Anti-Rain Regenabweiser gegen Frontscheiben Mikrokratzer

carron® Anti-Rain für brillante Sicht der Autoscheibe und gegen ruckelnde quietschende Scheibenwischer

Der Gegenverkehr blendet, die Scheibenwischer ruckeln und quietschen? Die Frontscheibe des Autos ist das Schutzschild der Insassen. Durch Schmutz, abrasive Reinigung und UV-Sicht korrodiert das Glas und bekommt Mikrokratzer – die optische Qualität leidet. Mit einer Grundreinigung und Versiegelung der Windschutzscheibe können die viele positiven Eigenschaften des Autoglases wieder hergestellt werden. Das Polieren der Frontscheibe mit einer Glasversiegelung wie carron® Anti-Rain Regenabweiser verbessert die optischen Eigenschaften der Frontscheibe. Durch das Glätten der Oberfläche können die Scheibenwischer ihre volle Leistung entfalten, da sie auf der versigelten Oberfläche besser gleiten und damit nicht quietschen oder sogar ruckeln.

Die dunkle Jahreszeit mir Regen und Schnee geht einher mit schlechterer Sicht beim Auto fahren. Gute Scheibenwischer und eine intakte Frontscheibe sind wichtig für die Sicherheit beim Autofahren. Die Sicht leidet durch unerwünschte Licht-Reflektionen des Gegenverkehrs, wenn die Glasoberfläche durch Alterung und durch Mikrokratzer beeinträchtigt ist. Mit carron® Anti-Rain Regenabweiser Scheibenpolitur verwandelt die Autoscheibe bzw. Frontscheibe in ein wasser- und schmutzabweisendes Schutzschild. carron® Anti-Rain Regenabweiser ist ein professionelles Set zur Versiegelung von Glasscheiben und wird in Deutschland hergestellt. Mittels aufeinander abgestimmtem 2-Komponenten System wird die Frontscheiben mit einer wasserabweisenden Schutzschicht und dem bekannten Lotuseffekt versiegelt. Die schützende und elastische Barriere, welche die Glasoberfläche glättet, ermöglicht eine bessere Sicht bei Regen, brillante Sicht bei Nacht und erhöht die Sicherheit im Auto.

Die gründliche Reinigung der Frontscheibe vor der Versiegelung ist wichtig, damit der Anti-Rain Regenabweiser eine dauerhafte Oberflächenbindung eingeht. Daher enthält das carron® 2-in-1 Versiegelungs-Set einen speziellen auf die Frontscheibe abgestimmten Spezialreiniger. Der Reiniger befreit die Autoscheibe gründlich von Verunreinigungen und Fett.

Im zweiten Schritt wird die regenabweisende Scheibenpolitur Versiegelung aufgetragen. carron® Anti-Rain macht sich die Eigenschaften von Silanöl zunutze. An den freien Außenelektronen des Siliciums hängen Reste R, welche organische Reste sind oder Halogene sind. Silanöl hat einen organischen und einen anorganischen Anteil in seiner Molekülstruktur. Silanöl ist eine klare, farblose, ungiftige, neutrale, geruchslose, geschmacklose, temperaturstabile und vor allem hydrophobe (wasserabweisende) Flüssigkeit. Im carron Anti-Rain Regenabweiser werden modifizierte Silanverbindungen, abgestimmt mit einem Glas-Spezialreiniger verwendet, um die wasserabweisende Wirkung zu optimieren und für eine längere Zeit herzustellen. Die umgangssprachlich als unsichtbarer Scheibenwischer bezeichnete Wirkung kann durch wiederholte Versiegelung aufgefrischt werden.

Als Spezialist für Oberflächenversiegelungen setzt carron® parallel auf mehrere Technologien. Mit dem Produkt carron® Nanoversiegelung Autoscheiben Politur 2-in-1 Profi Set für dauerhaften Regen abweisenden Effekt kommt modernste Nanotechnologie zum Einsatz. Während viele andere Anbieter das Wort “Nano” zu Werbezwecken missbrauchen, verwendet carron® für seine Anti-Rain Nanopolitur wirklich moderne Nanotechnologie. Mittels angepassten amorphen Glasmolekülen füllt die carron® Nanoversiegelung die mikroskopischen Spitzen und Täler im Glas aus. Die Glasmoleküle verbinden sich chemisch mittels kovalenter Elektronenbindung mit der Glasoberfläche. Das Glas wird aufgefüllt, geglättet und damit gehärtet. Ergebnis ist eine geglättete und von Mikrokratzern geglättete Frontscheibe. Die Windschutzscheibe erlaubt versiegelt eine bessere Sicht bei Regen, eine brillantere Sicht bei Nacht sowie eine höhere Festigkeit und Sicherheit gegen Steinschlag-Schäden und Hagel-Schäden.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

