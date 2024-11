Zweites Jahr in Folge: Exotec überzeugt mit herausragender Arbeitsplatzkultur

Landshut, 26. November 2024 – Exotec Deutschland GmbH, ein weltweit agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, wurde erneut von Great Place to Work® als „Attraktiver Arbeitgeber“ zertifiziert. Damit wurde Exotec zum zweiten Mal in Folge für seine hervorragende Arbeitsplatzkultur und sein Engagement für das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet.

Die Auszeichnung fällt in eine starke Wachstumsphase. 2024 hat Exotec weltweit den Meilenstein von 1000 Mitarbeitenden erreicht und auch der deutsche Standort folgt diesem Trend – hierzulande hat sich die Belegschaft verdoppelt. Ende des Jahres bezieht das Unternehmen in Deutschland neue Räumlichkeiten auf dem LabCampus am Münchner Flughafen, um Platz für Wachstum und Innovation zu schaffen.

„Ich bin unglaublich stolz auf das Team und unsere Unternehmenskultur“, sagt Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa bei Exotec. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir in so kurzer Zeit so schnell wachsen und gleichzeitig ein Arbeitsumfeld schaffen würden, das unsere Mitarbeiter:innen inspiriert und motiviert. Die erneute Zertifizierung durch Great Place to Work® ist eine Bestätigung unseres Engagements für die Förderung eines unterstützenden und inklusiven Umfelds.“

Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur die bisherigen Erfolge von Exotec, sondern wird auch dazu beitragen, weiterhin qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und das Wachstum weiter voranzutreiben.

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 100 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com.

