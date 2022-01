Buchempfehlung: Das Glück zu leben

Eckhard Goessl wurde 1956 in Neustadt im Schwarzwald geboren. Nach seinem Studium der Nachrichtentechnik und Elektronik in Mannheim absolvierte er eine Ausbildung zum Handelsfachwirt. Auf seiner Reise durch die Welt lebt er unter anderem in vielen Städten in Deutschland, Lagos Nigeria, Limassol Zypern, Bombay, Surat, Aurangabad, Indien, Hongkong und China. Heute ist er CEO eines Handelsunternehmens in Ningbo, China.

Dieses Buch zeigt nicht nur Stationen seiner Reise, sondern auch eine Liebesgeschichte zweier Menschen, die auf der Reise zu einem gemeinsamen WIR sind. 30 Jahre war er mit Evelyn verheiratet. Sie haben zusammengefunden, weil ihr gemeinsames Ziel immer der Weg nach Asien war und die vielen Umwege, die genommen werden mussten, zeigen, wie wichtig es ist, wenn man gemeinsam an der Erreichung eines Ziels arbeitet. Rückschläge, selbst Krieg, konnten sie nicht daran hintern. Erst der viel zu frühe Tod von Evelyn hat dem WIR ein Ende gesetzt. So ist dieses Buch auch ein Gedenken an sie.

Das Glück zu leben, Eckhard Goessl, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03831-262-8, gebunden, 337 Seiten, 22,00 Euro/ 23,80CHF

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m.

