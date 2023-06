Zuwachs für das handz.on-Team

Der Münchner IT-Dienstleister holt drei neue Mitarbeiter an Bord

München, 29. Juni 2023: handz.on freut sich über gleich drei Neuzugänge im Team: Mit Jozef Kapicak, Maximilian Kraemer und Benedikt Breitsameter baut der IT-Dienstleister seine Expertise rund um IT-Beratungs- und Software-Entwicklungsservices aus und wächst kontinuierlich weiter.

Jozef Kapicak (49 Jahre) ist seit Mai 2023 als Solution Expert mit im Team und betreut aktuell hauptsächlich Integrationsprojekte von IT- / OT-Systemen. Bevor er zu handz.on kam, war der studierte IT-Ökonom als Systemarchitekt sowie Datenbank-Administrator und -Berater bereits für verschiedene namhafte Unternehmen wie den Banking-Spezialisten Fidor Solutions, den Bayerischen Rundfunk sowie Hallhuber tätig. An seinem neuen Arbeitgeber schätzt der Motorrad- und Fahrradfan besonders „das familiäre Miteinander und den Fokus auf Weiterbildung für die Teammitglieder“.

Maximilian Kraemer ist seit Juni 2023 für handz.on als Solutions Expert mit an Bord und im USU-Team als IT Consultant tätig. Der 28-jährige Industriekaufmann und Wirtschaftsinformatiker verfügt zusätzlich über eine Ausbildung zum IT-Soldaten. Bei handz.on gefällt dem Outdoor-Fan und Hobbymusiker insbesondere der deutlich spürbare Teamgeist und die „entspannte, qualitativ hochwertige Arbeitsatmosphäre“.

Benedikt Breitsameter (25 Jahre) unterstützt handz.on ebenfalls seit Juni 2023 als Solution Expert. Der studierte Wirtschaftsinformatiker hat zudem eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Arthrex GmbH absolviert. Bei handz.on ist er aktuell im USU-Team für USU IT Service Management zuständig. Der begeisterte Flag-Football-Spieler schätzt an seiner neuen Arbeitsstelle speziell den Zusammenhalt im Team und das umfangreiche Schulungsangebot, das ein „starkes Investment in die Mitarbeiter“ widerspiegelt.

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Sitz in München und Dortmund, der sich auf die Bereiche Enterprise Service Management und Informationssicherheit spezialisiert hat. Das Besondere des Unternehmens ist sein nachhaltiger, dualer Ansatz aus Beratung und Entwicklung. Dabei erarbeitet handz.on nur in den Bereichen Software, in denen es auch über Beratungskompetenz verfügt und bietet für seine Fokusthemen auch eigene Software-Lösungen an, die den operativen Alltag optimieren. Aufgrund der Vielzahl der umgesetzten Projekte profitieren Kunden von einer fachlich fundierten, realistischen Aufwandseinschätzung und mehrstufigen Angeboten, die eine genaue Budgetierung zulassen und einen schnellen und sicheren Projektstart gewährleisten. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.on.de

