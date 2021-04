brilliant promotion® erhält Bio-Zertifizierung

Hamburg, 8. April 2021:

Das Hamburger Werbeartikelunternehmen brilliant promotion® hat im Frühjahr 2021 eine offizielle Bio-Zertifizierung nach DE-ÖKO-037 erhalten. Die Zertifizierung steht für Werbeartikel aus dem Lebensmittelbereich, welche als ökologische Erzeugnisse angebaut bzw. produziert wurden. Im Onlineshop des Unternehmens ( www.brilliant-promotion.com) werden derzeit über 350 Artikel mit Bio-Siegel angeboten, Tendenz: weiter steigend.

brilliant promotion® legt Fokus auf Bio und Nachhaltigkeit

brilliant promotion® ist seit Frühjahr 2021 offiziell bio-zertifiziert nach DE-ÖKO-037. Der Hamburger Werbeartikelhändler, der seit über 12 Jahren Werbegeschenke, Prämien und Give Aways jeglicher Art vertreibt, ist besonders stolz darauf, seinen Kunden über 350 Produkte mit offiziellem Bio-Siegel anbieten zu können. “Werbeartikel hatten lange den schlechten Ruf des billigen Plastiks, doch das ist schon lange nicht mehr der Fall. Wir möchten unseren Kunden nachhaltige und ökologisch angebaute Produkte bieten; und wir sehen an der Resonanz, dass diese immer mehr nachgefragt und gerne angenommen werden.”, erklärt Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion®, den Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Zertifizierung sei für ihn eine wichtige Auszeichnung, da er und sein Team selbst auf eine bewusste Lebens- und Arbeitsweise achten. “Unser Büro ist so gut wie papierlos, Bio-Produkte prägen unsere Firmenküche und die Möglichkeit zu Home-Office vermeidet unnötige Autofahrten.”

Über 350 Werbeartikel mit offiziellem Bio-Siegel

Im Onlineshop von brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) werden derzeit über 350 Artikel angeboten, die offiziell durch die Kontrollstelle ÖkoP Zertifizierungs GmbH (DE-ÖKO-037) sind. Hierbei handelt es sich um ökologische Erzeugnisse wie Tee, Kaffee, Schokolade, Nüsse und Gummibärchen mit oder ohne Gelatine. Aber auch Bio-Drops, Honig und Gewürz- und Eismischungen gehören zum Sortiment mit Bio-Siegel. Besonders zu Feiertagen wie Weihnachten und Ostern seien die Bio-Artikel sehr gefragt, berichtet Ghalamkarizadeh. “Ein guter Bio-Tee oder ein Adventskalender mit ökologisch erzeugter Schokolade, bedruckt mit dem eigenen Logo, sind für viele Unternehmen ein besonderer Geschenkartikel, um zu zeigen, dass sie sich Gedanken machen, womit sie ihre Kunden und Mitarbeiter beschenken und um ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.”

Vor 20 Jahren wurde das deutsche Bio-Siegel eingeführt

Im September 2001 wurde das vom Bundeslandwirtschaftsministerium entwickelte staatliche Bio-Siegel eingeführt. Anfangs belächelt, hat sich das Bio-Siegel zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal entwickelt. Laut der Informationsstelle Bio-Siegel von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) kennen rund 97 Prozent der Deutschen das Sechseck als Zeichen für Bio-Lebensmittel. Immerhin tragen inzwischen über 90.000 Produkte von mehr als 6.000 Unternehmen das bekannte Gütekennzeichen.

Der Werbeartikelhändler brilliant promotion® setzt neben dem Bio-Siegel auch auf Fairtrade-Produkte. Zudem werden USB-Sticks aus 100 Prozent biologisch abbaubarem Kunststoff, Bambuskugelschreiber sowie nachhaltig hergestellte Regenschirme, Notizbücher aus recyceltem Papier und Naturkosmetik angeboten.

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH und hat sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert. Seit 2008 stehen wir unseren Kunden aus den verschiedensten Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Seit 2021 wurde die Marke brilliant badges® von brilliant promotion® übernommen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und ergänzt das Werbeartikel-Sortiment von brilliant promotion® ideal.

Über brilliant promotion®:

