Zuverlässig bei jedem Wetter: Kioskdrucker von Citizen

So finden Sie den richtigen Kioskdrucker für Ihr Unternehmen

Kioskterminals, die Tickets, Quittungen und Gutscheine ausdrucken, sind heute in Parkhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Vergnügungsparks und sogar bei Skilift-Zugängen alltäglich. Kioske sind für die Nutzung im öffentlichen Raum Indoor oder Outdoor konzipiert, um Informationen oder Tickets auszugeben und Transaktionen zu ermöglichen. Mit den Terminals nutzen Unternehmen und Kunden automatisierte Selbstbedienungsfunktionen für den Ticketkauf. Das Ziel ist ein besseres Kundenerlebnis, was sie zu einer wesentlichen Investition für Unternehmen macht, die sie in ihre Prozesse integrieren. Eine wichtige Voraussetzung ist daher ihre dauerhafte Verfügbarkeit, zu der beim Drucken ein zuverlässiger Kioskdrucker wie der Citizen PMU3300 beiträgt.

In Zukunft mehr Self-Service

Der Markt für Kioskdrucker wächst: Während der Kioskmarkt im Jahr 2023 weltweit einen Wert von 24,63 Milliarden US-Dollar hatte, stieg er in 2024 auf 26,99 Milliarden US-Dollar an. Bis 2032 soll er auf ein Volumen von 56,20 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einem Anstieg von jährlich 9,6 % in den Jahren 2024 bis 2032 entspricht.

Ein Grund für das Wachstum ist, dass immer mehr Menschen und Unternehmen Automatisierung und Self-Service-Lösungen verwenden. In Bereichen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen, Banken, Transport und auch im Freizeitbereich haben Selbstbedienungsterminals Einzug gehalten. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT) werden Kioske zukünftig noch besser und effizienter machen, was sowohl den Kunden als auch den Betreibern Vorteile bringt.

Technik, die den Elementen trotzt

Sonne, Regen oder doch eher Schnee? Die unberechenbaren Wetterbedingungen aufgrund der Klimakrise stellen Technologien im Outdoor-Bereich wie Kioske zum Ticketverkauf oder Parkscheinautomaten vor große Herausforderungen. Geräte und Technologien müssen extremen Temperaturen und rauen Umgebungen standhalten.

Das gilt auch für den Einsatz von Kiosken im Außenbereich: Die Terminals werden unter unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt und benötigen deshalb auch robuste Kioskdrucker, um jederzeit präzise Tickets auszugeben. Ganz gleich, ob bei brütender Sommerhitze oder eisigen Wintertemperaturen – die verwendeten Technologien müssen zuverlässig arbeiten und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Besonders in Bereichen, in denen Wetterumschwünge den Alltag beeinflussen, kommt es auf die Stabilität und Effizienz der Geräte an.

Betrieb bei extremen Temperaturen

Einer der wichtigsten Faktoren bei einem Kioskdrucker für den Außenbereich ist daher seine Fähigkeit, bei extremen Temperaturen zu arbeiten. Kioske im Freien sind großen Temperaturschwankungen ausgesetzt, von der eisigen Kälte im Winter bis zur sengenden Hitze im Sommer. Falls ein Drucker diesen Temperaturextremen nicht standhalten kann, kommt es zu Ausfallzeiten und erhöhten Wartungskosten. Daher ist es wichtig, einen Drucker zu wählen, der sowohl bei Hitze als auch bei Kälte zuverlässig arbeitet.

Der Citizen-Drucker PMU 3300 ist auf eine große Bandbreite an Einsatztemperaturen von -15 bis +65 Grad Celsius ausgelegt. Das macht ihn ausfallsicher für Stadträume mit großer Hitze als auch für Skigebiete, wo die Temperaturen auf Minusgrade fallen.

Tickets bereitstellen für Outdoor-Abenteuer

Bergbahnen und Skilifte sind ein beliebtes Reiseziel für Touristen und Menschen aus der jeweiligen Region. Deshalb setzen viele Betreiber auf Ticketautomaten und Parkscheinterminals, mit denen Wartezeiten verkürzt werden können, um den Besuchern ein angenehmes Erlebnis zu bieten. Doch die extreme Kälte in Bergregionen kann sich auf elektronische Geräte wie Kioskdrucker auswirken und ihre Funktionsfähigkeit beeinflussen. In Umgebungen wie auf Skipisten, wo die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sinken können, ist ein Gerät, das auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktioniert, von entscheidender Bedeutung. Hier punktet ein Drucker wie der PMU3300, der selbst bei Kälte mit Temperaturen bis zu -15 °C. Durch die Wahl einer Drucklösung, die für niedrige Temperaturen geeignet ist, können Unternehmen den Verkauf von Eintrittskarten und andere Transaktionen auch unter den härtesten Winterbedingungen ohne Unterbrechung fortsetzen.

