Zwei für die internationale Bühne: Snom und Sipwise in strategischer Partnerschaft

Snom und Sipwise arbeiten ab sofort noch enger zusammen: Selbst komplexeste Installationen sollen sich jetzt ohne großen Aufwand realisieren lassen.

Snom, anerkannter Hersteller von IP-Telefonen für den Unternehmens- und Industriebereich und Sipwise, ein seit 2018 zur Alcatel Lucent Enterprise Holding gehörender, international erfolgreicher Provider von Unified Communications-Lösungen, arbeiten ab sofort noch enger zusammen. Zahlreiche Kunden in aller Welt wird´s freuen. Selbst komplexeste Installationen sollen sich jetzt ohne großen Aufwand realisieren lassen.

Wie die Snom Technology GmbH aus Berlin ist auch die Sipwise GmbH aus dem niederösterreichischen Brunn am Gebirge ein international breit aufgestellter Anbieter von Telekommunikationslösungen. Sipwise spezialisiert sich auf die Entwicklung und Integration von Voice-over-IP-Softswitch-Lösungen mit integrierten Zusatzmodulen für Telkos, Netz- und OTT-Betreiber, sowie Enterprise-Kunden. 2008 als Open Source Unternehmen gegründet, zählt Sipwise mehr als 60 Kunden in über 30 Ländern – darunter neben NetCologne auch T-Mobile/Magenta Telekom und die britisch-niederländische Liberty Global – mit mehr als fünf Millionen angeschlossenen Benutzern.

Zum Kern der partnerschaftlichen Kooperation beider Unternehmen gehört, dass Sipwise das gesamte Portfolio von Snom in sein Angebotsspektrum integriert – inklusive des hochprofessionellen Weiterleitungs- und Provisionierungstools SRAPS (Secure Redirection and Provisioning Service) für das vollkommen standortunabhängige Zero-Touch Deployment von Snom Telefonen. SRAPS hilft, Einstellungen aus der Ferne per Remote Management vorzunehmen, Fehler zu analysieren und in vielen Fällen auch remote zu beheben.

Alexander Lutay, Vice President of Development, Sipwise GmbH: “Wir arbeiten immer gerne mit den kompetenten Technikern von Snom zusammen, die von Anfang an daran interessiert waren, unsere Systeme effizient miteinander zu verschmelzen. Wir sind überzeugt davon, dass die Verbindung von Sipwise und Snom Lösungen unseren Kunden mehr Flexibilität, sowie Zeit- und Kostenvorteile verschaffen wird.

Auch Mark Wiegleb, Head of Interop & Integration, Snom Technology GmbH, schaut angesichts der Zusammenarbeit erwartungsvoll in die Zukunft: “Die Integration von Sipwise hat uns sehr gefreut, ist das Unternehmen doch ähnlich wie Snom sehr international aufgestellt. Besonders unser gemeinsamer großer Kundenstamm wird von der Kooperation profitieren.”

Über Snom

Snom ist ein international anerkannter Hersteller von IP-Telefonen für den Geschäfts- und Industriebereich. Als Wegbereiter im Bereich Voice-over-IP (VoIP) und Telefonie 1997 gestartet, hat sich Snom schnell zu einer weltweit etablierten Top-Marke für innovative ITK-Lösungen entwickelt.

360° Ansatz: Der Erfolg des Unternehmens basiert auf einer Rundum-Strategie, die die Bedürfnisse von Kunden und Partnern ganzheitlich bedient.

Das Angebot zeichnet sich aus durch

– erstklassige Technologie,

– höchste Sicherheit,

– ergonomisches Design,

– eigene Firmware-Entwicklung inklusive schneller Updates,

– eigenes Audiolabor,

– regelmäßige Schulungen,

– exzellenter Service,

– Remote-Support-System,

– 3 Jahre Garantie,

– maßgeschneiderte Lösungen sowie

– Lokales Management in den Schlüsselmärkten

Snom setzt ausdrücklich darauf, die Wünsche und Ansprüche seiner Kunden und Partner bei der Entwicklung neuer Lösungen zu kennen und entsprechend zu berücksichtigen.

Die mit vielfältigen Funktionen ausgestatteten IP-Tisch- sowie Konferenz- und DECT-Schnurlostelefone von Snom zeichnen sich durch eine High-End-Audioqualität aus. Zum Portfolio gehören auch Modelle, die speziell für besonders herausfordernde Umgebungen – etwa Healthcare, Produktion oder Desk-Sharing – konzipiert wurden.

Seit 2016 ist Snom Teil der VTech-Gruppe, dem weltweit größten Hersteller von Schnurlostelefonen.

Firmenkontakt

Snom Technology GmbH

Heike Cantzler

Wittestraße 30 G

13509 Berlin

+49 30 39833-0

officemanagement@snom.com

https://www.snom.com

Pressekontakt

SAB Communications

Kiara Dettmer

Reinhardtstraße 12-16

10117 Berlin

030 5600.7954

press@sabcommunications.net

https://sabcommunications.net/de/pressearchiv/

Bildquelle: Adobe Stock, Autor: Rawpixel, Lizenz: SAB Communic