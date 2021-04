Zusammenleben verbessern mit Familienseminar für Zuhause

Wie lassen sich unterschiedliche Rollen rücksichtsvoll miteinander verbinden?

Ein rücksichtsvolles Miteinander in Harmonie und Übereinkunft – in vielen Familien ist das allenfalls eine Wunschvorstellung. Der Besuch in einem Familienseminar kann dabei helfen, sich gemeinsam mit verschiedenen, den familiären Alltag prägenden kritischen Fragestellungen strukturiert auseinanderzusetzen. Erfolgsautor und Coach Kai-Uwe Harz hat in seinen zahlreichen Seminaren in mehr als 30 Jahren viel Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Familiensystemen und familiären Konstellationen gesammelt. Wie sich das Zusammenleben in privaten, aber auch beruflichen Partnerschaften und in familiären Verbindungen im Sinne eines denkbar konfliktfreien und konstruktiven Miteinanders gestalten lässt, hat er in seinem Familienseminar in Buchform zu Papier gebracht. Seine Leser leitet er anhand seines Nicht-Nur-Buchs durch einen strukturierten Prozess der Selbstanalyse, der als Grundlage für die Anerkennung der Andersartigkeit aller Beteiligter in den familiären Beziehungen dienen kann.

Familienseminar in Ratgeberform: Familiäre Prozesse rücksichtsvoll gestalten

Für Kai-Uwe Harz ist das familiäre Miteinander ein gestaltbarer Prozess. Er ist nach Einschätzung des Autors ganz wesentlich abhängig von einer gelungenen Kommunikation, die auf einer Analyse der eigenen Ziele und Bedürfnisse basiert. “Alle Familienmitglieder sind dazu aufgefordert, gemeinsam zu besprechen und zu definieren, wo und wie ein Entgegenkommen denkbar ist, sodass keiner sich aufgeben oder unterordnen muss. Wichtig dabei ist es, zu akzeptieren, dass jeder Mensch anders tickt, jeder eine subjektive Wahrheit und individuelle genetische Voraussetzungen sowie persönliche Prägungen mitbringt. “Wer diese Eigenschaften an sich selbst klar benennen und anerkennen kann, schafft damit die Voraussetzungen, in familiären Konstellationen verständnisvoll und mit Rücksicht miteinander umzugehen. Dieser Weg ist keinesfalls so schwer zu beschreiten, wie es vielleicht zunächst klingt. Mit meinen Du!-Werken helfe ich Lesern, die offen sind für eine Betrachtung ihrer eigenen Ziele und Wünsche, diese Erkenntnis für ein gelungenes Miteinander einzusetzen”, beschreibt Kai-Uwe Harz.

Lernen, Streit zu vermeiden und Vereinbarungen auszuhandeln mit Familienseminar in Buchform

Mit seinen Nicht-nur-Büchern eröffnet Kai-Uwe Harz seinen Lesern den Weg, ihr Ziel eines harmonischeren Miteinanders im familiären Umfeld leichter zu erreichen. Dabei geht es um ganz konkrete Rezepte, Streit zu vermeiden und stattdessen Probleme miteinander zu erörtern und Vereinbarungen auszuhandeln. “Wenn Emotionen Oberhand gewinnen, kann es eine gute Strategie sein, eine Pause einzulegen, sich zu beruhigen, auf den Partner zuzugehen und seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen”, schildert der Autor. Wie wichtig eine offene und rücksichtsvolle Kommunikation ist und wie sie gut gelingen kann, das zeigt Kai-Uwe Harz in “Du! und Deine Partnerschaften” und den weiteren Werken aus seiner Du!-Reihe.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

