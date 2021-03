Zur richtigen Zeit am richtigen Ort:

Wie Spediteure durch Carrier-Programme ihren Geschäftserfolg langfristig sicherstellen

Die Logistikbranche ist noch immer geprägt von großen Unsicherheiten und steigenden Anforderungen. Spediteure müssen neben den aktuellen Aufträgen auch die nächsten Ladungen und Frachtmengen richtig und dennoch flexibel planen, um Leerfahrten und Gewinnverluste zu vermeiden. Die Qualität der Dienstleistungen eines Spediteurs sorgt gerade in diesen unsicheren Zeiten für konstante Einnahmen.

Im heutigen stark umkämpften Markt stellen spezielle, auf Spediteure zugeschnittene Programme, sicher, dass die wachsenden Anforderungen mit verbesserter Sichtbarkeit und Genauigkeit erfüllt werden. Entscheidend ist, dass sie die aktuellen Herausforderungen berücksichtigen und zusätzlich Leitlinien liefern, um den Warentransport weiter zu fördern und den Geschäftserfolg langfristig zu sichern.

Konzentration auf die Waren

Der richtige und vor allem rechtzeitige Zugang zu Fracht gibt Speditionsunternehmen den Vorsprung und die nötige Sicherheit, um ihr Auftragsvolumen konstant hoch zu halten. Nur so können sie ihre Fahrten besser planen und Liefertermine einhalten. Der frühzeitige und lückenlose Zugriff auf Daten in Echtzeit ermöglicht eine vorausschauende Planung und das Management von Änderungen in letzter Minute. Spediteure erhalten damit die Sicherheit, ihre Aufträge auch bei Abweichungen in der Lieferkette erwartungsgemäß zu erfüllen und ihren Auftraggeber zufriedenzustellen.

Partner-Programme, wie das Carrier Advantage Program von C.H. Robinson, basieren auf innovativen, skalierbaren Plattformen und helfen Spediteuren ihr Geschäft effektiver und effizienter zu verwalten. Sie unterstützen dabei, ein konsistentes und attraktives Geschäft für Spediteure zu schaffen und schlagen alternative Landwege bei kurzfristigen Änderungen in der Lieferkette vor. Sie verbessern zudem das Cashflow-Management, indem sie frühzeitigen Zugang zu Aufträgen, schnelle Bezahlung für ihre Dienstleistungen (innerhalb von 48 Stunden), Tankkarten und andere Rabatte bieten. Gleichzeitig können Spediteure über die Navisphere Carrier Platform direkt auf eine Vielzahl neuer Frachtmöglichkeiten zugreifen und auf die Expertise eines lokalen C.H. Robinson-Experten zurückgreifen. Dieser kümmert sich um die Abläufe und die Verwaltung von relevanten Papieren und Dokumenten, so dass sie sich auf den Transport ihrer Waren konzentrieren können.

C.H. Robinson löst einfache bis hochkomplexe Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und über alle Branchen hinweg. Mit einem verwalteten Frachtvolumen von über 21 Milliarden US-Dollar und 19 Millionen Sendungen pro Jahr ist das Unternehmen eine der größten Logistikplattformen der Welt. Sein globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht, dass die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, nahtlos geliefert werden. Mit der Kombination aus multimodalen Transportmanagementsystem und Expertise nutzt C.H. Robinson seinen Informationsvorsprung, um intelligentere Lösungen für mehr als 105.000 Kunden und 73.000 Vertragsspediteure zu liefern. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen zu erzielen. Als verantwortungsbewusster Global Citizen ist das Unternehmen sehr stolz darauf wichtige Initiativen, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter bewegen, mit Millionen von Dollar zu unterstützen.

