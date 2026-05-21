Zwischenbericht für das am 31. März 2026 endende Halbjahr

Starke strategische Umsetzung sorgt für erhebliches Gewinnwachstum und hohe Renditen für die Aktionäre

Die Pepco Group N.V. („Pepco Group“), ein führender paneuropäischer Discounter mit einem breit gefächerten Sortiment, gibt heute ihre ungeprüften Zwischenergebnisse für den am 31. März 2026 endenden Sechsmonatszeitraum bekannt.(1)

ZUSAMMENFASSUNG

– Weiterhin konsequente Umsetzung unserer Strategie, um Pepco-Kunden in ganz Europa in einem unsicheren Umfeld mit hochwertigen Produkten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu unterstützen

-Starke Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026: Konzernumsatz auf vergleichbarer Fläche („LFL“) ohne FMCG von +3,6 %, Bruttomarge von 49,7 % (+250 Basispunkte im Jahresvergleich), bereinigtes EBITDA von 516 Mio. EUR (+17,5 % im Jahresvergleich) und bereinigter Jahresüberschuss von 198 Mio. EUR (+52,3 % im Jahresvergleich)

– Das wachsende Vertrauen in die Rentabilität der Filialen in Westeuropa treibt eine Ausweitung unserer aktuellen Filialeröffnungspläne voran: Zwischen dem Geschäftsjahr 2027 und 2030 sollen nun mindestens 600 neue Filialen in den bestehenden westeuropäischen Märkten eröffnet werden, wodurch sich unsere regionale Präsenz verdoppeln wird

– Aktualisiertes Rahmenwerk für Kapitalrückflüsse: Jährliche Ausschüttung des im Vorjahr erzielten überschüssigen, fremdfinanzierten freien Cashflows ab dem Geschäftsjahr 2027, wobei die Ausschüttungsquote im Laufe der Zeit von 25 % auf 40 % steigen soll; darüber hinaus beabsichtigt der Konzern, im Geschäftsjahr 2026 eine einmalige Kapitalrückzahlung in Höhe von bis zu 400 Mio. EUR vorzunehmen

– Kürzlich angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2026 erneut bestätigt: Umsatzwachstum von 6-8 %, Wachstum des bereinigten EBITDA im niedrigen zweistelligen Bereich (IFRS 16) und Wachstum des bereinigten Nettogewinns von mindestens 50 %

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FINANZIELLE HIGHLIGHTS

– Die Konzernergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 entsprechen der kürzlich angehobenen Prognose:

– Der Konzernumsatz belief sich auf 2,5 Mrd. EUR, ein Plus von +5,0 %, obwohl der Berichtszeitraum durch den Ausstieg aus dem FMCG-Geschäft negativ beeinflusst wurde, dessen Auswirkungen sich in der zweiten Jahreshälfte auflösen werden. Der flächenbereinigte Umsatz stieg um +3,6 % ohne FMCG (+0,5 % einschließlich FMCG) – dies markiert das sechste Quartal in Folge mit positivem flächenbereinigtem Wachstum – und es wurden 61 neue Filialen eröffnet

oDas bereinigte EBITDA der Gruppe (IFRS 16) belief sich auf 516 Mio. EUR, ein Anstieg um +17,5 %, getrieben durch eine starke Bruttomarge, die um 250 Basispunkte auf 49,7 % stieg

(1) Siehe Erläuterungen auf Seite 6

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) gelten oder gelten könnten

– Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 52,3 % auf 198 Mio. EUR, was auf eine verbesserte EBITDA-Konversion sowie Änderungen unserer Abschreibungsrichtlinien zurückzuführen ist, die unserer Absicht, Standorte länger zu nutzen, besser Rechnung tragen

oDas Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie um 56,6 % übertraf das Wachstum des bereinigten Nettogewinns und spiegelt das seit Juli 2025 durchgeführte Aktienrückkaufprogramm wider. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (ohne eigene Aktien) verringerte sich von 577,5 Mio. am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2025 auf 551,1 Mio. am Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2026

– Die Leistung der Gruppe spiegelt die bisherige erfolgreiche Umsetzung des im März 2025 auf der Hauptversammlung vorgestellten Transformationsplans wider, wobei im ersten Halbjahr weitere starke Ergebnisse erzielt wurden:

– Pepco verzeichnete ein Umsatzwachstum von +6,0 % auf 2,3 Mrd. EUR und ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von +4,6 % ohne FMCG (+1,2 % einschließlich FMCG) sowie ein bereinigtes EBITDA (IFRS 16) von 505 Mio. EUR (+14,3 % im Jahresvergleich), getrieben von einer Bruttomarge von 51,3 %, was einem Anstieg um 310 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht

Die Erholung in Polen, dem größten Markt der Gruppe, setzte sich fort, mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von +2,9 % ohne FMCG im Berichtszeitraum (+1,5 % einschließlich FMCG).

– Das Geschäft bei Dealz blieb im ersten Halbjahr schwierig, da der Umsatz um 6,6 % zurückging, während der flächenbereinigte Umsatz um 8,3 % sank. Wir halten weiterhin an der Ausgliederung von Dealz bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 fest

– Es wurde ein aktualisiertes Rahmenkonzept für die Kapitalallokation angekündigt, das darauf abzielt, die Rendite für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig in Wachstum zu investieren, gestützt auf eine starke Generierung von freiem Cashflow und eine konservative Bilanz.

Infolgedessen:

– beabsichtigt der Konzern im Geschäftsjahr 2026 eine zusätzliche einmalige Sonderausschüttung an die Aktionäre in Höhe von bis zu 400 Mio. EUR durch einen anteiligen Rückkauf (an dem sich der Mehrheitsaktionär Ibex voraussichtlich beteiligen wird). Weitere Einzelheiten zu diesem Verfahren werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben

– Ab dem Geschäftsjahr 2027 plant die Gruppe, den gesamten überschüssigen, fremdfinanzierten freien Cashflow des Vorjahres nach strategischen Investitionen zur Geschäftsausweitung und zur Stärkung unserer operativen Plattform durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividenden (reguläre und Sonderdividenden) an die Aktionäre zurückzuführen. Dies beinhaltet das Ziel, die reguläre Dividendenausschüttungsquote im Laufe der Zeit schrittweise auf 40 % des zugrunde liegenden Jahresüberschusses zu erhöhen (von derzeit 25 %)

– Robuste Bilanz und Liquiditätslage; die Nettoverschuldung belief sich zum Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2026 auf 139 Mio. EUR (vor IFRS 16), was einem Verschuldungsgrad von 0,2x des LTM-EBITDA (vor IFRS 16) entspricht und deutlich unter unserem öffentlich bekannt gegebenen Zielkorridor von 0,5x bis 1,5x liegt. Die Gruppe wird Maßnahmen ergreifen, um ihre Verschuldungsquote im Geschäftsjahr 2026 näher an ca. 1,0x heranzuführen, um eine effiziente Bilanz zu erhalten und die Kapitalkosten zu optimieren, während gleichzeitig die finanzielle Flexibilität gewahrt bleibt

STRATEGISCHE HIGHLIGHTS

– Trotz schwieriger Marktbedingungen erzielte Pepco ein volumenorientiertes Wachstum, da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unser Kundenangebot durch neue Produktlinien, verbesserte Frische und optimiertes Visual Merchandising zu verfeinern und gleichzeitig unsere marktführenden Preise beizubehalten

– Die Rentabilität der westeuropäischen Filialen verbessert sich weiter, wobei sich die Filial-EBITDA-Margen auf der Iberischen Halbinsel und in Italien zunehmend dem Konzernniveau annähern.

– Dies, kombiniert mit einem starken Umsatzwachstum auf vergleichbarer Fläche, gibt uns die Zuversicht, nun unsere Filialerweiterung in der Region zu beschleunigen: Zwischen dem Geschäftsjahr 2027 und 2030 erwarten wir mindestens 600 neue Filialen in bestehenden Märkten, wodurch wir unsere Präsenz in Westeuropa verdoppeln – zusätzlich zu unseren aktuellen Filialplänen

– Erfolgreicher Start unserer neuen mobilen App in Polen im Februar 2026 zur Förderung der Kundenbindung und -loyalität. Seit dem Start wurde die App rund 2 Millionen Mal heruntergeladen, und über 1 Million Kunden sind unserem Treueprogramm „Pepco Club“ beigetreten. Diese ersten Ergebnisse sind vielversprechend, da Club-Kunden rund doppelt so viel ausgeben wie Nicht-Clubmitglieder

– Die Trennung von Dealz wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen sein. Die Arbeiten in diesem Bereich laufen weiter, und wir werden den Markt zu gegebener Zeit über den Fortschritt informieren

Stephan Borchert, Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

„Ich bin sehr stolz auf das, was das Pepco-Team in unserem letzten Geschäftsjahr 2025 geleistet hat. In diesem Jahr haben wir wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer im März 2025 auf der CMD vorgestellten Strategie erzielt. Unsere Leistung im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 ist ein weiterer Beweis für die wiedergewonnene Stärke von Pepco. Vor dem Hintergrund eines wettbewerbsintensiven Umfelds in unseren Märkten und anhaltender geopolitischer Unsicherheit haben wir eine robuste Umsatzentwicklung erzielt, wobei der Konzernumsatz

Hintergrund:

Pepco ist ein führender, europaweit agierender Einzelhändler für Non-Food-Artikel mit über 4.000 Filialen in 18 Ländern. Das Sortiment umfasst Bekleidung für die ganze Familie sowie Haushaltswaren und Spielzeug zu besonders günstigen Preisen. Das vor 22 Jahren in Polen gegründete Unternehmen ist heute Teil der Pepco Group. Pepco beschäftigt aktuell mehr als 32.000 Mitarbeitende und bedient monatlich 36 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Pepco Group ist an der Warschauer Börse notiert (WSE: PCO).

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