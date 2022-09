Baum und Garten: Wenn Mitarbeiterentwicklung und Nachfolgeplanung Chefsache ist

Bestens geruestet für die Zukunft. familyNET 4.0 AWARD Gewinner Albrecht Buehler Baum und Garten GmbH stellt kuenftige Unternehmensleitung vor.

Nürtingen. In Zeiten des Fachkräftemangels rückt eine vorausschauende Firmenentwicklung bei Themen wie Mitarbeiterführung in vielen Unternehmen immer mehr in den Vordergrund. Aber auch eine frühzeitige Nachfolgeregelung sollte in Betracht gezogen werden. Denn der demografische Wandel verursacht eine strukturelle Nachfolgelücke in der deutschen Unternehmenskultur. Die Zahl der Unternehmen mit älteren Inhabern steigt seit Jahren. Dieser stehen jedoch nur wenige potenzielle Nachfolger gegenüber. Laut der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden bis Ende des Jahres 2025 rund 600.000 mittelständische Unternehmen an einer Nachfolge interessiert sein.

Bei der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH aus Nürtingen wurde das Thema Nachfolge strategisch geklärt. Die werteorientierte Führung der Mitarbeiter und eine gesunde Work-Life-Balance stehen beim Landschaftsgärtner im Vordergrund und gehören seit langer Zeit zur DNA des Unternehmens. Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens werden schon lange aktiv gefördert. Der Geschäftsführung ist es besonders wichtig, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. So ist es nicht verwunderlich, dass viele der 60 Fachkräfte seit vielen Jahren im Unternehmen tätig sind. Auch das Land Baden-Württemberg war hiervon überzeugt und zeichnete die Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH mit dem familyNET 4.0 AWARD aus. Die Auszeichnung würdigt damit das vorbildliche Engagement des Unternehmens zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in einer digitalen Arbeitswelt.

Die immer näher rückende Firmenübergabe wurde bereits vor vielen Jahren initiiert und ist insgesamt auf einen Zeitraum von 12 Jahren ausgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass es einen sanften Übergang gibt – ein gemeinsamer Weg und Übergabeprozess von Albrecht Bühler an Daniel Mayr. Letzterer wurde bereits 2014 zum zweiten Geschäftsführer ernannt und wird in der Übergangszeit tatkräftig vom Senior-Chef unterstützt. Beide Geschäftsführer arbeiten Hand in Hand. Bühlers sozialpädagogischer Hintergrund und Mayrs betriebswirtschaftliches Know-how ergänzen sich ausgezeichnet und bilden die Basis für den bisherigen Erfolg des Unternehmens.

Ab 2027 wird Betriebswirt Daniel Mayr die alleinige Unternehmensführung übernehmen. „Es ist eine tolle Chance zur erfolgreichen Zukunft der Firma beizutragen und aktiv mitgestalten zu können.“, so Mayr.

Vor 19 Jahren begann er seine Ausbildung als Garten- und Landschaftsbauer im Unternehmen und erweiterte seine fachliche Erfahrung mit einem BWL-Studium an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Die Entscheidung, die Mitgeschäftsführung zu übernehmen fiel dem Nürtinger Landschaftsgärtner leicht: „Ich schätze das familiäre Miteinander sowie den persönlichen und freundlichen Umgang der Mitarbeiter untereinander sehr. Der werteorientierte Ansatz ist das, was Albrecht Bühler Baum und Garten positiv von anderen Betrieben abhebt.“

Das Unternehmen ist mit seinen Spezialisten für Gartenbau & -gestaltung, Gartenservice und Baumpflege in der Region Reutlingen, Tübingen, Nürtingen und Esslingen unterwegs. Für das erfahrene Team stehen die Qualität der Arbeit, Zuverlässigkeit, sowie die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle.

Und auch das Engagement des Nürtinger Landschaftsgärtners ist bemerkenswert. Seit 2017 ist Albrecht Bühler Vorstand für die Ausbildung des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. Und auch die Siegel als „Top Arbeitgeber“ oder als „Familienfreundlicher Betrieb“ liegen ihm am Herzen. Die Mitgliedschaft im Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ und die Auszeichnung mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg bestätigen den bisher gegangenen Weg.

Weitere Informationen: www.baum-und-garten.de

Eine solide Planung Ihres Gartens vereinfacht den Weg von der Idee zur Umsetzung. Ein detaillierter Plan vermittelt Ihnen einen guten Eindruck davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihr Grundstück bietet.

Pflege- und Schnittarbeiten an Bäumen führen unsere speziell ausgebildeten und von der Berufsgenossenschaft zertifizierten Mitarbeiter sicher und baumschonend mit der Seilklettertechnik oder der Hebebühne aus.

Damit sich Ihr Garten jederzeit von seiner besten Seite zeigt, pflegen, beschneiden und ergänzen wir nach Bedarf passend zum Standort Ihre Pflanzungen, natürlich mähen, düngen, wässern und belüften wir auch Ihre Rasenflächen.

