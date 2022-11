Akustikschirme aus Lochblechen absorbieren Lärm

SCHÄFER Lochbleche liefert individuelle Bauteile für Schallschutzwände

Neunkirchen, 15. November 2022. Im Straßen- und Schienenbau sind die Anforderungen an die fristgerechte Lieferquantität ähnlich hoch wie an die Ausführungsqualität. Der europaweit tätige Lärmschutz-Spezialanbieter MICE Infracoustics aus Belgien vertraut auf SCHÄFER Lochbleche als Lieferant für das sichtbare Äußere von Akustikschirmen. Die Verkleidungen aus Aluminium-Lochblech, versehen mit einer Pulverbeschichtung – auf Wunsch auch mit Anti-Graffiti-Behandlung erhältlich – kombinieren funktionale als auch gestalterische Elemente in einem Bauteil.

Akustikschirme werden insbesondere im Straßen- und Schienenverkehr benötigt, um die Ausbreitung oder Reflexion von unerwünschten Geräuschen abzuschwächen. MICE Infracoustics verbaut in seinen Schallschutz-Paneelen unter anderem Lochblechtafeln aus Aluminium mit einer Stärke von 1,5 bis 2 Millimeter, welches zonenweise perforiert ist. Diese Elemente müssen aus gestalterischen Gründen oder aufgrund der mechanischen Anforderungen an die Steifigkeit häufig eine Prägung erfahren. Nach der Verformung wird die Oberfläche der Elemente mit einer Pulverbeschichtung veredelt. Die einbaufertigen Elemente sind bis zu 6.000 Millimeter lang und haben unterschiedliche Breiten.

„Wir benötigen die zuverlässige Lieferung von einbaufertigen, individuell hergestellten Lochblechtafeln in großen Mengen, gemessen in tausenden Quadratmetern, bei gleichbleibender Qualität. Auch die Beratung als Serviceleistung ist uns wichtig. Mit SCHÄFER Lochbleche verbindet uns mittlerweile eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen erfolgreich abgeschlossenen Projekten“, sagt Pierre Letawe, Project Engineer bei MICE Infracoustics in Belgien.

Für jede Anwendung sind unterschiedliche Ausführungen der Akustik-Paneelen notwendig, sei es im Bestand für die Lärmsanierung oder im Neubau mit strengen Lärmschutzauflagen. Beispiele für realisierte Projekte finden sich etwa im belgischen Mechelen mit 3.000 Quadratmetern metallischer Akustikschirme zur Lärm-Absorption von Reflexionen an der Wand oder in Alleur (Belgien) sowie im luxemburgischen Dudelange zur Vermeidung der Ausbreitung von Straßenlärm in Wohnsiedlungen.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen zum Download bereit unter: https://bit.ly/SLB_PM_Akustikschirme-MICE_portal

Unter dem Motto „Lochbleche nach Maß – individuell und schnell“ bietet das Unternehmen SCHÄFER Lochbleche ein breites und kurzfristig verfügbares Sortiment qualitativ hochwertiger Lochbleche für alle Branchen und Einsatzbereiche. Mit hochpräzisen Werkzeugen kann das Unternehmen nahezu alle Wünsche der Auftraggeber hinsichtlich Material, Lochbild, Maß, Anarbeitung und Anlieferung erfüllen. SCHÄFER Lochbleche ist Teil der international erfolgreichen SCHÄFER WERKE.

Die inhabergeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, vollständig recycelbare Standard- und Sonderbehälter aus Edelstahl, Einrichtung für Rechenzentrum sowie Werkstatt und Betrieb. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

