Zwischen Gaudí, Grachten und kreativen Vierteln

Drei neue Höhepunkte für Städtereisen mit Citadines in Barcelona, London und Amsterdam

Gleich drei europäische Städte bieten derzeit neue Gründe für einen Besuch: In Barcelona ist Antoni Gaudís Sagrada Família mit dem neuen Jesus-Christus-Turm nun die höchste Kirche der Welt, London erhielt mit dem V&A East einen neuen Museumsstandort in Stratford, und Amsterdam präsentiert seit Kurzem mit einem interaktiven Erlebnisformat die Vielseitigkeit der Niederlande auf kompakte Weise. Für all diese Entdeckungen bieten die Aparthotels von Citadines die passende Basis. Mit Häusern in allen drei Städten richtet sich das Angebot mit komfortablen Studios und großzügig ausgestatteten Apartments an Reisende, die ihre Umgebung nicht nur besichtigen, sondern erleben möchten.

Barcelona: Der höchste Turm der Sagrada Família ist vollendet

Mehr als 140 Jahre nach der Grundsteinlegung erreicht die Sagrada Família mit dem neuen Jesus-Christus-Turm ihre endgültige Höhe von 172,5 Metern. Damit ist ein zentraler Meilenstein in Gaudís Lebenswerk erreicht, und das Timing könnte kaum passender sein, denn 2026 jährt sich der Todestag des Architekten zum 100. Mal. Betritt man den Innenraum der Kathedrale, zerfällt das Tageslicht durch die Fenster in alle Farben, und spätestens hier versteht man, warum die Basilika, obwohl noch immer unvollendet, zu den meistbesuchten Bauwerken Europas zählt. Wer im Citadines Ramblas Barcelona wohnt, befindet sich mitten in Gaudís Barcelona. Vom Haus am oberen Ende der Rambla führt der Weg über den Passeig de Gràcia, vorbei an den Gaudí-Ikonen Casa Batlló und La Pedrera, bis zur Sagrada Família, ein Spaziergang, der die wichtigsten Werke des Architekten zu einer Route verbindet.

East London im Wandel

Der Osten Londons entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten Viertel der britischen Metropole und beherbergt neuerdings in Stratford auch das V&A East Museum. Die frisch eröffnete Dependance des renommierten Victoria and Albert Museum versteht sich als Ort für Kreativität, kulturellen Austausch und zeitgenössische Themen. Auf fünf Etagen zeigt es mehr als 500 Objekte aus Kunst, Architektur, Design, Mode und Performance. Mit dem Citadines Barbican London findet sich die passende Adresse für Gäste, die unterschiedliche Seiten der City an der Themse finden möchten. Das Haus liegt im Barbican-Viertel, das mit seiner markanten Architektur und dem gleichnamigen Kulturzentrum seit Jahrzehnten das Stadtbild Londons prägt.

Amsterdam zwischen Grachten und Erlebniswelten

Zwischen Grachtenhäusern, kleinen Cafés und den typischen Straßen der niederländischen Hauptstadt liegt im Zentrum das Citadines Canal Amsterdam, selbst ein historisches Anwesen, das an die große Zeit der Weber in der Stadt erinnert. Von hier aus lassen sich von geschichtsträchtigen Vierteln bis zu modernen Erlebnisformaten viele Seiten Amsterdams entdecken. Dazu zählt jetzt auch Highlights of Holland, ein junges, interaktives Konzept, das Besuchern die Niederlande in etwas mehr als einer Stunde umfänglich näherbringt. Statt klassischer Museumstafeln führen zehn immersive Räume spielerisch durch nationale Kultur, Geschichte und Alltagsleben: Tulpenfelder, Windmühlen, Fahrräder, Wasserwege und Werke niederländischer Künstler.

Weitere Informationen zu Citadines in Barcelona, London und Amsterdam sowie zu allen weiteren Häusern und Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

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