beYOUtiful – die SPEIDEL Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020

Sei du selbst, sei schön. Jede Frau ist etwas Besonderes. Die SPEIDEL Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 beYOUtiful zeigt genau das: Schönheit ist vielfältig. Deshalb präsentiert sich die neue Kollektion in außergewöhnlichen Schnitten und frischen Farben. Damit jede Frau ihre individuelle Schönheit nach ihrem ganz persönlichen Stil in Szene setzen kann.

Die Serien der SPEIDEL Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 glänzen in leuchtendem Pink, frischem Grün und fruchtigem Orange. Bei den Materialien setzt SPEIDEL auf Naturfasern und beliebte Qualitäten wie Sensuelle (Modal) oder Bambus (Viskose).

Liefertermin Januar 2020

Der Januar startet mit intensiven Farben, um den kalten und grauen Wintertagen zu entfliehen. Jede Serie kreiert einen eigenen Look, der in den Farben Dahlia und Aqua – strahlendes Pink und Meeresblau – für die Extra-Portion Frühlingsgefühle sorgt. Die Serie Mariella macht doppelt schön: fein fließende Sensuelle-Qualität für ein weiches Gefühl auf der Haut, kombiniert mit filigraner Spitze – damit sich jede Frau rundum wohl fühlt. Highlight ist der non-wired BH mit spitzenüberzogenen Cups. Malou inspiriert mit einem floralen Dessin auf aqua-farbenem Tüll. Madita überzeugt im zeitlos schönen Viskose-Ringel in frischen Farben. Alle Artikel sind ganz ohne Seitennähte verarbeitet und besonders angenehm zu tragen. Malina kombiniert die SPEIDEL Basic-Qualität Bambus mit feiner Spitze und präsentiert sich in den Kollektionsfarben Dahlia Mele und Aqua Mele. Auch ein Shirt und French Knickers sind in der Serie enthalten.

Der Liefertermin Januar umfasst Bikini- und Midislip, Hipster, Pant, French Knickers, Bügel-BH Soft-Cup, Schalen-BH non-wired, Soft-BH Triangleform, Triangle-Schalen-BH und passende Hemdchen.

Liefertermin Februar 2020

Mit frühlingshaftem Camellia und frischem Aloe startet SPEIDEL in den Februar und kreiert einen blühenden Frühlingsgarten. Eine Neuheit und somit besonderes Highlight ist die Serie Mayla. Der feine Nadelzug aus 90% Bio-Baumwolle und 10% Elasthan (LYCRA®) bringt den Retro-Stil zurück. In Kombination mit einem schmalen Spitzenband kreiert die Serie einen individuellen Look. Zur außergewöhnlichen Optik kommen besondere Formen on top: Ein High-Waist Slip mit Spitze an Bund und Bein und ein Balcony-BH mit Soft-Cups sind echte Hingucker und setzen jede Figur perfekt in Szene. Die zarte Serie Milla setzt mit einem weiteren High-Waist Slip und viel Spitze gleich zwei Trends. Die Wäscheteile begeistern mit neuen Formen und strahlen in den Farben Weiß oder Camellia. Die Spitze ist dabei raffiniert verarbeitet: mit filigranen Abschlüssen, die den Triangle-Schalen-BH vollflächig schmücken und entlang der Träger zieren. Seitlich eingesetzt am hohen Slip wird sie zum Eyecatcher. Blumig, blumiger, Michelle: in traumhaftem floralen Druck und farblich abgesetzter Spitze in Elfenbein ist die Serie ein Blütentraum. Dabei begeistert vor allem das leicht ausgestellte Camisole in Kombination mit French Knickers. Mira in Bambus-Qualität präsentiert sich in den Farben Camellia Mele und Aloe Mele und zieht die Blicke auf sich. Der klassische Look bekommt durch einen schimmernden Webbund eine angesagte Matt-Glanz-Optik.

