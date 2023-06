BBQ: Knuspr liefert Profi-Grilltipps für jede Gelegenheit

Von einzigartigen Steak-Variationen über umweltschonendes Zubehör: Der Online-Supermarkt Knuspr gibt nützliche Tipps und Tricks, wie das perfekte Grillvergnügen gelingt

München, 7. Juni 2023. Grillen gehört bekanntlich zu den Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Im Schnitt wird hierzulande 1,6 Milliarden Mal pro Jahr der Grill angefeuert. Der Online-Supermarkt Knuspr gibt außergewöhnliche Tipps und Tricks zur Haupt-Grillsaison:

1.Das Besondere beim Klassiker

Wie überall im Leben gilt auch beim Fleisch: Es lohnt sich, etwas Neues auszuprobieren und in neue Geschmackswelten einzutauchen. Eine echte Rarität ist zum Beispiel Butter Aged Ribeye Steak. Das Fleisch von deutschen Färsen wird zwei Wochen lang trockengereift, dann mit Butter umhüllt und für weitere zwei Wochen gereift. Die Butter macht das Fleisch noch mürber und verleiht dem Fleisch einen intensiven, nussig-buttrigen Geschmack.

2. Das gewisse Extra

Wer bei einer illustren Grillrunde ein optisches, nachhaltiges Highlight setzen will, dem seien Bananenblätter ans Herz gelegt. Diese sind äußerst widerstandsfähig, halten problemlos hohe Temperaturen und sogar Feuer und Glut ziemlich lange aus. In Regionen, in denen Bananen wachsen, werden die Blätter daher traditionell bei der Speisenzubereitung genutzt – Lebensmittel wie beispielsweise Frischfisch werden darin verpackt und teilweise direkt in die Glut eines Feuers gelegt und gegart, selbst den Teller ersetzen die strapazierfähigen Blätter. Hierzulande eignen sie sich sowohl zum Einlegen, zum Marinieren und selbstredend als Schale auf dem Grill. Wichtiger Nebeneffekt: Im Gegensatz zu Aluschalen sind Bananenblätter auch eine deutlich nachhaltigere Alternative.

3. Die richtige Alternative

Bei Fleischalternativen kommt es auf die richtige Mischung aus saftig und würzig an, damit sie nicht eintönig schmecken. Zudem sollten die Produkte ohne Zusatzstoffe auskommen und nur wenig verarbeitet werden. So sind sie gesünder und schmecken authentisch. Mit Pilzen, Tempeh und Planted Chicken ist der alternative Grill-Plan leicht in die Tat umgesetzt.

4. Das passende Kaltgetränk

Ein Helles, IPA oder Pale Ale. Bier ist nicht gleich Bier, darf aber bei keinem Grillfest fehlen. Ein Aperitif verkürzt die Wartezeit und steigert die Vorfreude aufs Essen. Hier sind Campari Soda, Negroni oder ein alkoholfreier Cocktail zu empfehlen. Bei der Weinbegleitung gilt: Kräftige, würzige Rotweine eignen sich für Steak und Wurst, fruchtige Weißweine für Geflügel, Riesling für Fisch und Chardonnay für Gemüse.

5. Die Qual der Saucen-Wahl

Bei den Saucen bleiben Senf und Ketchup die Klassiker. Aufgrund der Senföle, die der würzigen Sauce die Schärfe verleiht, passt sie so beispielsweise zur Bratwurst. Beim Ketchup ist es wichtig, beim Kauf auf den Tomatenanteil zu achten. Der sollte bei mindestens 50 Prozent liegen. Bei hochwertigem Fleisch empfiehlt es sich, den Geschmack nicht mit zu intensiven Saucen zu überlagern. Am besten eignen sich hier Salsa oder Chimichurri.

Grillen mit Knuspr

„Knuspr ist der einzige Supermarkt, egal ob traditionell oder online, der mit nur ein paar Klicks sämtliche Tipps & Tricks berücksichtigt. Es ist uns ein Herzensanliegen, unseren Kunden zum Angrillen wirklich etwas ganz Besonderes zu bieten. Echte Spezialitäten, die sie nirgends sonst finden“, so Johannes Müllner, Fleischexperte bei Knuspr. Dazu gehören spezielle Grill-Cuts von den besten Metzgern der Stadt, Gemüsespezialitäten, die innerhalb von sieben Stunden vom Feld vor die Haustüre geliefert werden, internationale Raritäten wie Bananenblätter, nicht weniger als 35 Ready-to-Grill Fische und Meeresfrüchte – und das alles aus einer Hand innerhalb von drei Stunden und unter Einhaltung der Kühlkette nach Hause geliefert.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause – in vielen Regionen bereits innerhalb von zwei Stunden. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Bis zu 80% des Sortiments stammt in der Haupternte-Saison von regionalen Anbietern. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung ist Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

