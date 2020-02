Daniel Huchler ist einer der Top Speaker, auf der vierten Speaker Cruise der Welt von Ernst Crameri, vom 13. bis 14. März 2020 ab Düsseldorf

Die 4. Speaker Cruise der Welt ist ein ganz besonderes Event, organisiert und auf die Beine gestellt, vom berühmten Erfolgsmacher und zigfachen Unternehmer Ernst Crameri. Nicht in irgendeinem Hotel oder Seminarraum, nach Möglichkeit noch ohne Tageslicht. Oder in irgendeiner Halle, sondern auf dem Wasser. Viel Tageslicht, wundervolles Ambiente, das Schiff gleitet sanft über den Rhein, die Landschaft und andere Schiffe ziehen vorbei. Das Publikum lauscht gebannt den großartigen, auserwählten 15 Experten, die in 15 Minuten jeder für sich, das Wertvollste aus ihrem Leben raushauen.

Daniel Huchlers Vortrag – Durchstarter – Dein Weg zu ganzheitlichem Erfolg

Daniel Huchler war zehn Jahre Polizeibeamter und hat seinen Dienst auch in Spezialeinheiten wie dem SEK verrichtet. Gemeinsam mit seiner Frau hat er die erfolgreiche Kampfsportschule Fight Fever in Bruchsal aufgebaut. Als Kampfsportler erreichte er Meisterschaftstitel wie den Deutschen Meister im MMA und auch als Trainer hat er mehrere deutsche Meister hervorgebracht. Trotz der Sicherheit die ein Lebzeitbeamtenstatus mit sich bringt, hat er sich dafür entschieden, ein selbstbestimmtes Leben nach seinen Vorstellungen zu führen. Getreu dem Motto Freiheit statt Sicherheit kündigte er bei der Polizei und startete in die Selbständigkeit. Er besuchte zahlreiche Ausbildungen, sprach als Speaker vor tausenden von Menschen, veröffentlichte sein Buch „Kampfgeist“ und den Podcast „No Limits! Kampfgeist“. Gemeinsam mit seiner Frau baute er ein Coachingbusiness auf mit sechstelligen Jahresumsätzen. Das Wissen, wie mein sein eigenes Herzensbusiness startet und wie man ein Erfolgsmindset aufbaut, vermittelt er auf einer einzigartigen Weise seinen Kunden. Daniel Huchler ist frisch gebackener Papa und in seinen Coachings steht er für ganzheitlichen Erfolg in Business und Privatleben.

Folgende Themen sind vertreten und machen es besonders spannend: Frauen und Sexualität, Führe Dein Bewusstseins Upgrade durch und erschließe Deine Potentiale, Freiheit ist unser höchstes Gut, Der Aufbau meiner eigenen Bio Bäckerei, Durchstarter – Dein Weg zu ganzheitlichem Erfolg, Wie nimmst du deine Ziele fest, Setze die Segel und dann volle Fahrt voraus, Offenheit, Schönheit von Innen und Aussen, Raise your vibration-la pura vida, Powerfrau „oder hast Du schon eine Löwin an der Leine gesehen“, Wie bringe ich mein Kind zum Erfolg, Das Alter kennt keine Grenzen, Erlaube es dir zu träumen und viele weitere, spannende Themen.

Über den Organisator der Speaker Cruise, Ernst Crameri ist Erfolgsproduzent, Autor, Business-Experte, Begründer von zig Firmen, Top-Speaker im In- und Ausland und Naturkosmetik-Hersteller. Dieses Jahr feiert er zwei Jubiläen, einmal 42 Jahre Unternehmer und 31 Jahre Crameri-Naturkosmetik-Produkte. Gewinner des internationalen Speaker Slam Awards. Über 1.000 Vorträge vor einigen 100.000 Menschen, in unzähligen Unternehmen in 6 Ländern. 67 Bücher, eine anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspiration für Welt und Wirtschaft – das ist Ernst Crameri: Er reflektiert, denkt quer sowie geradeaus, polarisiert, stellt infrage, provoziert. Er kennt wie aus der Westentasche, die vielen Tücken der Selbstständigkeit und was es alles braucht, um entsprechend zum Erfolg zu gelangen.

Ernst Crameri war schon immer ein Querdenker und hat großartige Projekte ins Leben gerufen wie die höchste Schönheitsfarm der Welt auf 3.000 Meter Höhe, Erster Schönheitszug der Welt, Erste Schönheitsfarm in Sibirien, Doggy-Wellness, Baby-Wellness, viele Events auf Kreuzfahrtschiffen.

Ernst Crameri gibt Speakern eine Chance, sich anders darzustellen und dafür hat er die Speaker-Events ins Leben gerufen. Der Start mit der 1. Speaker Cruise der Welt auf dem Rhein und jetzt sind wir bereits bei der vierten Staffel. Der Gedanke dahinter, ein außergewöhnliches Event zu schaffen, außerhalb der üblichen Hotel- und Kongresshallenszene. In einem geschützten Raum, denn alle Teilnehmer und die Referenten müssen pünktlich an Bord sein und dann heißt es Leinen los.

Kein sonst so störendes zu spät kommen, früher gehen. Man möchte mit dem einen oder anderen Teilnehmer und auch mit den Referenten sich unterhalten und diese sind nicht mehr auffindbar. Auf dem Schiff sind Teilnehmer und Referenten alle mit an Bord. Es wird auf dem Schiff übernachtet, wunderschöne Kabinen stehen zur Verfügung.

Gemeinsames Mittagessen am ersten Tag, dann die von Ernst Crameri so geliebte Tee-Time mit Piano-Musik, Cafe, Tee und Kuchen. Abendessen, Mitternachts-Imbiss, Party an Bord mit Live-Musik und am nächsten Tag Frühstücksbüffet.

Das heißt, auf dem Schiff begegnet man sich immer wieder, kann sich austauschen, neue Freundschaften entstehen, ein sehr hoher Wissenstransfer findet statt und natürlich die pure Lebensfreude, auf dem Schiff zu sein und auf dem Rhein zu fahren. Die Landschaft gleitet sanft vorbei, Schiffe werden überholt und kommen entgegen, An Bord tragen hochkarätige Referenten ihre Themen vor. Ein Fernsehteam und die Fachpresse begleitet die Reise.

Weitere Informationen und den Ticketshop finden Sie hier https://crameri-speaker-events.de/

