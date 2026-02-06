Zwei Kinoabende im Februar im Subtropischen Badeparadies am Weissenhäuser Strand

6. Februar 2026 – „Am 14. und 28. Februar finden die beiden nächsten Kinoabende in ganz besonderer Atmosphäre des Subtropischen Badeparadieses im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. Am ersten Termin dieser beliebten Veranstaltung wird der Film „Vaiana 2“ gezeigt, ein spannender Film rund um das Mädchen Vaiana, die designierte Nachfolgerin des Stammeshäuptlings auf der Insel Motonui in Polynesien. Gemeinsam mit dem Halbgott Maui macht sie sich auf eine Reise über die weiten Meere und durch die gefährlichen Gefilde von Ozeanien. Am 28. Februar folgt dann der Film „Aquaman – Lost Kingdom“. Er zeigt das vielseitige Leben von Arthur Curry, dem König von Atlantis, und seinen Kampf um die Zukunft seines Landes“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die Gäste können im Badeanzug oder im lockeren Outfit erscheinen. Kinder zahlen 15 Euro, ab 15 Jahre beträgt der Preis 18 Euro pro Person. Der Eintritt bei diesem besonderen Kinoerlebnis beinhaltet einen Softdrink und eine Portion leckeres Popcorn oder Nachos mit Dip, Leihbademäntel gibt es mit einem Aufpreis. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist jeweils um 20 Uhr, der Film startet dann um 20.30 Uhr. Bis Ende März wird es dann noch zwei Kinoabende geben. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand