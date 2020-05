Absicherung von Weltreisen in Zeiten von Corona

Die Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie sind noch nicht aufgehoben, doch das Fernweh hat viele Weltenbummler längst wieder gepackt. Das Bewusstsein für die Notwenigkeit einer guten Auslandsversicherung wurde in den letzten Monaten erheblich geschärft. DR-WALTER hat für den Neustart nach dem weltweiten Reisestillstand ein neues, hochattraktives Produkt entwickelt.

Der optimierte PROTRIP-WORLD-Tarif kann ganz individuell an Reiseziel, Sicherheitsbedürfnis und Geldbeutel angepasst werden. Egal, ob junge Menschen einen Bildungsaufenthalt oder eine touristische Reise planen; ganz gleich, ob sie sich nur eine reine Auslandskrankenversicherung oder einen umfassenden Rundumschutz leisten wollen; und – ganz wichtig: ob sie vor oder nach der Ausreise abschließen – mit PROTRIP-WORLD ist (fast) alles möglich.

Im Fall einer Coronaerkrankung abgesichert

Auch wenn das Reisen demnächst wieder möglich wird, bleiben die Gefahren durch das Coronavirus vorerst ein unvermeidlicher Begleiter. Sollten Reisende unterwegs an COVID-19 erkranken, bietet PROTRIP-WORLD ihnen Schutz: Die medizinische Behandlung einer Corona-Infektion ist versichert. Außerdem beinhaltet die Auslandsversicherung unbegrenzte Nachleistung für Behandlungskosten, wenn sich die Heimreise aufgrund der Infektion verzögert.

Kostenlose Stornierung

DR-WALTER bietet seit jeher sehr kulante Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten. Das ist in diesen Zeiten besonders wertvoll, falls Reisewarnungen oder -beschränkungen die Urlaubspläne durchkreuzen. Oder man wird selbst plötzlich unsicher und wagt den Schritt in die weite Welt doch nicht. Da ist es gut zu wissen, dass sich PROTRIP-WORLD vor Versicherungsbeginn kostenlos stornieren lässt. Wer früher nach Hause will, kann taggenau kündigen und erhält zu viel gezahlte Beiträge einfach zurückerstattet.

Absicherung für längere Auslandsaufenthalte

Es gibt viele Gründe für einen längeren Auslandsaufenthalt: Als Au-pair in einer Familie die fremde Kultur hautnah erleben, sich als Freiwillige international engagieren, das Studium im Ausland fortsetzen, als Praktikant fremde Arbeitsstrukturen kennenlernen oder aber ganz einfach als “normale” Touristen eine Zeit lang andere Länder entdecken: Egal, was einen zum Reisen antreibt, bei PROTRIP-WORLD findet man einen maßgeschneiderten Tarif. Für Bildungsreisende ist es besonders günstig, denn sie können sich schon ab 24,90 Euro im Monat absichern.

Auch während der Reise buchbar

Einige durch den weltweiten Shutdown gestrandete Reisende haben derzeit das Problem, dass ihre Versicherung abgelaufen ist und sie keinen neuen Schutz finden. Die meisten Reiseversicherungen lassen sich nämlich nur vor der Ausreise abschließen. Oder, was immer wieder vorkommt: Jemand plant zum Beispiel einen 6-monatigen Work-and-Travel-Aufenthalt und bekommt dann Lust, den Erdball weiter zu umrunden – einfach so und ohne konkrete Pläne. PROTRIP-WORLD versichert auch diejenigen, die schon unterwegs sind und eine Änderung ihrer Reise vornehmen. Besser ist es zwar, die Versicherung schon vor Reiseantritt abzuschließen, um von Anfang an geschützt zu sein, aber ohne Absicherung dazustehen, ist in der heutigen Zeit fast schon fahrlässig.

Umfassender Schutz beruhigt auch besorgte Eltern

Wer nur eine Krankenversicherung braucht, kann sich zwischen den Varianten mit oder ohne Selbstbehalt entscheiden. Darüber hinaus lässt sich der reine Auslandskrankentarif günstig durch ein Comfort-Paket aus Unfall-, Haftpflicht-, Reisegepäck- und Assistanceversicherung aufstocken. Auch bei einem knappen Budget sehr empfehlenswert, da der Monatsbeitrag dafür nur 6,60 Euro beträgt. Dann genießt man auch Schutz, wenn beispielsweise der Laptop aus dem Hotelzimmer gestohlen wird, man bei einer Radtour ein geparktes Auto schrammt oder sogar wenn man zur Beerdigung der plötzlich verstorbenen Oma in die Heimat reist. In einem solchen Fall erstattet die Versicherung die zusätzlichen Fahrtkosten. Die umfassenden Assistance-Leistungen beruhigen die Eltern junger Reisender, denn die Notrufnummer ist 24 Stunden erreichbar und die Organisation von eventuellen Krankenhausaufenthalten und Krankenrücktransporten gehört mit zum Service.

Das richtige Produkt zur richtigen Zeit

Claudia Reichstein, Head of International Programs bei DR-WALTER, ist glücklich, dass der beliebte PROTRIP-WORLD noch einmal optimiert wurde: “Wir wurden von unseren Kunden immer wieder nach einem Tarif gefragt, der gilt, egal aus welchem Grund sie ihre Reise antreten oder absagen müssen und den auch Nachzügler aus dem Ausland abschließen können. Die Verunsicherung durch Corona ist schon groß genug, da ist es schön, die Welt wieder durch mehr Sicherheit auf Reisen zu öffnen.”

https://www.protrip-world.de/

Seit über 60 Jahren ist DR-WALTER Experte für Auslandsversicherungen. Das Unternehmen betreut jährlich 100.000 Reisende, darunter Urlauber, Studenten, Au-pairs, Freiwillige, Mitarbeiter im Ausland sowie ausländische Gäste in Deutschland und Europa. Das Spezialgebiet von DR-WALTER liegt in der Beratung und Entwicklung von Versicherungen für langfristige Auslandsaufenthalte.

