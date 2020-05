Anfertigung von Hundebetten in Sondergrößen

Orthopädische und antiallergische Hundebetten werden in den Größen S-XXL, speziell für kleine und sehr große Hunde auch in Sondergrößen angefertigt. Der Hersteller DoggyBed & CatBed bietet diese Dienstleistung mit einer Lieferzeit von 14 Tagen an.

Orthopädische und antiallergische Hundematten werden in den Größen S-XXL, speziell für kleine und sehr große Hunde individuell angefertigt. Der Hersteller DoggyBed & CatBed bietet diese Dienstleistung mit einer Lieferzeit von 14 Tage an.

Der Hersteller DoggyBed & CatBed hat sich auf die Anfertigung von orthopädischen und antiallergischen Hundematten spezialisiert.

Die angefertigten Hundematten werden speziell für die verschiedensten ergonomischen Bedürfnisse unserer Hunde entwickelt, selbst gefertigt und bieten einen hohen Liege- und Schlafkomfort.

Es werden ausschließlich ausgesuchte, langlebige Materialien für jedes orthopädische Hundebett verarbeitet, damit diese für unsere Hunde bestens geeignet sind.

Sowohl antiallergische Hundematten für den Innen- und Außenbereich, als auch orthopädische Hundematten für S-XXL große Hunde werden in Lünen, NRW angefertigt.

Das Programm für Hundematten umfasst:

1. Hundematten, antiallergisch, für den Innen- und Außenbereich

2. Hundematten, orthopädisch, für Hunde bis 40kg

3. Hundematten, orthopädisch, für Hunde bis 60kg

2. Hundematten, orthopädisch, Anfertigung nach Maß und für Hunde bis 100kg.

Bei der Herstellung der orthopädischen Hundematten werden Kaltschäume und viskoelastische Schäume verwendet.

Die aus der Raumfahrt-Forschung stammende Visko-Komfort-Liegefläche dieser Hundematten, ist der Hauptgrund dafür, dass das Liegen und Schlafen auf diesen Hundematten bei Ihrem Hund ein Gefühl der relativen Schwerelosigkeit hervorruft.

Die Vorteile des viskoelastischen Materials liegen in dessen Eigenschaft, die Druckpunkte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies bedeutet einen geringeren Gegendruck des Materials, was eine bessere Blutzirkulation und wesentlich erholsameres Schlafen für Ihren Hund zufolge hat.

Druckschmerzen werden auf der Visko-Komfort-Liegefläche vermieden und die Knochen-Apparate, besonders die Wirbelsäule werden optimal entlastet.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

Kontakt

DoggyBed & CatBed

Uwe Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-206743

02306-979311

info@doggybed.de

https://www.doggybed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.