danceAwesome: R/GA und Samsung laden Generation Z zum Tanz

TikTok Challenge mit K-Popband BLACKPINK macht Galaxy A zum Hit

New York/Berlin, 05.11.2020 – Mit dem Galaxy A hat Samsung ein Smartphone auf den Markt gebracht, das gezielt für die Generation Z entwickelt wurde. Diese Zielgruppe hat ihr Telefon zwar 24/7 zur Hand, ist über die üblichen Werbekanäle aber nicht zu erreichen. R/GA machte das Galaxy A darum zum Inhalt einer TikTok-Challenge, bei der die Teilnehmer selbst zu Werbebotschaftern der Smartphone-Features wurden.

Anhand einer gründlichen Analyse fand R/GA zunächst heraus, was einer Generation, die auf ihrem Handy lebt, am meisten am Herzen liegt. Das Ergebnis: ein fantastischer Bildschirm, eine fantastische Kamera und eine lange Akkulaufzeit. Kurzerhand wurden genau diese Worte zum Liedtext für einen Tanz, den R/GA gemeinsam mit der beliebten K-Popband BLACKPINK realisierte.

Für die Aufnahmen verwendete das internationale Kreativ- und Filmteam aus New York und Seoul ausschließlich das Galaxy A. Der fertige Jingle wurde anschließend auf TikTok als Vorlage für die #danceAwesome Challenge eingestellt. Jedes Mal, wenn ein TikTok Nutzer an der Challenge teilnahm und mit BLACKPINK tanzte, warb er so zugleich für die Hauptfunktionen des Galaxy A.

In Form von 4 Millionen Videos, die im Rahmen der #danceAwesome Challenge aufgenommen wurden, entstand so eine “User-Generated” Kampagne, die mit 20 Milliarden Views und 850.000 neuen Samsung-Fans auf TikTok einen enormen Erfolg erzielte. Gleichzeitig stiegen die Social-Media-Gespräche über das Samsung Galaxy A um das 19-fache, die Markenbeliebtheit um 130% und die Kaufabsicht in Schlüsselmärkten um 190%.

“Mit Freude am Tanzen und Singen konnten wir nicht nur die Generation Z für das Galaxy A begeistern, sondern zugleich auch Samsungs erfolgreichste Social Media Kampagne aller Zeiten realisieren. Wenn das nicht #awesome ist”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

Über R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Bildquelle: @Copyright_RGA/Samsung