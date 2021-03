CAMBRIDGE AUDIO MELOMANIA 1+ TRUE-WIRELESS-IN-EAR-KOPFHÖRER: DER NÄCHSTE SCHRITT FÜR VIELFACH AUSGEZEICHNETEN “GREAT BRITISH SOUND”

Cambridge Audio macht Gutes noch besser und präsentiert mit den Melomania 1+ eine aktualisierte Version der beliebten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer Melomania 1. Gleichgeblieben sind die beeindruckende Wiedergabedauer von bis zu 45 Stunden und nicht zuletzt der berühmte “Great British Sound”. Eine neue Melomania App sowie ein moderner USB-C-Anschluss stehen für die aktuelle Melomania Generation.

London, 09. März 2021 – Mit den Melomania 1 hat Cambridge Audio in 2019 seine ersten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer vorgestellt – und einen beeindruckenden Einstand gefeiert, wie zahlreiche Auszeichnungen beweisen. Anstatt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, legen die britischen Klangexperten heute mit einer aktualisierten Version nach. Die neuen Melomania 1+ bieten dieselbe beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden, die andere Produkte auf dem Markt in den Schatten stellt. Der legendäre Klang, für den Cambridge Audio seit über 50 Jahren berühmt ist, lässt sich dank einer neuen Melomania App nun umfassend individualisieren. Die App bietet mit einer “Find my Earphones”-Funktion und der Möglichkeit, Firmware-Updates direkt einzuspielen, echten Mehrwert. Ebenso up to date ist der moderne USB-C-Anschluss am Lade-Case der Melomania 1+.

Über 50 Jahre “Great British Sound” in jedem Paar

Der Name Cambridge Audio steht für Leidenschaft zur Musik und deren unverfälschter Wiedergabe – ganz gleich ob zu Hause oder unterwegs. Aus diesem Grund wurden die Melomania 1+ in der Firmenzentrale in London von demselben Entwickler-Team entworfen, das sonst für die Entstehung der erfolgreichen HiFi-Komponenten-Serien des Unternehmens zuständig ist. Mit bis zu neun Stunden durchgehender Wiedergabedauer und 36 weiteren Stunden im Lade-Case sind dabei beste Voraussetzungen für drahtlosen Klanggenuss unterwegs geschaffen. Musikliebhaber hören ihre Lieblingskünstler dank der mit Graphen beschichteten 5,8-Millimeter-Treiber und den hochauflösenden Bluetooth®-Codecs aptX und AAC in einer Detailtiefe, als wären sie bei der Aufnahme direkt dabei.

Modernste Drahtlos-Standards und neue Melomania App

Cambridge Audio macht den Klang der Melomania 1+ mit der neuen Melomania App ab sofort individualisierbar. Dank der integrierten EQ-Funktion mit voreingestellten Hörmodi und einem frei regelbaren Equalizer lässt sich das Klangbild ganz einfach an die eigenen Hörvorlieben anpassen. Die App bietet aber noch viel mehr: Die praktische “Find my Earphones”-Funktion erspart die nächste Suche, wenn die In-Ears verlegt wurde. Firmware-Updates werden direkt gelistet und bequem über die App installiert. Eine frustfreie Verbindung zwischen Smartphone und den Kopfhörnern ist durch den neuesten Bluetooth-Standard 5.0 gewährleistet, der neben seinem batterieschonenden Betrieb durch die starke Reichweite von bis zu 30 Metern überzeugt.

Melomania: Leidenschaft für Musik

Der Name Melomania (“verrückt nach Musik”) kommt nicht von ungefähr, denn die Mitarbeiter von Cambridge Audio eint ihre Liebe zur Musik. Deshalb trägt neben den klangstarken In-Ears des Unternehmens auch ein vollausgestatteter Club für Konzerte und Live-Events in der Londoner Firmenzentrale den Namen Melomania. Um dem Klanggeschehen fast so nah zu sein wie vor der echten Melomania Bühne, haben die Entwickler von Cambridge Audio mit dem “High Performance”-Modus eine besondere Funktion in die neuen Melomania 1+ integriert. Das Entwicklerteam setzt hierfür auf bewährte Class A/B-Verstärkertechnologie, die auch bei den Vollverstärkern der CX Serie zum Einsatz kommt. Hierdurch wird eine deutlich weitere Klangbühne mit weniger Rauschen und geringeren Verzerrungen und somit ein noch intensiveres Klangerlebnis erreicht. Für besonders langen Musikgenuss besitzen die In-Ears auch einen “Low Power”-Mode

Intuitive Bedienung und exzellenter Komfort

Die Melomania 1+ bieten den gewohnt hohen und intuitiven Bedienkomfort der Melomania 1: Elementare Funktionen wie Lautstärke, Play/Pause oder die Track-Wahl lassen sich intuitiv über Druckknöpfe an den Ohrhörern bedienen. Gleichzeitig unterstützen die In-Ear-Kopfhörer die Sprachassistenten Google Assistant und Siri für eine komfortable Steuerung per Sprachbefehl. Der große Lieferumfang an verschiedenen Silikon-Ohrpassstücken sorgt außerdem für eine perfekte Anpassung an den Gehörgang.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Melomania 1+ True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind ab März exklusiv im Cambridge Audio Webshop sowie im Amazon Webshop von Cambridge Audio in den Farben Schwarz und Weiß für eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,95 Euro erhältlich. Das Silikon-Case für die Melomania 1+ kann über dieselben Bezugsquellen in den Farben Orange, Pink, Blau, Hellgrün, Hellgrau und Rot für 10,00 Euro separat erworben werden (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