Parkscheinautomaten glühen in der Hitze der Stadt

Kioskterminals werden häufig für das Parken in der Stadt oder auf öffentlichen Plätzen verwendet: Sie arbeiten meist in Parkscheinautomaten, an denen Fahrzeugbesitzer einen Parkschein lösen können, der dann ausgedruckt wird.

Auch Parkscheinautomaten im Außenbereich sind oft den unterschiedlichsten Wetterbedingungen ausgesetzt, von der Hitze im Sommer bis zur Kälte im Winter. Ein Drucker, wie der PMU3300 von Citizen, der in einem weiten Temperaturbereich von bis zu +65 °C arbeiten kann, sorgt dafür, dass die Belege von Parkuhren das ganze Jahr über zuverlässig ausgedruckt werden. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit von häufiger Wartung und womöglich eines Austauschs, was zu Kosteneinsparungen für Gemeinden und Städte führt.

Weitere Outdoor-Kioske

Jeder Kiosk, der rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, profitiert von einem Drucker mit einer großen Temperaturtoleranz. Ganz gleich, ob es sich um einen Fahrkartenkiosk in einem Vergnügungs- oder Freizeitpark, einen Informationskiosk auf einem öffentlichen Platz oder einen Bezahlkiosk an einer Tankstelle handelt: Ein Drucker, der auch bei extremen Temperaturen zuverlässig arbeitet, sorgt für eine gleichbleibende Leistung und reduziert das Risiko von Ausfallzeiten.

Schutz gegen Vandalismus

Beschmierte Automaten, demolierte Parkuhren, eingeschlagene Scheiben: Vandalismus bezeichnet die mutwillige Zerstörung oder Beschädigung einer privaten oder öffentlichen Sache. Leider ist dies auch ein Thema für Terminals im Außenbereich, die gegen Vandalismus geschützt werden müssen, was vandalensichere Lösungen bei Outdoor-Kiosken unabdingbar macht.

Sicherheitsaspekte für Kioske im Freien

Kioske im Außenbereich sind diversen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt, darunter Vandalismus und Diebstahl. Unbeaufsichtigte Kioske sind für diese Bedrohungen besonders anfällig, da sie sich oft in öffentlichen Bereichen befinden, die wenig oder gar nicht überwacht werden. Vandalismus kann große Schäden am Kiosk und seinen Komponenten verursachen, was kostspielige Reparaturen und Ausfallzeiten zur Folge hat. Daher ist es wichtig, einen Drucker zu wählen, der so konzipiert ist, dass er Manipulationen und Vandalismus standhält.

Ein vandalismusgeschützter Drucker verfügt über Merkmale, die es Einzelpersonen schwer machen, das Gerät zu manipulieren oder zu beschädigen. Dazu gehören eine robuste Konstruktion, sichere Gehäuse und manipulationssichere Siegel. Durch die Wahl eines Druckers mit vandalismussicheren Merkmalen können Kioskbetreiber die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihrer Kioske erhöhen und den Bedarf an häufigen Reparaturen und Ersatzgeräten verringern.

Einfache Integration in Systeme

Für Unternehmen, die mehrere Kioske verwenden, ist die einfache Integration des Druckers in bestehende Systeme entscheidend. Ein Drucker, der sich nur schwer integrieren lässt, kann zu Kompatibilitätsproblemen, längerer Installationszeit und höheren Kosten führen. Daher ist es wichtig, einen Drucker zu wählen, der sich leicht in das Kiosksystem integrieren lässt und einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet.

Anschlussmöglichkeiten für flexible Verbindungen

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Druckers ist die Verfügbarkeit von Konnektivitätsoptionen, mit der sich das Gerät leicht in die Infrastruktur einbinden lässt. USB- und serielle Anschlüsse sind gängige Verbindungsoptionen. Sie sind somit flexibel in verschiedenen Installationsumgebungen einsetzbar.

