BeyondTrust Password Safe 7.1: Erweiterte Sicherheit für Zugangsdaten mit Team-Passwortfunktionen

Höhere Visibilität auf geteilte Zugangsdaten durch Protokollierung aller Vorgänge, damit Unternehmen aktuelle IT-Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Produktivität steigern

BeyondTrust, globaler Marktführer für Privileged Access Management, hat die neue Version 7.1 von Password Safe mit erweiterter Team-Passwortfunktionalität ausgestattet. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzergruppen – unabhängig davon, ob sie im Homeoffice oder Büro arbeiten – gemeinsam genutzte Team-Kennwörter für Konten zu speichern und zu verwalten, die üblicherweise bestimmte IT-Teams in einer vollständig überprüfbaren und kontrollierten Umgebung einsetzen.

Die gemeinsame Nutzung nicht privilegierter Konten für kleine IT-Teams ist häufig in kollaborativen Forschungs- und Entwicklungsumgebungen erforderlich, obwohl das Teilen von Kennwörtern grundsätzlich riskant ist. Häufig werden diese Anmeldeinformationen in Tabellen und Textdateien gespeichert, so dass unberechtigte Zugriffe auf diese Konten ein erhebliches Risiko darstellen. Eine unbeabsichtigte oder vorsätzliche Fehlnutzung kann wichtige Prozesse stilllegen und zu Reputationsverlusten führen. So verzeichnet der ” Data Breach Investigations Report 2020” von Verizon Business beispielsweise einen Anstieg der Kompromittierungen, wobei in über 80 Prozent der Fälle gestohlene Zugangsdaten verwendet wurden – der Schutz gemeinsam genutzter Anmeldedaten vor Brute-Force-Angriffen, Verlust oder Diebstahl wird deshalb immer wichtiger.

Zusätzlich zur Sicherung und Verwaltung privilegierter Konten verwahrt und schützt Password Safe jetzt diese häufig übersehenen Anmeldeinformationen. Durch Speicherung und sicheren Abruf gemeinsamer Zugangsdaten senkt das Feature “Team Passwords” die Gefahr geraubter Anmeldedaten. Ausgewählte Nutzergruppen können freigegebene Anmeldeinformationen in einem eigenen, isolierten Speicher in Password Safe verwahren und einen zentralen Aufbewahrungsort nutzen, der einen schnellen, produktiven und sicheren Zugriff auf Zugangsdaten ermöglicht.

Bei der Team-Passwords-Funktion fungiert der Verfasser von Anmeldeinformationen auch als deren Inhaber und ist als Einziger dazu berechtigt, die Zugangsdaten zu ändern. Password-Safe-Administratoren können so den Passwortspeicher und die Anmeldeinformationen ändern, löschen und verwalten sowie Berechtigungen einer anderen Person im Team zuweisen. Das Feature “Team Passwords” bietet Verantwortlichen die notwendige Flexibilität beim Schutz von Anmeldeinformationen mehrerer Teams und deckt zugleich die geforderten IT-Sicherheitsanforderungen im Unternehmen ab. Alle Aktivitäten lassen sich überwachen und protokollieren, damit IT-Sicherheitsabteilungen auffällige Aktivitäten nachverfolgen und für die forensische Analyse nutzen können.

Wichtige Funktionen der Team-Passwords-Erweiterungen auf einen Blick:

-Erhöhte Sicherheit durch Shared Credential Management mit automatisierten Workflows

-Dokumentverwendung freigegebener Anmeldeinformationen zur Einhaltung von Vorschriften und zur schnellen Behebung von Problemen

-Reduziertes Risiko nicht verwalteter, freigegebener Anmeldeinformationen ohne Beeinträchtigung der Teamproduktivität

-Organisation von Anmeldeinformationen basierend auf Teameinstellungen mithilfe einer Ordnerstruktur

-Suchen und Filtern von Informationen für schnelle Abrufe

“Für uns bei BeyondTrust haben Kundenwünsche immer höchste Priorität, damit wir unsere Produkte stets weiterentwickeln und an veränderte IT-Umgebungen und Anforderungen anpassen können”, bemerkte Brian Chappell, Director Product Management bei BeyondTrust. “Die Team-Passwords-Funktionalität zählte zu den am häufigsten gewünschten Features auf unserem BeyondTrust-Ideenportal, in welchem Kunden neue Produktfunktionen vorschlagen können. Team Passwords ermöglicht es Unternehmen, bewährte Praktiken beim Kennwortschutz auf mehrere Benutzer auszuweiten und die innovativen Funktionen von Password Safe entsprechend zu ergänzen.”

BeyondTrust Password Safe beinhaltet Privileged Password/Session Management, um alle privilegierten Anmeldeinformationen erkennen, verwalten und überwachen zu können sowie die vollständige Kontrolle und Nachverfolgbarkeit privilegierter Konten sicherzustellen. Password-Safe-Kunden steht die neue Team-Passwort-Funktionalität nach Aktualisierung auf Version 7.1 sofort zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: beyondtrust.com/de/password-safe .

BeyondTrust ist globaler Marktführer für Privileged Access Management (PAM) und ermöglicht Organisationen eine umfassende Absicherung aller Nutzerprivilegien. Das integrierte Produkt- und Plattformangebot stellt die branchenweit fortschrittlichste PAM-Lösung bereit, mit der Unternehmen ihre Angriffsfläche in klassischen, hybriden und Cloud-Umgebungen verkleinern.

BeyondTrusts ganzheitlicher Ansatz für Universal Privilege Management vereint Lösungen zu Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management, Privileged Password Management sowie auch Remote Support. BeyondTrust sichert und schützt privilegierte Zugriffe auf IT-Systeme, Passwörter und Endpunkte, um Unternehmen die erforderliche Visibilität und Kontrolle zur Reduzierung von Risiken und Einhaltung von Compliance-Vorgaben zu verschaffen. Mit einem weltweiten Partnernetzwerk unterstützt BeyondTrust über 20.000 Kunden, zu denen 70 Prozent der Fortune-500-Unternehmen zählen.

