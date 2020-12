ZUKUNFTSTAG DEUTSCHER VERMITTLER des Institut Ritter

Das Feuerwerk von Ideen, Tipps & Impulsen + die Besten der Branche

Das Jahr 2020 war anders als alle Jahre zuvor. Die einen taten sich schwer mit den neuen Bedingungen, die anderen legten das beste Jahr ihrer Vermittlergeschichte hin. Sowohl am Telefon, in Videocalls als auch in der Teamarbeit gibt es viele Gründe, aktuell und modern am Ball zu bleiben.

Unser Zukunftstag 2020 möchte Impulse geben, Ideen und Input für 2021 und Best practice Erfahrungen unserer Beratungen und Awards. Und mittendrin der Höhepunkt des Zukunftstages: Wir, das Institut Ritter, der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. und das Versicherungsmagazin lüften das Geheimnis und küren die besten Vermittler 2020.

Ein weiteres Thema ist der Fluch und Segen von Social Media, u.a. durch die Flut der so genannten Hoch-Preis-Coaches. Wir geben erstmals unseren Blick auf all das, was sich in den sozialen Medien gerade so tut. Was bringt Vermittler wirklich voran, was ist unseres Erachtens eher heiße Luft.

Der Abschluss des diesjährigen digitalen Zukunftstages wird ganz besonders. Einige kennen die Entwicklungstage auf Rügen. Uwe P. Schwesig und Steffen Ritter geben Einblick, wie genau die besten Vermittler nach der Zeit im Strandkorb entwickelt haben, was sie umgesetzt haben und welche Erkenntnisse alle daraus ziehen können. Entwicklungstage reloaded.

Alle Infos zum Zukunftstag finden Sie auf https://agenturberatung.de/zukunftstag

Das Institut Ritter agiert im gesamten deutschsprachigen Raum. Kern dessen Arbeit ist es Unternehmern und Führungskräften bei der Entwicklung ihres Unternehmens durch offene wie auch hoch individualisierte Inhouse-Trainings, Beratungen und Seminare zu begleiten und unterstützen. Steffen Ritter, Geschäftsführer des Institut Ritter, ist mehrfacher Erfolgsautor und Redner. Er beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten intensiv mit den Gewohnheiten sehr erfolgreicher Menschen.

