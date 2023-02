Zusätzliche Hotels, Weinkellereien und vieles mehr: Genussvolle Neuheiten aus Charlottesville 2023

Kimpton-Hotel im Jefferson-Stil eröffnet im Frühjahr – Umfassende Renovierung des Traditionshauses The Omni Charlottesville Hotel – Anzahl der Weingüter und Restaurantvielfalt wächst weiter

Vom Magazin „Food & Wine“ als eine der aufstrebendsten Reiseziele Amerikas für Feinschmecker ausgezeichnet, sorgt Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia auch 2023 für zahlreiche Neuheiten, die einen Aufenthalt noch genussvoller gestalten. Die Stadt liegt im Albemarle County am Fuße der Blue Ridge Mountains, umgeben von zahlreichen Weingütern.

Außergewöhnlich nächtigen

Im April 2023 eröffnet The Forum Hotel by Kimpton auf dem Gelände der Darden School of Business der University of Virginia. Das fünfgeschossige Gebäude im Jefferson-Stil wird 198 Gästezimmer beherbergen, darunter zehn Suiten, sowie einen über 3.700 Quadratmeter großen Veranstaltungsbereich mit Outdoor-Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight: Das Gelände öffnet sich nach hinten zu einem blühenden botanischen Garten, drei Hektar Baumschule mit Amphitheater und einladenden Gehwegen.

Das in der historischen Fußgängerzone der Stadt gelegene The Omni Charlottesville Hotel wird in diesem Jahr größeren Renovierungsarbeiten unterzogen. Diese beinhalten Upgrades der Gästezimmer durch eine moderne Möblierung, eine Erneuerung der Konferenztechnik, Aufwertungen der Hotellobby und der Aufenthaltsräume sowie verbesserte Essens- und Unterhaltungsangebote für Gäste und Besucher.

Eine weitere Neueröffnung steht mit dem Scottsville House an: Situiert in der malerischen Stadt Scottsville im Süden des Albemarle County, plant das Scottsville House, noch in diesem Jahr mehrere Suiten für Besucher anzubieten. Direkt dahinter liegt mit The Switching Station zusätzlich eine kleine, erst kürzlich eröffnete Übernachtungsmöglichkeit. Die ehemalige städtische Telefon-Umschaltstation ist nur 30 Fahrminuten von der Innenstadt von Charlottesville mit ihren einladenden Geschäften, Restaurants und einer Brauerei entfernt. All diese sind entlang des Ufers des historischen James River zu finden.

Wer eine Unterkunft in den Weinbergen bevorzugt, wird im 2022 wiedereröffneten Crossroads Inn als Teil der Pippin Hill Farm & Vineyards glücklich. Seit 1820 ausschließlich als Taverne bekannt und genutzt, erlaubt diese Unterkunft eine kleine Zeitreise für die Besucher.

Essen und Trinken: Das ländlich Authentische genießen

Besonders die kulinarische Vielfalt in Charlottesville und Umgebung hat die Redakteure von „Food & Wine“ überzeugt, ganz besonders die große Anzahl an regionalen Restaurants, die Produkte aus eigener Landwirtschaft anbieten. Letztes Jahr neu eröffnet haben Basta Pasta, Mockingbird und Smyrna. 2023 kommen neue kulinarische Highlights wie Bad Luck Ramen Bar, Black Cow Chophouse und Brazos Tacos hinzu. Wer sich treiben lassen will, kann auch an den Charlottesville Guide“s Food Tours teilnehmen und fünf verschiedene Stationen in Kombination mit einer touristischen Führung als Teil einer Gruppe kennenlernen.

In der Region Charlottesville gibt es über 40 Weingüter entlang des Monticello Wine Trail, und jedes Jahr kommen neue hinzu. Ausgezeichnet auf regionalem, nationalem und internationalem Niveau, machen sie die Region zu einem Top-Weingebiet der US-Ostküste. Dazu kommen Craft-Beer-Brauereien, handwerkliche Mostereien und Schnapsbrennereien. Neueröffnungen sind in diesem Jahr die Southwest Mountains Vineyards in der Region Keswick, die Paradise Springs Winery in Crozet und die Thistlerock Mead Company in Charlottesville. Die bekannten Michael Shaps Wineworks haben zudem letzten Juli einen neuen Degustationsraum eröffnet.

Ein weiterer Tipp: Das Jefferson School African-American Heritage Center (JSAAHC) feiert 2023 seinen 10. Jahrestag und ist immer einen Besuch wert. Seine Mission ist es, das reiche Erbe der afroamerikanischen Gemeinschaft von Charlottesville und Albemarle County zu ehren und zu erhalten. Außerdem ist es die Mission, eine größere Anerkennung und mehr Verständnis für die Beiträge von Afroamerikanern und Völkern der Diaspora auf internationaler Ebene zu fördern. Hierzu stehen den Besuchern ganzjährig eine dauerhafte historische Schau, wechselnde Ausstellungen der zeitgenössischen Kunstgalerie sowie ein voller Veranstaltungskalender offen.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

