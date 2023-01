Asiatika & Chinesische Antiquitäten – Porzellan, Jade, Buddhas

Wir bieten unseren Kunden Asiatika und insbesondere chinesische Antiquitäten wie Porzellan, Jade, Buddhas, Pinselbecher, Schnitzereien, Tintensteine und Möbel im unteren und mittleren Preissegment an.

Die chinesische Antiquitäten stammen aus grösseren und kleineren Sammlungen oder aus dem freien Markt. Die chinesische Antiquitäten sind jederzeit in unseren Ausstellungsräumen zur freien Besichtigung in Chur, Schweiz.

Unsere Sammlung an Antiquitäten beinhaltet wunderschönes Ming-Porzellan, z.B. das Blau-Weiss-Porzellan der Mingvase. In der Ming-Dynastie (1368 – 1644) bestand das Dekor vor allem aus geometrischen Motiven, Ornamenten und floralen Elementen, wie z.B. Blumen. Für die Blaufärbung wurde Cobaltoxid und Wasser verwendet.

Aus der Qing Dynastie (1636 – 1911) verkaufen wir weitere chinesische Antiquitäten, wie schönes Qing-Porzellan. Das Porzellan zeichnet sich durch hohe Brillanz und Schönheit aus.

Auch verkaufen wir Porzellan aus der Song Dynastie, welches in Jingdezhen und anderen südchinesischen Porzellan Manufakturen produziert wurde. Das Porzellan der Song-Dynastie zeichnet sich durch brillante Glasuren und einfachen Formen aus. Das Porzellan ist wenig dekoriert. Die wichtigsten Sorten sind Ru, Guan, Ge, Ding, Longquan, Jun, Jian, Cizhou und Yingqing. In der Song Dynastie entstand das berühmte Seladon-Porzellan mit dem charakteristischen olivgrünen, an Jade erinnernde Glasur.

Ebenfalls aus der Han-Dynastie und Yuan-Dynastie haben wir schöne Exemplare chinesische Porzellan Antiquitäten.

Chinesische Antiquitäten sind ein zentraler Bestandteil der chinesischen Kultur und chinesischer Kunst. Chinesisches Porzellan wurde zum Vorbild der Porzellanerzeugung in Europa und anderen Teilen der Erde.

Unsere chinesische Antiquitäten:

– Chinesische Pinselbecher

– Chinesisches Song Porzellan

– Jade Schnitzerei

– blau weiss Vasen

– Chinesische shou shan Schnitzerei

– Chinesische Shoushan Schnitzerei

– Tierhorn Schnitzerei

– bronze Buddha

– Antike Buddhas

– Duan Tintensteine

– Antike tibetische Buddha

– Bambus Schnitzereien

– Cinnabar Schnitzereien

– Münzen und Spiegel

– Tenmoku Bowls

– Antike Möbel

– blau weiss Porzellan

– Ming Porzellan

– Glück Buddhas

– Japan Antike japanische Tsuba

– Japanisches antikes Porzellan

– Chinesische antike Vasen

– Jade Figuren

Unsere chinesische Antiquitäten befinden sich in einem guten, gebrauchten Zustand oder werden, wenn nötig, vorher im Sinne des Objektes restauriert.

Besuchen Sie unseren Webshop für Asiatika und Chinesische Antiquitäten

rufen Sie uns an unter Telefon: +41 44 831 06 96 oder kontaktieren Sie uns via

E-Mail info@china-wohnkultur.ch

Kommen Sie persönlich vorbei in unser Geschäft und Ladenlokal in Chur, Schweiz:

China Wohnkultur

Bärenloch 1

7000 Chur

Chinesische Kulturgegenstände und asiatische Kunst, Asiatika

Kontakt

China Wohnkultur

Hugo Funk

Bärenloch 1

7000 Chur

+41 79 839 98 00

info@china-wohnkultur.ch

https://www.china-wohnkultur.ch

