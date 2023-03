Zuverlässige Partner für eine erfolgreiche Personalsuche

Pesbe GmbH unterstützt vertrauensvoll bei der Suche nach den besten Kandidaten – von Transportunternehmern für Transportunternehmer entwickelt!

Hamburg im März 2023 – Pesbe GmbH läutet mit ihrem einfachen und auf die Branche passenden System zur Personalgewinnung die Zukunft im Bereich der Transportlogistik ein. Das innovative Konzept wurde von erfahrenen Transportunternehmern für Transportunternehmer entwickelt und bietet eine schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung zur Besetzung offener Stellen im Fahrerbereich. Dank des zielorientierten Systems können Kunden innerhalb kürzester Zeit Bewerbungen von vielversprechenden Kandidaten erhalten. Dabei wird jeder Bewerber sorgfältig auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens abgestimmt, um sicherzustellen, daß die perfekte Übereinstimmung erreicht wird Hier mehr über das innovative System von Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Zeiteinsparung durch das System ermöglicht es Unternehmen, sich vollständig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und somit ihre Effizienz weiter zu steigern. Insgesamt ist das Konzept von Pesbe GmbH ein überzeugender Ansatz zur Personalgewinnung in der Transportlogistikbranche – einfach, effektiv und maßgeschneidert für die Bedürfnisse von Unternehmen dieser Art. Die Vorteile liegen in einem minimalen Zeitaufwand, einer zielorientierten Fahrersuche, einem professionellen Auftreten und einer optimalen Vorbereitung für das Bewerbungsgespräch. Hier mehr über das innovative System von Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Das erfolgreiche Konzept zur zielgerichteten und bedarfsbasierten Rekrutierung über Social Media Schon seit 25 Jahren befasst sich die Firma mit dem Transportgewerbe und nutzte dazu ihre eigenen 40 LKW und 50 Angestellten. Pesbe GmbH konnte die Transformationen auf dem Markt und die Lage der Fahrer im eigenen Unternehmen miterleben. Dies hat letztlich gezeigt, dass es nicht so weitergehen kann und wir deshalb ein passendes und leicht zu handhabendes System zur Personalgewinnung entwickelten. Die Kunden werden von Pesbe GmbH eine verlässliche und günstige Lösung für ihr größtes Problem erhalten, sodass sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren können. Durch die langjährige Erfahrung und Know-how im Transportgewerbe weiß das Pesbe-Team genau, welche Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden müssen. Es wird auf eine individuelle Beratung und Betreuung der Kunden gesetzt, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Dabei wird großen Wert auf Transparenz und Fairness in der Zusammenarbeit gelegt. Das Ziel ist es, den Bewerbungsprozess für Unternehmen so einfach wie möglich zu gestalten. Mit dem Online-Portal können die Kunden schnell und unkompliziert Stellenanzeigen schalten oder direkt passende Kandidaten auswählen. Wir sind davon überzeugt, dass Pesbe GmbH Ihnen dabei helfen kann, qualifizierte Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu gewinnen – ganz ohne Stress und Aufwand

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.