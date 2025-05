Zurück ins Leben: Fitnesstraining nach der Krebserkrankung

Bewegende Podcast-Doppelfolge mit Julian Steinmann und Experte Frank Vogelgesang

Was geschieht, wenn das Leben plötzlich stillsteht? Wenn eine Diagnose wie Knochenkrebs alles verändert? In einer emotionalen Doppelfolge des Podcasts der BSA-Akademie berichten der ehemals erkrankte Julian Steinmann und der Experte für onkologische Rehabilitation, Frank Vogelgesang, eindrucksvoll über den Weg zurück ins Leben – mit Sport, Bewegung und mentaler Stärke als Anker.

Julian Steinmann spricht offen über seine Krebserkrankung, die Zeit der Chemotherapie und den schwierigen, aber entschlossenen Weg durch die Rehabilitation. An seiner Seite: Frank Vogelgesang, der mit fachlicher Expertise und menschlicher Wärme zeigt, wie wichtig gezieltes Fitnesstraining in der onkologischen Nachsorge ist.

Themen der Doppelfolge:

Der Schockmoment der Diagnose – und wie man psychisch standhält

Körperliche und seelische Herausforderungen während der Behandlung

Sport, Bewegung und Ernährung als Bausteine der Genesung

Bodybuilding als persönlicher Anker in der Reha

Rückschläge, Motivation und der Wert von Gemeinschaft

Praktische Tipps für Betroffene und Angehörige

Diese Podcast-Folge macht Mut, inspiriert – und gibt konkrete Impulse für Betroffene, Begleitende und Fachkräfte im Gesundheitswesen. Eine bewegende Geschichte über Willenskraft, Perspektivwechsel und den unschätzbaren Wert von Bewegung auf dem Weg zurück ins Leben.

Jetzt reinhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement und zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik. Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

