Zusammenschluss der Connova Group & Hightex GmbH

Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH als neues Mitglied der Connova Group

Klipphausen und Villmergen, 17. Juli 2024 – Die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH freut sich, rückwirkend per 01.01.2024 als eigenständiges Firmenmitglied Teil der Connova Group zu sein. Dies markiert einen bedeutenden Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung beider Unternehmen und der gesamten Connova Group.

Übernahme und neue Co-Führung

Die zwei Co-Gründer und Mitgesellschafter, Herr Dr. Konrad Gliesche, Herr Dr. Dirk Feltin sowie Frau Jeanette Scherf, haben ihre Anteile an der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH an die Hightex Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft der Connova Holding AG, rückwirkend zum 1. Januar 2024 verkauft. Herr Dr. Dirk Feltin wird weiterhin als Geschäftsführer und Mitgesellschafter in der Hightex tätig bleiben und die Connova Group tatkräftig unterstützen. Als zweiter Geschäftsführer ist Herr Maurice Perret als Mitgesellschafter in die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH eingetreten und wird die Expansion aktiv begleiten.

Zukünftige Pläne und Synergien

Die Connova Deutschland GmbH wird im Frühjahr 2025 von Großröhrsdorf nach Klipphausen umziehen, um die Kräfte beider Unternehmen an einem gemeinsamen Standort zu bündeln. Dies ermöglicht kurze Wege, schnelle und übergreifende Lösungen und stärkt die Position beider Unternehmen im Markt. Herr Dr. Konrad Gliesche zieht sich vollständig aus dem Unternehmen zurück, während Frau Jeanette Scherf noch für eine Übergangszeit als Prokuristin in der Geschäftsleitung tätig sein wird.

Strategische Partnerschaft ausbauen

Die Connova Group bringt ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automotive und Drohnen in die Partnerschaft ein. Gemeinsam mit der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH sollen die Produktions- und Innovationskapazitäten weiter ausgebaut und starke, strategische Partnerschaften gefördert werden.

Stimmen zur Übernahme

Die Gesellschafter der Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH sind erfreut über diese Entwicklung: Wir haben uns die wichtige Zeit genommen, eine zukunftsgerichtete und solide Lösung für unsere langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der erfolgreichen Connova Group zu finden. Wir sind sehr glücklich über diese Zukunftsschritte und diese Kontinuität und Synergien am Standort in Klipphausen. Maurice Perret ergänzt: Der nächste Wachstumsschritt für die Firmengruppe ist eingeleitet worden. Wir bedanken uns bei allen drei Gesellschaftern für diese Nachfolgelösung und freuen uns sehr darauf, diese traditionsreiche Firmengeschichte im Bereich der Verstärkungsstrukturen weiter auszubauen.

Kunden, Partner und Zusatznutzen

Wir danken unseren treuen Kunden für die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns, Sie bei laufenden und neuen Projekten schlagkräftig als Gruppe zu unterstützen. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen oder Fragen zur Verfügung.

Über die Connova Group:

Die Connova Group ist eine führende Schweizer und Deutsche Industriegruppe für Composite-Verbundwerkstoffe und massgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen im Leichtbau. An zwei Standorten beschäftigt die Gruppe rund 85 Mitarbeiter:Innen und bedient internationale Kunden für die Luft- und Raumfahrt, Automotive, Drohnen sowie Forschungs- und ausgewählte Industriepartner. Weitere Informationen unter:

https://www.connova.com/

Über die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH:

Die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH ist ein Spin-off des Instituts für Polymerforschung in Dresden und seit 1998 führend in der Herstellung von Hochleistungsfaserverbund-werkstoffen mittels Tailored Fiber Placement (TFP) Technologie. Das Unternehmen beschäftigt rund 67 Mitarbeiter:Innen und betreibt eine Produktionsfläche von etwa 8.000 m² in Klipphausen. Weitere Informationen unter https://www.hightex-dresden.de/

