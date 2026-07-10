Der andere Podcast mit Bernhard Schindler und Wolfgang Bosbach

Bernhard Schindler und Wolfgang Bosbach starten Deutschlands wohl ehrlichsten Podcast über Wirtschaft, Wissenschaft, KI, Matchmaking und den Mut, Zukunft neu zu denken. Und wieso Siri und Alexa einen Bruder bekommen.

Deutschland steht an einem Wendepunkt. Während Unternehmer mit Bürokratie, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Unsicherheit kämpfen, verändert Künstliche Intelligenz ganze Branchen in einer Geschwindigkeit, wie wir sie noch nie erlebt haben. Geschäftsmodelle verschwinden, neue entstehen über Nacht. Netzwerke verändern sich. Kommunikation verändert sich. Und vor allem verändert sich die Art, wie Menschen künftig zusammenfinden, Unternehmen wachsen und Innovation entsteht.

Mitten in dieser Zeit starten der Unternehmer und Matchmaking-Pionier Bernhard Schindler Gründer des mittlerweile 80 Kollegen umfassenden Schindler Circle, sowie der langjährige Bundespolitiker und CDU Urgestein Wolfgang Bosbach gemeinsam einen Podcast, der bewusst anders sein will. „Zwischen Wahrheit und Wahnsinn – Der andere Podcast“ ist kein klassisches Interviewformat, sondern eine Bühne für ehrliche Gespräche, klare Worte, kontroverse Meinungen, inspirierende Persönlichkeiten und eine ordentliche Portion Humor.

Beide verbindet mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Beide sind Senator h. c. ausgezeichnet von der INU University in Köln, beide haben Verantwortung übernommen, beide haben Höhen und Tiefen erlebt, beide sind ihren eigenen Weg gegangen und beide stehen bis heute für Haltung, Ehrlichkeit und den Mut, auch dann ihre Meinung zu vertreten, wenn sie unbequem ist. Genau diese Mischung macht den Reiz des Podcasts aus.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die Deutschland bewegen und Unternehmer täglich beschäftigen: Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung, Innovation, Künstliche Intelligenz, Politik und die Frage, wie wir den Mut finden, unser Land wieder nach vorne zu bringen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Lösungen. Nicht um Ideologien, sondern um Ideen. Nicht um Schlagzeilen, sondern um echten Mehrwert. Und um das 6 Punkte Programm das die bereits 600 teilnehmenden CEO´s in diesem Jahr in der CEO Talks verabschiedeten.

Ein zentrales Thema wird dabei das Matchmaking der Zukunft sein. Bernhard Schindler ist überzeugt, dass sich die Art, wie Menschen und Unternehmen miteinander in Kontakt kommen, in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird. Netzwerke werden nicht mehr nur aus Kontakten bestehen, sondern aus intelligenten Verbindungen. Es reicht künftig nicht mehr, möglichst viele Menschen zu kennen – entscheidend wird sein, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenzubringen. Genau darin sieht Schindler einen der größten wirtschaftlichen Hebel der kommenden Jahre.

Besonders am Herzen liegen den beiden dabei auch Start-ups. Junge Gründerinnen und Gründer werden im Podcast regelmäßig eine Bühne erhalten, ihre Ideen vorstellen und mit etablierten Unternehmern, Investoren, Wissenschaftlern und Entscheidern zusammengebracht werden. Denn Innovation entsteht dort, wo Erfahrung auf Mut trifft und wo neue Ideen die Chance bekommen, sich mit den richtigen Menschen zu vernetzen. Matchmaking wird damit nicht nur zum Werkzeug für Konzerne und Mittelständler, sondern zu einem echten Wachstumsmotor für die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern.