Der Liefertermin Februar umfasst Bikinislip, High-Waist Slip, Hipster, Pant, French Knickers, Bralette, Triangle-Schalen-BH, Bügel-BH Soft- und Spacer Cup sowie passende Hemdchen.

Liefertermin März 2020

Fruchtig leuchtend und natürlich zart – Mandarin und Mandel ergänzen sich wie ein heißer Sommer mit lauen Abenden. Die Serie Maria aus weicher Modal-Qualität präsentiert sich elegant: Die Kombination aus großflächig eingesetzter Spitze und den zarten Farben Weiß oder Mandel wirkt besonders weich und feminin. Die auffallende Spitze kommt vor allem am Long-Bra gut zur Geltung. Mit Masika wird der Sommer noch heißer – der Animal-Print im Zebra-Look sorgt für einen Hauch von Abenteuer und ist ein absoluter Eyecatcher. Die natürliche Sensuelle-Qualität trägt sich auch bei hohen Temperaturen angenehm. Maya in feinster feelin”fine Qualität (92% Baumwolle, 8% Elasthan) verzaubert mit romantischer Spitze, die an allen Teilen raffiniert eingesetzt ist. Besonders am trendigen High-Waist Slip und am Bügel-BH Balcony wird sie zum Blickfang. Die Serie erstrahlt in den Kollektionsfarben Mandarin und Mandel. Mara zeigt sich in einzigartigen Details, denn der Ringel besticht durch ein Dreifach-Farbspiel in Elfenbein, Weiß und Mandarin. Das Dessin verspricht auf der Baumwoll-Modal-Qualität besten Tragekomfort, ergänzt durch einen weichen Webbund.

Der Liefertermin März umfasst Bikinislip, High-Waist Slip, Hipster, Bralette, Bügel-BH Balcony, Bügel-BH Soft-Cup, Long-Bra, Schalen-BH non-wired, Triangle-Schalen-BH und passende Hemdchen.

Modelle, Schnittformen und Größen:

-Triangle-Schalen-BHs und Schalen-BHs non-wired in den Größen 70 – 80 A, 70 – 85 B und 75 – 85 C

-Schalen-BHs mit Bügeln und leichten, weichen Soft-Cups sowie Spacer Cup-BHs in den Größen 75 – 90 B/C/D

-Bügel-BHs und Bügel-BHs Balcony sowie Long-Bras in den Größen 75 – 85 B und 75 – 85 C

-Bralette und Soft-BHs in den Größen 70 – 80 A, 70 – 85 B

-Träger- und Achselhemden sowie Camisole und Kurzarm-Shirt in den Größen 36 – 46

-Bikini-, Midi- und High-Waist Slips, sowie Hipster, Pants und French Knickers in den Größen 36 – 46

Über die SPEIDEL GmbH:

“Das Besondere an mir”: Das ist die Philosophie, mit der SPEIDEL erfolgreich ist. Mit zwei Kollektionen, SPEIDEL Basic und Mode sowie SYLVIA SPEIDEL Lingerie & Lounge, bietet die Marke modernen Frauen Wäsche für jeden Anlass – getreu der Devise: Quality made in Germany. Kreiert wird der SPEIDEL-Look natürlich von einer Frau: Sylvia Speidel – zeitgemäß, selbstbewusst, stilsicher. Geschäftsführender Gesellschafter ist Günter Speidel. Seine Schwester Gisela Geißler gestaltet als Gesellschafter das Familienunternehmen mit. Seit September 2017 ist Engelbert Noll als CFO in der Geschäftsführung tätig. Gegründet wurde SPEIDEL von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich heute der Hauptsitz des Unternehmens. Neben Verwaltung, Marketing und Logistik arbeiten in Bodelshausen rund 200 Mitarbeiter in der Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die SPEIDEL Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien, in denen SPEIDEL weitere 500 Personen beschäftigt. SPEIDEL setzt als BSCI-Mitglied nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

