Cloudbasiertes EDI von Omnizon – Effizienz in der Logistik

Omnizon: – Messe-Rabatt und EDI Technologie Power für die Transport & Logistik 2023

Puchheim bei München, den 09.05.2023 – Effizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit sind auch in der Logistik von zentraler Bedeutung. Eine Binsenweisheit! Doch wie sind diese Ziele zu erreichen?

Unternehmen können nur durch die Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse mit den schnellen Veränderungen in der Logistik-Branche zwischen Lieferanten und Kunden entlang der Lieferkette Schritt halten. Die Cloud-basierte Plattformlösung von Omnizon setzt genau hier an. Sie wurde speziell für die Transport- und Logistikbranche entwickelt und ermöglicht die digitale Konnektivität für alle B2B-Transaktionen.

Mit der Omnizon-Plattform können Unternehmen Bestellungen, Rechnungen und Lieferungen auf einer einzigen Plattform verwalten. So wird nicht nur manueller Aufwand reduziert, sondern auch daraus resultierende Fehler minimiert und Transaktionen schneller abgewickelt. Die Plattform garantiert die einfache Kommunikation und den reibungslosen Dokumenten- und Datenaustausch zwischen Lieferanten und Kunden. Deshalb müssen sich Anwender keine Gedanken über unterschiedliche Systeme. Protokolle oder Daten-Formate machen. Ebenso wenig sind zusätzliche Software- oder Hardware-Anschaffungen notwendig: Ein PC oder Apple mit einem Internet-Anschluss und ein Browser reichen schon aus, um sich selbst mit internationalen Supply Chains zu verbinden!

Die Omnizon B2B/EDI Plattform ist ein wichtiger Schritt in Richtung zu einer erfolgreichen digitalen Transformation in der Transport- und Logistikbranche. Unternehmen, die auf die Plattform setzen, profitieren von erhöhter Effizienz, besserer Zusammenarbeit und in der Folge von einer höheren Kundenzufriedenheit, weil sie ihre Kunden schneller und besser über Verfügbarkeiten und Lieferzeiten informieren.

Auf der Omnizon Preis Webseite https://omnizon.net/de/preise/ können Interessierte mehr über Preise, Funktionalitäten, Flexibilität und den Leistungsumfang der Omnizon-Plattform erfahren. Ob als IT-Dienstleister, der seinen Kunden Business-Automatisierung oder EDI-Services anbieten möchte, oder als SMB-Unternehmen, das eine 100%ige B2B-EDI-Integration für die Lieferkette wünscht – die Omnizon-Plattform bietet die passende Lösung.

„Und zur Transport & Logistik 2023 gewähren wir einen extra Messe-Rabatt von 20 %“, erklärt Tatjana Pinhak, Geschäftsführerin der OMNIZON NETWORKS GmbH. „Kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen die Einfachheit und Effektivität der Omnizon-Plattform näherzubringen“!

OMNIZON NETWORKS GmbH ist der technologische Marktführer für den umfassenden Elektronischen Dokumenten- und Daten-Austausch (EDI) sowie für Lösungen umfassend integrierter Dienstleistungs- und Service- Plattformen (iPaaS). Als Tochterunternehmen der Omnizon Systems bietet OMNIZON NETWORKS schnell implementierbare, performante Extended EDI Funktionalitäten bis hin zum voll-automatisierten iPaaS-basierten Workflow in der Cloud für die Digitalisierung der B2B-Kommunikation und der Anbindung selbst analoger Lieferanten und Kunden.