Gleichzeitig wirft der Podcast einen Blick in eine Zukunft, die näher ist, als viele glauben. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa haben unseren Alltag verändert. Die nächste Generation wird jedoch weit mehr können. Sie wird Unternehmen verstehen, Chancen erkennen, Menschen intelligent zusammenbringen und Geschäftsbeziehungen aktiv unterstützen. Genau über diese neue Welt wird offen diskutiert – mit Tiefgang, Humor und manchmal auch einer gehörigen Portion Selbstironie.

Regelmäßig begrüßen Wolfgang Bosbach und Bernhard Schindler außergewöhnliche Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Spitzensport und dem Mittelstand. Menschen, die Unternehmen aufgebaut, Krisen gemeistert, Innovationen geschaffen oder Verantwortung übernommen haben. Menschen, die nicht nur über Zukunft sprechen, sondern sie gestalten.

Dabei darf herzlich gelacht werden. Denn ernsthafte Themen brauchen nicht immer ernste Gesichter.

Zum Start des Podcasts stellte die Landshuter Rundschau, Werner Götz, den beiden einige Fragen, die den Charakter des Formats kaum besser beschreiben könnten.

„Herr Bosbach, mal ganz ehrlich: Was war anstrengender – damals eine hitzige Bundestagsdebatte oder heute 90 Minuten Podcast mit Bernhard Schindler?“

Wolfgang Bosbach lacht und antwortet: „Das werde ich nach der ersten Folge beantworten. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass manche Debatte im Bundestag leichter vorhersehbar war“

Bernhard Schindler:

„Wenn Sie sich entscheiden müssten – einen Tag ohne Matchmaking oder einen Tag, an dem Sie Ihre Meinung für sich behalten?“

Schindler muss nicht lange überlegen.

„Dann verzichte ich lieber auf den Schlaf. Menschen zusammenzubringen und Klartext zu reden – das ist mein Leben. Schweigen war noch nie mein Geschäftsmodell. Im Gegenteil, es wird richtig spannend im September“

Werner Götz:

„Herr Schindler, worauf müssen sich die Menschen im September eigentlich gefasst machen?“

Schindler lächelt.

„Darauf, dass Siri und Alexa bald einen Bruder bekommen – allerdings nicht für den Haushalt, sondern fürs Business. Einen intelligenten Begleiter, der Menschen, Unternehmen, Investoren, Start-ups und Chancen miteinander verbindet wie nie zuvor, binnen Sekunden. Mehr verraten wir heute noch nicht. Aber eines kann ich versprechen: Im September beginnt eine neue Zeit des Matchmakings.“

Mit einem herzhaften Lachen endet das Gespräch. „Gleichzeitig beginnt etwas Neues,“ wie Bosbach abschließend kund tat.

„Zwischen Wahrheit und Wahnsinn – Der andere Podcast“ ist weit mehr als ein Podcast. Gestartet in Köln, weiter in Berlin, Wien, Luzern. Er ist ein Aufruf zum Aufbruch. Eine Einladung, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Eine Plattform für ehrliche Diskussionen, mutige Ideen und außergewöhnliche Menschen. Ebenso starten wir bei jedem CEO Talk damit in 2026 noch 6 mal vorher Aufzeichnungen.

Denn die Zukunft gehört nicht denjenigen, die die meisten Kontakte sammeln. Sie gehört denjenigen, die die richtigen Menschen zusammenbringen.

Hier gehts zur ersten Folge von Schindler mit Wolfgang Bosbach. https://open.spotify.com/episode/1637RbDZ1Pyil0DNN3arJf?si=8dbebbb011144f9e

Der SCHINDLER Circle ist die Heimat für Unternehmer:innen, die echten Fortschritt wollen. Mit Bernhard als persönlichem Sparringspartner entwickelst du monatlich live und persönlich neue Brands, gehst mutige Wege in deiner Positionierung, entfaltest klare Strategien, öffnest ungeahnte Türen und bringst sogar neue Produkte konsequent auf die Straße. Dazu kommen die starken Matches der legendären Powerdays und die Fähigkeit, deine unternehmerische Helikopterperspektive zu schärfen.

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