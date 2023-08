Zwei Jahre Knuspr – das Fundament für die Zukunft steht

Der Online-Supermarkt geht weiter seinen ganz eigenen Weg und blickt in bewegten E-Food-Zeiten optimistisch in die Zukunft.

München, 10. August 2023. Vor zwei Jahren, am 12. August 2021, verließ der erste Knuspr-Van das Lagerhaus am Standort München. Seit Tag 1 erklärtes Ziel des Online-Supermarkts: Vom Newcomer zur Nummer 1 der deutschen Online-Supermärkte zu werden. „Heute, zwei Jahre danach, sind die Weichen dafür gestellt. Denn der Grund, warum sich unser Modell im Markt durchsetzt, liegt im nachhaltigen Fundament, auf dem es fußt. Und dieses Fundament ist bei Knuspr die einzigartige Kundenzufriedenheit. Dazu kommt ein Kundenwachstum von über 50 % im letzten Jahr und ein Anstieg an Bestellungen allein am Standort München um über 20 % seit Jahresbeginn. Aber Zahlen allein machen kein Modell erfolgreich“, so Carolin Kracmer, Marketing Director und Geschäftsführerin bei Knuspr.

Knuspr verfügt über einen in der Branche bislang unerreichten Beliebtheitswert (Net Promotor Score – NPS) von über 74, flankiert von einem beeindruckenden Google-Rating von 4.9 Punkten. „Diese Werte bedeuten uns wirklich viel“, erklärt Kracmer weiter. „Während viele Mitbewerber selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiter auf aggressive Expansion setzen, haben wir andere Prioritäten gesetzt.“ Knuspr fokussierte sich stattdessen voll und ganz darauf, das eigene Credo in die Tat umzusetzen: Das Leben der Kunden einfacher und genussvoller zu machen. Hierfür hat Knuspr unter anderem …

– ein unerreicht großes Produktsortiment von durchschnittlich 12.000 Produkten aufgebaut

– ein direktes Netzwerk von mittlerweile fast 400 regionalen Partnern etabliert, deren Lebensmitteln oftmals in keinem anderen Supermarkt zu finden sind

– mit Hilfe des „Genuss-Helden-Programms“ diese Partner von Beginn an unterstützt, um gemeinsam mit ihnen und nicht auf deren Rücken zu wachsen

– eine einzigartige direkte Lieferkette etabliert, wodurch die frischesten Lebensmittel teilweise innerhalb von sieben Stunden nach der Ernte über Knuspr direkt auf den Tellern der Kunden landen

– beide bestehenden Lager in München und im Rhein-Main-Gebiet vollständig automatisiert, um langfristig ein perfektes Einkaufserlebnis für die Kunden zu garantieren

– allein im letzten Jahr 623 Produkte ins Sortiment aufgenommen, weil diese sich die Kunden wünschten

– von Anfang an auf höchste Standards bei den äußerst beliebten Fahrern gesetzt

„Unser besonderes Konzept hebt sich deutlich von unseren Mitbewerbern ab und bedient die hohen Ansprüche der Kunden in Sachen Frische. Es ist aber darüber hinaus auch nachhaltig und klimafreundlich. Und es setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Unterstützung regionaler Betriebe geht, deren Zahl in Deutschland weiterhin stark rückläufig ist“, sagt Stephan Lüger, Commercial Director und Geschäftsführer bei Knuspr.

Der Online Supermarkt sieht nicht in schneller Expansion in immer mehr Städte den Schlüssel zur Profitabilität. Knuspr setzt stattdessen mit seinen vollautomatisierten Logistikzentren auf Produktivität und Effizienz. So gelingt es, den Kunden noch schneller, perfekte Lieferungen anbieten zu können und auf diesem Weg nachhaltig zu wachsen. Das Lagerhaus in Garching bei München ist heute bereits das modernste Logistikzentrum innerhalb der gesamten Rohlik Gruppe. Im Knuspr Warenhaus in Bischofsheim ist die vollautomatische AutoStore-Anlage für den Trocken- und auch den Frischebereich ebenfalls bereits in Betrieb.

„Wir haben unser Geschäftsmodell auf ein solides Fundament gestellt. Mit dieser Ausgangslage blicken wir mehr als optimistisch in die Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass unser nachhaltiges, kundenzentriertes Modell sich in der aktuellen Konsolidierungsphase im Markt durchsetzen wird“, so Lüger. „Mit uns wird zu rechnen sein.“

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80 % des Sortiments von regionalen Anbietern.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr ein revolutionärer Player im E-Food Business. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Kontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Bildquelle: @Knuspr