trainer*innen und von 2023 bis 2025 Vizepräsidentin des Chapters Austria der German Speakers Association.

Kontakt

Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe

Liniengasse 33/2/31

1060 Wien

+43 1 292 95 03



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Bildquelle: @Heinrich Kürzeder