Zwischen Ebbe und Flut: Nationalpark – Niedersächsisches Wattenmeer

Vor der Niedersächsischen Nordseeküste – ein Nationalpark, seit 1986 unter Schutz gestellt. Das Deutsch-Niederländisch-Dänische Wattenmeer als UNESCO – Weltnaturerbe – ein einzigartiger Lebensraum. Faszinationen und Impressionen an der deutschen Küste. Zwischen Land und Watt, Ebbe und Flut – die faszinierende Seite der Natur – im Gespräch mit Eric Mozanowski, Autor und Unternehmer aus Stuttgart.

Der Nationalpark “Niedersächsisches Wattenmeer” ist seit 1986 geschützt. Durch die Novelle des Nationalparkgesetzes vom März 2010 wurde die Fläche auf ca. 345.000 Hektar erweitert. Das niedersächsische Wattenmeer ist damit der zweitgrößte deutsche Nationalpark. Es ist ein Großschutzprojekt, welches auf der Grundlage des Naturschutzrechtes, des Bundes und des jeweiligen Bundeslandes ausgewiesen und streng geschützt ist. Insgesamt gibt es in Deutschland 18 Nationalparks und Biosphärenreservate. Ein Biosphärenreservat ist ein Gebiet, das in einer natürlichen und kulturellen Ausprägung vorhanden, einzigartig und eine Modellregion für die nachhaltige Entwicklung ist. Mensch und Natur sollen zusammenleben. Das Wattenmeer hat eine relativ junge Geschichte. Die Landschaft ist erst 10.000 Jahre alt und verändert ständig durch Wind und Gezeiten sein Gesicht.

Das Leben am Meer – was macht den Reiz aus?

Das Rauschen der Wellen, die salzige Brise und das Gurren der Möwen sind drei Dinge, die automatisch mit dem Meer verbunden sind. Im Urlaub das Klima, die Natur und die Kultur genießen. Das Leben am Meer wird als Traum wahrgenommen, der viele Menschen bewegt und häufig geträumt wird – aber selten zur Realisierung gelangt. Warum ist das so? Immobilien am Meer sind begehrt und haben weltweit ihren Preis. Die Nachfrage steigt trotz und wegen der Pandemie auch an den Küsten Deutschlands. Durch die Pandemie werden nahe Ziele im Inland für die Verwirklichung des zweiten Zuhauses als Ferienimmobilie gesucht und die Küsten Spaniens, Portugals oder Frankreichs rücken momentan in den Hintergrund. Aber Quartierslösungen für Ferienwohnungen sind nicht so schnell entwickelt, wie benötigt. Das weitere Problem ist, dass das Bauland oder Angebote für Bestandsimmobilien nicht ausreichend vorhanden sind. Trotzdem ist der Reiz für Ferienimmobilien in der Nähe der deutschen Küsten entfacht. Private Investoren suchen gute Objekte in deutschen Urlaubsregionen wie an der niedersächsischen Nordseeküste. Die Zuhaus Handelsgesellschaft mbH entwickelt im Ortsteil Duhnen von Cuxhaven Ferienwohnung-Quartiers-Objekt für den Urlaub zwischen Ebbe und Flut. Die beliebte Ferienregion zählt zu den Perlen an der deutschen Nordsee. Am Meer – alle sechs Stunden wechseln sich die Gezeiten und lässt die Landschaft sich magisch verändern. Duhnen an der Küste ist ein Ortsteil von Cuxhaven, liegt westlich der Mitte von Cuxhaven. Cuxhaven die Stadt an der nördlichsten Spitze Niedersachsens, an der Mündung der Elbe und grenzt von zwei Seiten direkt an die Nordseeküste. Die Kreisstadt ist das größte deutsche Seeheilbad und gleichzeitig zählt es zu den größten Fischereihäfen. Das lebhafte Treiben an der Mündung der Elbe durch Kreuzfahrtschiffe, Großsegler und auch Frachter gehören zum täglichen Bild wie das Wechselspiel von Ebbe und Flut, Salzwiesen mit Süßwasserquellen und die Wald und Heide Landschaft. Damit gilt die Region als einzigartig. In Duhnen laden kilometerlange Sandstrände wie auch die Duhner Heide zum verweilen ein. Eine beeindruckende Landschaft mit Facettenreichtum”, gibt Autor und Immobilienexperte Eric Mozanowski zu bedenken.

Zuflucht Meer – Sehnsuchtsort an der Küste

Am und mit dem Meer leben, beim Aufwachen das Meer erblicken, hören und riechen – eine tiefe Sehnsucht weckt das Meer. Das Meer als Sehnsuchts- und Erholungsort, es bedeckt mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und ist Heimat für Millionen von Arten und Lebewesen. Das Besondere Klima, an der Nordsee herrscht das Reizklima für Atemwegs- und Hautproblemen. Wind, Temperatur, Sonnenlicht und die salzhaltige Luft reizen das Abwehrsystem und härten dazu ab. “Erst vor einigen Jahrhunderten hat sich der Tourismus an den deutschen Küsten entwickelt, das Meer war kein touristisches Ziel sondern zählte als Transportweg für Waren und Personen, kein Ort für Vergnügung. Der Schiffsverkehr spielt in der Region Cuxhaven eine herausragende Rolle. Dies ist das Tor zur Welt als Ausgangspunkt für alle Nordseeinseln, Großbritannien, Dänemark und Amerika”, gibt Eric Mozanowski zu bedenken.

Die Sehnsucht beruht auf die Wirkung der Unendlichkeit, dem ewigen Lebenskreislauf, die unberührte Schönheit der Natur mit ihrer Einzigartigkeit. Gleichzeitig ist das Meer gewaltig und unzähmbar sowie eine Nahrungsquelle, die seit Jahrtausenden für ein reichhaltiges Nahrungsangebot sorgt. Ein Sehnsuchtsort, der für Heimweh mit jedem Kilometer Entfernung sorgt. Die Sehnsucht, dass das Leben in Ordnung ist, sobald die salzige Brise die Nase kitzelt und der Wind die Haare zerzaust.

