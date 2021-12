Cramer startet mit 82V purer Akku-Power in die Zukunft

Cramer richtet sich neu aus und setzt auf leistungsstarke 82V-Akku-Werkzeuge und

Gartengeräte in Profi-Qualität.

Cramer – Spezialist für akkubetriebene Werkzeuge und Gartengeräte

in langlebiger Profi-Qualität – hat sich komplett neu aufgestellt und startet ab sofort mit der

extrem leistungsstarken 82V-Akku-Technologie europaweit neu durch. Für eine zukunftsgerechte

und emissionsfreie Garten- und Landschaftspflege.

Kraftvoll, innovativ und vielfältig in der Anwendung

Bereits seit vier Jahren gehört die Marke Cramer zur Globe Group – dem Marktführer in den

USA und international führenden Hersteller von akkubetriebenen Gartengeräten sowie

Werkzeugen. Das Unternehmen hat sich als Spezialist für nachhaltige und besonders

leistungsstarke Technologien einen Namen gemacht. Entwickelt werden die Produkte von

einem 45-köpfigen Team im eigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum im schwedischen

Jönköping. Neben Innovationen in den Bereichen IOT und Mähroboter sind dort auch die

wegweisenden Akku-Technologien entstanden. Die intelligente Kombination von Batterie,

Softwarechip und Motor harmoniert perfekt mit dem jeweiligen Cramer Produkt. Das modulare

Konzept ermöglicht den Einsatz des 82V-Akkupacks in allen hauseigenen Produkten – zum

Beispiel Ketten- und Stabsägen, Heckenscheren, Laubbläsern oder Trennschleifern.

Emissionsfreie Garten- und Landschaftspflege

Unabhängig von der Voltage ermöglicht die Cramer Akku-Technologie sowohl

Landschaftsgärtner*innen als auch privaten Anwender*innen ein sicheres Arbeiten ohne

direkte CO2-Emissionen und hochfrequente Lärmbelastung. Dabei sorgen das ergonomische

Produktdesign und die Leichtbauweise für ein jederzeit bequemes Handling. Nicht zuletzt

erweisen sich die mit dem Hochleistungs-Akku ausgestatteten Geräte im Vergleich zu

herkömmlichen treibstoffbetriebenen Produkten als deutlich günstiger in puncto Betrieb und Wartung.

Starker Partner für den Fachhandel

Der Vertrieb des aktuellen Produktsortiments erfolgt exklusiv über den Fachhandel. Hier bietet Cramer seinen Partner eine umfangreiche Unterstützung – von der persönlichen Betreuung

und Verkaufsberatung durch den eigenen Außendienst über den digitalen Support bis hin zu

attraktiven Marketingleistungen und einem umfassenden After-Sales-Service.

Die Marke Cramer ist europaweit vertreten und gehört zur Globe Group – dem Marktführer in den USA sowie international führenden Hersteller von batteriebetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten mit über 5.000 Mitarbeiter*innen weltweit. Mit mehr als 350 Ingenieur*innen entwickelt das Unternehmen in Nordamerika und Europa ständig neue Technologien und Produkte. Auf über 240.000 m² Produktionsfläche werden 96 % der Produktkomponenten in eigenen Werken produziert. Die Cramer Geräte für die Garten- und Landschaftspflege arbeiten mit dem effizienten und innovativen 82V-Akku-System und bieten eine hohe Leistung für den Profi-Einsatz. Das Produktsortiment von Cramer überzeugt durch das besonders leistungsfähige High-End-Akku-System sowie ergonomisches Design und wirkt sich nachhaltig auf die Umwelt aus – für eine grünere Welt. Weitere Informationen: www.cramertools.com

