Zwei Weltrekorde an einem Abend

Jennifer Tomandl aus Limburg an der Lahn erhält beim Internationalen Speaker Slam einen Excellence Award

Beim Internationalen Speaker Slam, der am 27.05.2022 in Mastershausen stattfand, hat die Finalistin Jennifer Tomandl einen beachtlichen Erfolg erzielt: Sie wurde mit einem Excellence Award für Ihre Rede ausgezeichnet. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam in Mastershausen statt. Mit 140 Teilnehmern aus 19 Nationen und auf zwei Bühnen wurde damit ein neuer Doppel-Weltrekord aufgestellt!

Speaker – was?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettbewerb. So wie bei den beliebten Poetry Slam gereimt und gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die Warteliste für diesen Slam war lang und die Teilnahme war nur durch eine Vorqualifikation möglich.

Die besondere Herausforderung: Jeder Speaker hat genau 4 Minuten Zeit auf der Bühne um das Publikum im Saal und im Live Stream über YouTube mit weltweiten Zuschauern zu überzeugen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit dem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Starke Nerven brauchen die Teilnehmer sowieso, denn genau nach 240 Sekunden wird das Mikrofon ausgeschaltet. Das bedeutet für die Speaker eine enorme Konzentration, um dann mit Höchstleistung auf der Bühne zu performen und das Publikum mitzureißen.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam in Mastershausen statt. Mit 140 Teilnehmern aus 19 Nationen und auf zwei Bühnen wurde damit ein neuer Doppel-Weltrekord aufgestellt!

Bei dem diesjährigen Internationalen Speaker Slam hat auch Jennifer Tomandl aus Limburg an der Lahn teilgenommen. Sie hat 2019 in Wiesbaden gegründet. Jennifer ist Expertin für empathisches Marketing, Kommunikation und Social Media und sprach über Diversität, Inklusion und Empathie. „Empathisch und emotional zu sein, ist eine Stärke und keine Schwäche.“ „Wir leben leider in einer Welt voller Perfektion und Schubladendenken. Menschen haben verlernt menschlich sein oder wollen es nicht mehr zeigen. Dabei ist gerade das im Privatleben, im Unternehmen, im Marketing so wichtig und wirkungsvoll.“ Wer die Bedürfnisse seiner Zielgruppe kennt und versteht, ist klar im Vorteil. Keine Strategie ohne Empathie.

Jennifer hat seit 15 Jahren die Krankheit Narkolepsie und motiviert das Publikum dazu mutig zu sein, unkonventionell zu denken, nach eigenen Regeln zu leben und wieder mehr Menschlichkeit zu zeigen. Dabei hat Sie nicht nur das Publikum von sich überzeugt, sondern auch die Jury mit ihrer mutigen Bühnenperformance und einzigartigen Geschichte begeistern. „Empathie gibt es nicht im App Store“, sagt sie.

Das Highlight: Nach ihrer Rede nahm sie sogar noch einen Excellence Award für ihren Auftritt entgegen. Dieser wurde ihr von Hermann Scherer überreicht. Die Themenwahl liegt bei den Speakern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury, welche sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur 4 Minuten.

Jennifer Tomandl ist Speakerin und Expertin für empathisches Marketing, Kommunikation und Social Media. Sie unterstützt Unternehmen & Selbstständige online endlich sichtbar zu werden, indem sie sich empathisch in die jeweilige Zielgruppe hineinversetzt und Strategien entwickelt. Keine Strategie ohne Empathie! Sie hält energiegeladene Workshops und Vorträge, die motivieren und inspirieren. Tiefsinnig und manchmal provokant, aber immer mit dem Herz an der richtigen Stelle. Zudem ist sie für zwei Vereine in Wiesbaden tätig und unterstützt dadurch selbstständige Frauen online sichtbar zu werden.

Firmenkontakt

Jennifer Tomandl – Empathisches Marketing

Jennifer Tomandl

Stieglitzstraße 11

65550 Limburg

01708373935

info@jennifertomandl.de

http://www.jennifertomandl.de