USB-Anschlüsse sind in modernen elektronischen Geräten weit verbreitet und bieten eine einfache und zuverlässige Methode zum Anschluss des Druckers an das Kiosksystem. Sie sind einfach zu bedienen und liefern schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, was sie zu einer idealen Wahl für viele Anwendungen macht.

Serielle Anschlüsse hingegen werden häufig in industriellen und kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Verbindung und eignen sich daher für Umgebungen, in denen Störungen und Signalverluste ein Problem darstellen können. Serielle Anschlüsse sind außerdem mit einer Vielzahl von Legacy-Systemen kompatibel und bieten somit Flexibilität für verschiedene Installationsumgebungen.

Durch die Wahl eines Druckers mit sowohl USB- als auch seriellen Anschlüssen können Kioskbetreiber sicherstellen, dass der Drucker unabhängig von den Konnektivitätsanforderungen problemlos in ihre bestehenden Systeme integriert werden kann.

Robustes und kompaktes Design

Platz ist ein entscheidender Faktor bei der Konstruktion von Kiosken. Der Kioskdrucker PMU3300 hat ein schlankes Design, mit dem er sich nahtlos in Installationen mit begrenztem Platzangebot integrieren lässt. Dank seiner geringen Stellfläche passt er in verschiedene Kioskdesigns, ohne Abstriche bei Leistung oder Funktionalität.

Der Kioskdrucker PMU3300 wurde mit dem Schwerpunkt auf Langlebigkeit und Platzersparnis entwickelt und eignet sich daher perfekt für eine Vielzahl von Kioskkonfigurationen.

Er überzeugt durch seine vandalismussichere Konstruktion, die dafür sorgt, dass er auch in Umgebungen, in denen Vandalismus ein Thema ist, funktionsfähig und intakt bleibt. Dies garantiert Zuverlässigkeit und minimiert Ausfallzeiten, so dass sich die Benutzer auf eine gleichbleibende Leistung verlassen können.

Wichtige Aspekte für die Wahl eines Kioskdruckers

Bei der Auswahl eines Kioskdruckers für den Außenbereich ist es wichtig, Faktoren wie Temperaturtoleranz, Schutz vor Vandalismus und einfache Integration in Systeme zu berücksichtigen. Ein Drucker, der extremen Temperaturen standhält, gewährleistet zuverlässige Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen und reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten. Vandalismusresistente Merkmale erhöhen die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Kioske und verringern den Bedarf an häufigen Reparaturen und Ersatzgeräten. Und schließlich sorgt die einfache Integration in bestehende Systeme für einen reibungslosen und effizienten Betrieb und minimiert Kompatibilitätsprobleme und Installationszeiten.

Zuverlässig, strapazierfähig, integrierbar

Die Berücksichtigung dieser Merkmale hilft Kioskbetreibern, einen Drucker auszuwählen, der ihre Anforderungen erfüllt und eine zuverlässige Leistung in Außenbereichen bietet. Wenn Sie sich für einen zuverlässigen und robusten Kioskdrucker für den Außenbereich interessieren, sollten Sie den Citizen-Drucker PMU3300 in Betracht ziehen, der eine ausgezeichnete Temperaturtoleranz, vandalismusresistente Funktionen und eine einfache Integration in bestehende Systeme bietet.

Egal, ob Menschen Berge erklimmen wollen, sich auf ihr Skierlebnis freuen oder spannende Freizeitparks besuchen, die Drucklösungen von Citizen bieten höchsten Komfort bei der Verwendung in Kioskautomaten und sorgen so für unvergessliche Erlebnisse bei jedem Besuch.

Citizen Systems Europe betreut mit Niederlassungen in London und Esslingen die gesamte EMEA-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druckern für Industrie, Handel, Gesundheitswesen und mobile Anwendungen, im Speziellen Etiketten-, Barcode- und POS- sowie mobile- und Fotodrucker. In jedem Fall werden die Produkte des Unternehmens über ein Netzwerk an spezialisierten Partnern vertrieben und unterstützt.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Citizen Systems Japan und Teil der Citizen Watch Company of Japan. Die weltweite Gruppe produziert die weltbekannten Eco-Drive-Uhren sowie Mini-Drucker, Industriedrucksysteme und Werkzeugmaschinen, Quarzoszillatoren, LEDs und andere elektronische Komponenten.

