Zwei Tage voller Rekorde auf der Com.vention 2025: 700 Besucher feiern mit STARFACE und estos

KI als bestimmendes Thema / Fast 40 Technologiepartner präsentierten Top-Trends aus dem UCC-Umfeld / Fokus auf die Produktneuheiten STARFACE 10 und ProCall NEX sowie auf die künftige strategische Ausrichtung der Gamma Gruppe

Karlsruhe, 9. Oktober 2025. Mit rund 700 Teilnehmenden hat die Com.vention 2025 von STARFACE und estos am 24. und 25. September 2025 im Europa-Park Rust einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Unter dem Motto „So viel KI wie noch nie“ erlebten Fachhandels- und Technologiepartner sowie Gäste aus der gesamten UCC-Branche zwei Tage voller Produktneuheiten, spannender Vorträge und intensiven Networkings.

„Die Com.vention 2025 hat sich von einer rein deutschsprachigen Partnerveranstaltung zu einem lebendigen, multilingualen Branchentreff entwickelt, der weit über unsere eigenen Communities hinaus ging und es erstmalig auch Teilnehmern aus Frankreich und England ermöglichte, mittels Live-Transkription und -Übersetzung dem breiten Vortragsprogramm zu folgen“, erklärt Florian Buzin, CEO der STARFACE Group und Managing Director der Gamma Communications. „Und auch inhaltlich hatte es die Com.vention in sich – von den Synergiepotenzialen, die wir in den kommenden Monaten innerhalb der Gamma Group heben werden, über die umfangreichen Neuerungen in STARFACE 10 und ProCall NEX bis zur größten Partnerausstellung, die wir je hatten.“

Im Mittelpunkt des Vortragsprogramms standen zwei große Produkt-Highlights sowie die strategischen Entwicklungen im Zuge der Gamma-Übernahme:

– STARFACE kündigte die neue UCC-Plattform STARFACE 10 an, die im November erscheint und mit zahlreichen KI-basierten Features aufwartet. Neben der automatischen Transkription von Telefonaten kommt künstliche Intelligenz auch in den intelligenten Features iQueue und IVR (Interactive Voice Response) zum Einsatz – und sorgt dafür, dass Anrufe gezielter verteilt und Anliegen zum richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden.

– estos stellte mit ProCall NEX seine neue Cloud-Komplettlösung vor, die Kommunikation und Kollaboration in einer nahtlos integrierten Umgebung zusammenführt – und es Unternehmen leicht macht, On-Premises-Telefonanlagen schnell und einfach durch eine neue Cloud-PBX mit integriertem Web-Client für moderne Business-Kommunikation abzulösen.

Neuer Fokus auf lösungsorientierten Vertrieb

Mit der Integration von STARFACE und estos bietet die Gamma Group nun ein durchgängiges UCC-Portfolio, das vom Anschluss bis zum UCC-Client reicht – und legt damit das Fundament für einen wesentlich stärker lösungsorientierten Vertrieb. Im nächsten Schritt sollen daher nun auch die Sales-Teams der Schwesterunternehmen zusammengeführt werden. Alexander Seyferth, Geschäftsführer Vertrieb, Customer Care & Academy der STARFACE Group, erklärt: „Wir werden die Vertriebskräfte der deutschen Gamma-Gruppe bündeln und neu auf die Regionen verteilen, um unsere Partner künftig noch besser im Endkundengeschäft unterstützen zu können. Eine Gruppe – ein Sales-Team: So schaffen wir Synergien, stärken die Zusammenarbeit und stellen gemeinsam mit den Partnern die Weichen für die Vermarktung attraktiver, nahtlos integrierter Komplettlösungen.“

Keynote von Stefan Effenberg

Ein besonderes Highlight der Com.vention 2025 war die Keynote von Fußball-Ikone Stefan Effenberg, der unter dem Titel „Leadership auf dem Spielfeld & im Business“ wertvolle Impulse zu Teamführung und Motivation vermittelte. Für Feierlaune sorgte am Abend die große Com.vention-Party unter dem Motto „One Night in Walhalla“, bei der nicht nur Showprogramm und Networking im Vordergrund standen, sondern auch die feierliche Auszeichnung zahlreicher Partner der Schwesterunternehmen in verschiedenen Kategorien. Bereits am Vortag hatten sich beim traditionellen Hackathon die besten Entwickler-Teams der Community gemessen – den Sieg sicherte sich das Team „Partner & Pixies“ mit einem innovativen KI-Modul, das automatisch erkennt, ob ein Telefonat positiv oder negativ verlaufen ist.

„Die Com.vention 2025 hat erneut gezeigt, wie wichtig dieser Branchentreff für unsere Partner und die gesamte UCC-Community ist“, resümiert Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing & Operations der STARFACE Group. „Wir sind stolz, dass wir mit rund 700 Besuchern, fast 40 Ausstellern und ebenso vielen Hackathon-Teilnehmern eine Reihe neuer Rekorde aufstellen konnten – und danken allen Partnern, Sponsoren und Gästen für zwei inspirierende Tage. Damit haben wir die Messlatte für die kommende Com.vention 2026 extrem hochgelegt und werden uns ordentlich ins Zeug legen, um den Europa-Park am 23 und 24. September 2026 genauso zum Beben zu bringen.“

Mehr über STARFACE erfahren interessierte Leser unter www.starface.com.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der STARFACE Group, die seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland – gehört.

Mehr Informationen unter: https://starface.com/

Über estos

estos enables easy collaboration

Weiter, weiter, fertig! Stets dem Prinzip einer einfachen Installation und Inbetriebnahme folgend, entwickelt estos seit 1997 innovative Software-Lösungen.

Prototypen für computergestützte Telefonie von damals sind über die Jahre zu bahnbrechenden Business-Produkten avanciert: So ermöglicht unter anderem das MetaDirectory die zentrale, standardisierte Kontaktdaten-Konsolidierung. Der vielfach ausgezeichnete CTI-Client ProCall bietet jeden Tag hunderttausenden Nutzer:innen grenzenlose Kommunikation und Kollaboration – sowohl On-Premises als auch in der Cloud. Erstklassigen Service und höchste Kundenzufriedenheit stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Starnberg über ein etabliertes Partner-Netzwerk in der gesamten DACH-Region sicher.

Als Teil der STARFACE Group firmiert die estos GmbH seit 2025 unter dem Dach der börsennotierten Gamma Communications plc – einem führenden europäischen Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS).

Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

49 (0)9131 81281-25



http://www.starface.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.