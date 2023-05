Börsencrash als Chance: So entwickeln Sie ein krisensicheres Mindset

Die finanzielle Lage Deutschlands war in den letzten Jahren von mehreren Krisen geprägt, darunter ein Börsencrash 2020, eine Rezession und eine Inflation. Diese Ereignisse wurden durch verschiedene Faktoren wie die COVID-19-Pandemie, geopolitische Spannungen und globale wirtschaftliche Unsicherheiten ausgelöst. Die Auswirkungen dieser Szenarien auf die finanzielle Hoffnung und Sicherheit vieler Menschen sind erheblich, insbesondere auf die Aktienkurse und das Vertrauen in die Wirtschaft.

„Es ist einfach in Zeiten von Krisen in Hoffnungslosigkeit und Negativität zu verfallen“, meint der Veränderungsexperte und Vortragsredner Jean Meyer. Doch gerade in dieser Zeit gibt es viele Chancen und Möglichkeiten, die die Menschen sich zunutze machen sollten. In seinem Vortrag “ Börsencrash als Chance – aus wirtschaftlichen Turbulenzen lernen“ zeigt Meyer Ihnen, dass in jeder Veränderung auch eine Chance versteckt ist und erklärt, warum fallende Aktienkurse nicht so schlecht sind, wie alle Börsenskeptiker immer glauben.

Veränderung der Aktienkurse: Darum ist ein Börsencrash nichts Schlechtes

Bei dem bloßen Wort Börsencrash stellen sich vielen Menschen die Nackenhaare auf. Fallende Aktienkurse sind dann oftmals die gesuchte Bestätigung, dass die Börse wie ein Fass ohne Boden für Ersparnisse ist. „Das ist eine menschliche Reaktion, da jeder seine finanzielle Sicherheit wahren möchte“, erklärt Meyer in seinem Vortrag zur Rezession, Inflation und Veränderungen. Doch sie entspricht laut dem Vortragsredner nicht den realen Bedingungen an der Börse.

„Ein Börsencrash ist nur im ersten Moment ein Schreckensszenario. Doch wer den Schock und die Angst beiseitelegt, entdeckt, dass darin Chancen für Veränderung und Wachstum liegen“, erklärt der Vortragsredner. Auf jeden Abschwung an den Finanzmärkten folgt ein Aufschwung. „Sie müssen ihn nur als Chance sehen und nutzen“, erklärt der Börsencrashexperte in seinem Vortrag zur Rezession, Inflation und Veränderungen. Doch wie funktioniert das?

Vortrag zum Börsencrash: Drei Faktoren für eine krisensichere Einstellung

Wenn die Aktienkurse ins Bodenlose sinken und das Geld wie Sand durch unsere Finger rinnt, ist es schwierig, darin eine Chance zu entdecken. Doch genau damit fängt es laut Meyer an. „Sie müssen Ihre Denkweise verändern“, meint er und fügt hinzu: „Ein Börsencrash bietet beispielsweise die Möglichkeit, günstig in den Markt zu investieren und von zukünftigem Wachstum zu profitieren.“

Das sei laut dem Veränderungsexperten nur eine von vielen Möglichkeiten. Um Chancen zu erkennen, brauchen Sie das richtige Mindset. Dazu sind laut dem Vortragsredner drei Faktoren entscheidend:

– Mut zur Veränderung: Fallende Aktienkurse oder ein Börsencrash sind die ideale Chance, die eigene Anlagestrategie zu überdenken und zu verbessern. Wohlstand und Glück sind in Zeiten von multiplen Krisen eine Frage des Umdenkens.

– Chancen geschickt nutzen: Ruhen Sie sich nicht auf Ihren bisherigen Spar- und Lebensplänen aus. Nach dem Motto „Egal, was kommt, der richtige Zeitpunkt ist jetzt“ empfiehlt Meyer, jede Möglichkeit zu nutzen und nicht zu zögern.

– Geduld, Disziplin und Glaube: Finanzmanagement ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und sie dürfen nicht nur in Zeiten steigender Aktienkurse an Ihre Finanzstrategie glauben. Ziehen Sie Ihren Plan eisern durch!

„Mit dem richtigen Mindset wird ein Börsencrash zu einer wertvollen Erfahrung“, meint Aktienkursexperte in seinem Vortrag zu Veränderung und fügt hinzu: „Die Inflation und Rezession zwingen uns zu mutigen Entscheidungen, bei denen Sicherheit aufgegeben und kalkulierte Risiken eingegangen werden müssen.“ Lassen Sie sich nicht von den Turbulenzen des Lebens aus der Bahn werfen und lernen bei Meyer, wie Sie Chancen erkennen und nutzen.

Seit fast 30 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankbetriebswirtschaft und machte sich schon im Alter von 22 Jahren als unabhängiger Finanzberater mit der „Finanzhaus Meyer AG“ bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Jean Meyer ist Initiator und Fondsmanager des Aktiendachfonds Aaapollo 11 Global. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und der Fischerei. Er setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt.

Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen drei Büchern „Glücksfaktor Geld“, „Die 25 besten Finanzberater Deutschlands“ und „Aaapollo 11 Global – Die Geschichte eines Aktienfonds“ weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein.

In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein.

