CAPANOVA ab Juni 2021 bei MÜLLER im Handel!

Die natürlichen Männer Haarpflegeprodukte von CAPANOVA sind ab dem 8. Juni 2021 exklusiv in allen MÜLLER Filialen in Deutschland und Österreich zu finden. Schritt für Schritt sind auch weitere europäische MÜLLER Filialen angedacht. Damit hat CAPANOVA einen der wertvollsten Drogerie-Handelspartner an seiner Seite.

Mit einem Sortiment von rund 190.000 verschiedenen Artikeln aus den unterschiedlichsten Bereichen, darunter 50.000 Drogerie-Artikel, legt MÜLLER besonderen Wert auf den Bereich Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte. Das aktuelle Sortiment umfasst über 4.000 Artikel aus dem Bereich Naturkosmetik und wird nun ab Juni mit den natürlichen Haarstyling- und Pflegeprodukten der jungen Naturkosmetik Marke CAPANOVA ergänzt.

Der Verkaufsstart fällt mit dem 8. Juni auf den WORLD OCEANS DAY. Dieser wurde gegründet, um auf die Ausbeutung der Weltmeere aufmerksam zu machen und über Möglichkeiten eines nachhaltigen Handelns aufzuklären, um gegen Plastikmüll, Überfischung und Ölverschmutzung vorzugehen. Zu diesem Anlass setzen sich MÜLLER und CAPANOVA gemeinsam für den Meeresschutz ein: Für jeden verkauften CAPANOVA-Artikel an diesem Tag bei MÜLLER wird jeweils 1 Euro an das SHARKPROJECT gespendet. Die Hilfsorganisation setzt sich für den Schutz der Haie und des Ökosystems der Meere ein.

Haare – Styling – Natur – das ist CAPANOVA.

Capanova versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur.

CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare.

Bei Capanova werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind.

Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: www.capanova.com

