Zukunftssichere Verbindungstechnik beginnt im DIN-Ausschuss

Schuster GmbH Sonderschrauben bringt ihr Know-how in die Entwicklung neuer Regularien ein

Die Schuster GmbH Sonderschrauben wirkt derzeit aktiv an der Überarbeitung zweier zentraler DIN-Normen für Verbindungstechnik mit: Die DIN 2510 Teil 1 zu Schraubenverbindungen mit Dehnschaft sowie die DIN 267-13 für Verbindungselemente mit besonderen mechanischen Eigenschaften bei extremen Temperaturen – insbesondere bei Werkstoffen und Festigkeitsklassen, die außerhalb des Standardtemperaturbereichs von -10 °C bis +300 °C zum Einsatz kommen.

„Mit unserem Sitz in den DIN-Ausschüssen gehen wir über die bloße Erfüllung von Vorgaben hinaus. Wir arbeiten aktiv an der Gestaltung neuer Regularien für die Branche mit“, erklärt Tim Wenzelmann, Leiter der technischen Entwicklung und Qualität bei Schuster. Die direkte Beteiligung an Normungsprozessen und das Einbringen der Expertise verschafft dem familiengeführten Unternehmen selbst einen Vorsprung. Und auch die Kunden profitieren aufgrund des Wissens um die aktuellsten Entwicklungen von einem technologischen Mehrwert und tiefgreifendem Know-how.

Auch bei zukünftig entscheidenden Themen wie beispielsweise der Wasserstoffwirtschaft wird in Sachen Verbindungstechnik mitgestaltet. So arbeitet Schuster bereits jetzt in Normenausschüssen mit, die sich auch mit Anwendungen im H2-Sektor befassen. „Überall dort, wo Wasserstoff transportiert wird, müssen die Werkstoffe hohe Beanspruchungen aushalten. Zudem muss beachtet werden, dass die Materialien nicht verspröden und langfristig eine sichere Verbindung gewährleisten, da es sonst zu Leckagen kommen kann“, weiß Tim Wenzelmann und verdeutlicht damit die Relevanz von Regularien für solch spezielle Einsatzgebiete.

Der Vorteil für Anwender liegt in der praxisnahen Gestaltung der Normen. „Unsere Mitarbeit ermöglicht es, die Perspektive unserer Kunden in die Ausarbeitung einfließen zu lassen“, so Wenzelmann. Erfahrungen aus Produktion und Kundenprojekten werden unmittelbar in technische Spezifikationen übersetzt – für wirtschaftlichere und anwendungsorientierte Lösungen. Im Sinne der Anwender wird ein intensives Normverständnis geboten: Lieferungen entsprechen nicht nur formal den Vorgaben, sondern berücksichtigen die fachliche Intention dahinter. Damit stellt sowohl im Bereich standardisierter Produkte als auch für Nutzer von Sonderschrauben die Zusammenarbeit mit einem normungsaktiven Hersteller einen strategischen Vorteil dar.

Über Schuster GmbH Sonderschrauben:

Die Schuster GmbH Sonderschrauben mit Hauptsitz in Brachbach, Rheinland-Pfalz, ist seit über 50 Jahren einer der führenden deutschen Spezialisten für Dehnschrauben und Verbindungselemente. Das Familienunternehmen wurde von Werner Schuster als gelernter Dreher gegründet und wird seit 1997 von seinem Sohn Bernd Schuster geleitet.

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Dehnschrauben nach DIN 2510 spezialisiert und beliefert insbesondere die chemische und petrochemische Industrie, Raffinerien sowie den Anlagen- und Turbinenbau. Neben diesen etablierten Märkten fokussiert das Unternehmen den Wasserstoff- und Windenergiemarkt sowie absolute Nischenmärkte. Mit rund 100 Mitarbeitenden vertreibt Schuster jährlich mehrere Millionen Schrauben, Bolzen und Muttern aus kaltzähen und warmfesten Sonderwerkstoffen.

Die Geschäftsstrategie basiert auf den Unternehmenswerten Sicherheit, Nachhaltigkeit und „Zukunft aktiv gestalten“ mit dem Markenkern „Begeisterung für Leistung“. Innovative Service-Leistungen wie „Fix It“ für garantierte Liefertermine, der „Task Force“-Service für Notfälle rund um die Uhr und das Online Service System (OSS) für transparente Bestellverfolgung unterstreichen die kundenorientierte Ausrichtung.

Parallel zum Headquarter in Rheinland-Pfalz betreibt das Unternehmen mit der Schuster Manufaktur einen zweiten Standort in Siegen für Sonderanfertigungen. An diesem Standort ist auch ein eigenes Prüflabor integriert, mit welchem der Bereich Forschung & Entwicklung eng verwoben ist. Die selbst entwickelten Software TAS XPS ermöglicht es den Spezialisten, ihren Raffineriekunden eine komplette IT-Infrastruktur für die Warenwirtschaft bei Anlagenstillständen zur Verfügung zu stellen.

Als Familienunternehmen verbindet Schuster Sonderschrauben Bewährtes mit innovativen Technologien und modernster Produktionstechnik. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte und Services sowie die konsequente Kundenorientierung machen das Unternehmen zu einem geschätzten Partner für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Kontakt

Schuster GmbH Sonderschrauben

Leo Diezemann

Industriestraße 2

57555 Brachbach

+49 2745 / 9219 – 0



https://www.schuster-gmbh.de

Bildquelle: @Schuster GmbH Sonderschrauben