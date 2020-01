Zusammenschluss von Marlep und Fernlast

Jetzt eine der größten Tankspeditionen für flüssige Lebensmittel

Hamburg/Berlin/Braunschweig, 16. Januar 2020 – Im Rahmen eines Anteilstauschs hat die Marlep Tanklogistik GmbH die zur Boettger Gruppe gehörende Fernlast Logistik GmbH übernommen. Damit schließen sich zwei der führenden Spediteure in der Lebensmittellogistik zusammen und bilden eine der größten Tankspeditionen für flüssige Lebensmittel in Deutschland. Die Geschäftstätigkeit erfolgt weiterhin unter beiden Marken.

Marlep Tanklogistik mit Hauptsitz in Hamburg und Fernlast Logistik in Braunschweig sind zwei etablierte Speditionsunternehmen in der Lebensmittelindustrie. Beide Unternehmen transportieren flüssige Lebensmittel, in erster Linie Schokolade und Kakao, Zucker und Glucose sowie Öl und Saftkonzentrate. Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 haben sie sich unter der Führung von Marlep zusammengeschlossen und verfügen aktuell über nahezu 200 Logistikeinheiten. „Mit den verbesserten Kapazitäten können wir noch flexibler auf die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden eingehen. In Kombination mit unserem seit jeher geltenden Qualitätsanspruch hinsichtlich Pünktlichkeit und Ausstattung schaffen wir nun größtmögliche Effizienz“, sagte Lars Johannsen, Sprecher und geschäftsführender Gesellschafter der Marlep Tanklogistik bei der Vertragsunterzeichnung am 30. Dezember 2019 in Berlin.

Kunden stehen weiterhin im Mittelpunkt

„Unsere Kunden sind daran interessiert, ihre Zusammenarbeit mit Logistikdienstleistern zu optimieren. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Branche weiter zu festigen und den wachsenden Anforderungen des Marktes zu entsprechen. Mit der aktuellen Transaktion erreichen wir einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg, erweitern unser Netzwerk und verbessern dadurch unser Serviceangebot für unsere Kunden“, sagt Philippe Leopold, Geschäftsführender Gesellschafter der Marlep Tanklogistik.

Standorte bleiben erhalten

Die bisherigen Standorte bleiben erhalten. Von der Zentrale in Hamburg wird die Unternehmensgruppe gesteuert. Die Lebensmitteltankverkehre werden sowohl von Hamburg als auch von Braunschweig aus disponiert. In Braunschweig erfolgt zudem die Disposition der Lebensmittelsiloverkehre und es steht eine Tankinnenreinigungsanlage zur Verfügung Die polnische Niederlassung in Kościerzyna stellt Fuhrparkservice sowie Werkstattdienstleistungen.

Marlep Tanklogistik GmbH

Marlep wurde 2010 von den Herren Leszek Karasinski und Lars Johannsen als Speditionsunternehmen Marlep Tanklogistik GmbH gegründet mit der Schwesterfirma Marlep Trans Polen Sp. z o. o. als Fuhrunternehmen. Das Unternehmen ist heute eines der drei größten Tankspeditionen für flüssige Lebens-mittel in Deutschland. www.marleptank.com

Fernlast Logistik GmbH

Die 1949 gegründete Fernlast Logistik ist im Bereich Transport heller flüssiger und rieselfähiger Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie tätig. Nach Übernahme der Laabs Tanklogistik im Jahr 2017 wurde der Transport von flüssigen Kakaoprodukten/Schokoladen zusätzlich aufgenommen. www.fernlast.de

Boettger Gruppe

Zur Boettger Gruppe mit Stammsitz in Berlin gehören die Geschäftsbereiche Zucker (Herstellung und Handel), Süßwaren, Logistik und Immobilien. Die Geschäftsbereiche des mittelständischen Familienunternehmens sind in operativ eigenständigen Gesellschaften organisiert. www.boettgergruppe.com

Kontakt

Marlep Tanklogistik GmbH

Bettina Dummann

Albert-Einstein-Ring 17

22761 Hamburg

+49 40 380754770

bdummann@marleptank.com

http://www.marleptank.com

Bildquelle: @Marlep Tanklogistik