Das WeltAuto zeigt neuen Markenauftritt

Im Jahr 2014 hat die AMAG das Occasionslabel Das WeltAuto schweizweit eingeführt. Das offizielle Qualitätssiegel des Volkswagen Konzerns bürgt für ein klares Leistungsversprechen bei Occasionen. Das WeltAuto zeigt sich nun mit einem neuen, überarbeiteten Markenauftritt und einer Occasionsbörse.

Occasionen des Volkswagenkonzerns sind in der Schweiz sehr beliebt. Die Occasionsmarke Das WeltAuto. bietet seit 2014 ein hochwertiges Qualitätssiegel für Occasionen, die von den offiziellen Markenpartnern von Volkswagen, KODA, SEAT und VW Nutzfahrzeuge angeboten werden. Mit dem Qualitätssiegel erhalten die Kunden mehr Transparenz und Sicherheit auf dem Occasionsmarkt, denn Das WeltAuto Occasionen umfassen zahlreiche Dienstleistungen.

Der neue Markenauftritt

Die Occasionsmarke hat ihren Auftritt modernisiert. So wurden die grafische Gestaltung der Schrift und die Farbpalette angepasst. Smart. Human. Focused. Driven by life – das Markenerlebnis von Das WeltAuto soll sichtbar und erlebbar werden. In diesem Zuge wurde auch der Online-Auftritt erneuert. Die Suche nach einem Auto soll intuitiv, dynamisch und inspirierend sein. Dafür sorgen eine interaktive Suchfunktion sowie eine verbesserte und vereinfachte Nutzerführung durch Piktogramme, Akzentuierungen mit Farben oder Punkten und beweglichen Features. Die Plattform wurde auch in technischer Hinsicht auf die neusten Anforderungen von mobilen Endgeräten und Suchmaschinen optimiert.

Das Leistungsversprechen hinter dem Das WeltAuto-Zertifikat

Mit über 60 Standorten verfügt Das WeltAuto über ein breites und professionelles Vertriebsnetz für Qualitäts-Occasionen. Jedes zertifizierte Occasionsauto wird vor dem Verkauf durch qualifiziertes Fachpersonal sorgfältig geprüft und aufbereitet. Mittels einer Probefahrt kann man sich von der Qualität der Occasion überzeugen. Und selbst nach dem Kauf: Falls man mit einem Fahrzeug dennoch nicht zufrieden sein sollte, kann dieses innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Abschluss des Kaufvertrages umgetauscht werden. Der Kunde erhält zudem eine mindestens zwölfmonatige Anschlussgarantie für das Fahrzeug. Beim WeltAuto Partner kann das eigene, alte Fahrzeug in Zahlung gegeben werden. Durch die Zusammenarbeit mit der AMAG Leasing profitieren Kunden zudem von attraktiven Leasing und Dienstleistungsangeboten.

Wiedereröffnung Showrooms nach Corona mit Spezial-Leasing

Ab 11. Mai 2020 haben die Showrooms der AMAG sowie aller Markenpartner wieder geöffnet. Zu diesem Re-Opening ermöglicht Das WeltAuto und die AMAG Leasing AG ein 0,9 Prozent Leasingangebot für sämtliche Occasionsfahrzeuge.

Mehr Informationen: https://www.dasweltauto.ch/de.html

Die AMAG Group AG ist ein Schweizer Unternehmen. Die AMAG Import AG importiert und vertreibt Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, KODA und VW Nutzfahrzeuge über das grösste Vertreternetz der Schweiz (über 600 Händler und Servicepartner). Dazu zählt auch die AMAG Automobil und Motoren AG mit rund 80 eigenen Garagenbetrieben, Occasions und Carrosserie Centern. Sie ist zudem auch Bentley Stützpunkt. Ein weiteres Tochterunternehmen ist die AMAG First AG, die grösste Porsche Handelsorganisation der Schweiz.

Zur AMAG Gruppe gehören ausserdem die AMAG Leasing AG als Finanzdienstleister, die AMAG Parking AG, die diverse Parkhäuser bewirtschaftet, und die AMAG Services AG, welche Lizenznehmerin von Europcar für die Schweiz ist und an den Schweizer Flughäfen Valetparking und schweizweit Chauffeurdienstleistungen anbietet. Seit 2019 ist die AMAG Inhaberin der Carsharing-Plattform sharoo und seit 2018 ist die AMAG Mitinhaberin von autoSense, der Lösung für digitale Vernetzung von Fahrzeugen. Zudem ist sie Partnerin bei der Swiss Startup Factory.

Die AMAG Group AG beschäftigt über 6.600 Mitarbeitende, davon über 730 Lernende.

Bildquelle: @amag