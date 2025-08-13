Zuwachs für ManyMinds Group: HAPPYGANG und GIPFELXBERG verstärken Agenturnetzwerk für Social Performance

Hamburg, 13. August 2025_ Die ManyMinds Group erweitert ihr Expertennetzwerk um die Social-Media-Agentur HAPPYGANG und deren Performance-Einheit GIPFELXBERG. Damit stärkt die Agenturgruppe gezielt ihre Kompetenzen im Bereich datengetriebenes Social Campaigning. Ziel ist es, den strategischen Fokus auf performance-orientierte Mediaplanung und -umsetzung weiter auszubauen. Der Kurs hin zu mehr Performance- und Media-Kompetenz wird dabei insbesondere durch Gero Maskow, den neuen Geschäftsführer der ManyMinds Group, vorangetrieben.

Das Berliner Unternehmen HAPPYGANG hat sich auf kreative und performance-basierte Social-Media-Kampagnen spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung in der Produktion von hochwertigem Social Content. Mit Kunden wie TUI, Thalia und RTL2 hat sich die Berliner Agentur als Partner für ganzheitliches Channel Management etabliert.

Mit GIPFELXBERG bringt HAPPYGANG eine auf Performance spezialisierte Unit in die ManyMinds Group ein, die über Kompetenzen in den Bereichen Paid Social, Search und datengetriebenes Tracking verfügt. Die enge Verzahnung von Social und Performance entlang der gesamten Customer Journey ist ein zentraler Bestandteil der Gruppenstrategie – sowohl auf Kampagnenebene als auch strukturell im Agenturmodell.

Christof Szwarc, CEO von HAPPYGANG, betrachtet den Zusammenschluss als strategische Weiterentwicklung: „Wir entwickeln Kampagnen, die funktionieren. Das bedeutet: starker Content, exzellente Distribution und kontinuierliche Optimierung. Die Zusammenarbeit mit der ManyMinds Group gibt uns die Möglichkeit, genau das fortlaufend zu optimieren – im Schulterschluss mit Spezialisten, ohne dabei unsere Eigenständigkeit aufzugeben.“

Social Performance als Fokus im Mediamix

Die ManyMinds Group setzt auf einen modernen Mediaansatz: Social und Performance stehen nicht als kreative Nebendisziplin, sondern als strategisches Herzstück der Mediaplanung im Fokus. Dabei liegt das Augenmerk auf der intelligenten Kombination von Reichweite, Relevanz und Conversion entlang der gesamten Customer Journey.

Gleichzeitig treibt Gero Maskow als neuer Geschäftsführer der ManyMinds Group die Weiterentwicklung der Agenturgruppe aktiv voran. Maskow kommt von UNBOUND Media (ehemals Crossmedia), wo er mehr als zehn Jahre lang Agenturstandorte aufgebaut und geleitet hat. In seiner neuen Rolle ist er für die Positionierung der ManyMinds Group als eigenständige Agenturmarke verantwortlich und steuert das Zusammenspiel der spezialisierten Einheiten.

„Wir setzen auf ein Modell, das den veränderten Anforderungen im digitalen Marketing gerecht wird. Statt alles zu zentralisieren, verbinden wir hochspezialisierte Agenturen, die gemeinsam an integrierten Lösungen arbeiten – mit Social und Performance als verbindendem Rahmen für alle On- und Offline-Medien“, betont Gero Maskow.

Durch den Zusammenschluss mit HAPPYGANG und GIPFELXBERG sind bereits vier Expertenagenturen im Netzwerk der ManyMinds Group vereint. Zuvor stießen bereits die Agenturen M2L, spezialisiert auf Performance- und Affiliate- Marketing, und Lucky Shareman für Influencer Marketing hinzu. Alle Partneragenturen bleiben operativ eigenständig und profitieren zugleich von gemeinsamen Ressourcen, interdisziplinärem Austausch und einer übergreifenden Strategie.

Über die Gründer:

Die ManyMinds Group wurde von Michael Schierhold, Ralf-Michael Rokoss und Andreas Jacobs gegründet. Schierhold ist ein erfahrener Agenturprofi und Medienunternehmer (u. a. Lucky Shareman, Kontor Digital Media). Rokoss verfügt über langjährige Erfahrung im Beteiligungsmanagement und M&A. Unternehmer und Investor Jacobs bringt umfassende Expertise in den Bereichen Unternehmensentwicklung und strategische Beteiligungen ein.

Die ManyMinds Group wurde 2024 von Michael Schierhold, Ralf-Michael Rokoss und Andreas Jacobs gegründet. Als Social Performance Media Group verbindet sie die Stärken eigenständiger Agenturen, um Marken mit kreativen Lösungen und datenbasiertem Know-how zu unterstützen. Ziel ist es, Kunden entlang der gesamten Customer Journey zu begleiten und erfolgreich zum Abschluss zu führen.

Weitere Informationen unter: manyminds.com.

