Der Kinderchorland-Singbus rollt an

“In jedem Ort ein Kinderchor.” Vom 28. August bis zum 10. September führt die Tour den Kinderchorland-Singbus durch Rheinland-Pfalz.

Der Kinderchorland-Singbus – ein Projekt der Deutschen Chorjugend in Kooperation mit dem Chorverband Rheinland-Pfalz und dem Chorverband der Pfalz – macht in fünf Regionen im Land Station. Im Gepäck hat das SingBus-Team das Kinderchorland-Lied, eine interaktive “Sing-und-Kling”-Ausstellung, eine ausfahrbare Konzertbühne für Konzerte mitten auf dem Platz, Workshop- und Coachingangebote sowie ein Patenchorprogramm über das Kinderchorgründungswillige mit schon bestehenden Kinderchören vernetzt werden und vieles mehr.

Am 28. Und 29. August startet der SingBus in Neustadt an der Weinstraße, im Ortsteil Lachen-Speyerdorf, mit einem großen Vernetzungstreffen. Hier werden auch im Rahmen einer Feierstunde am Abend des 28. die Preise und Urkunden an die verdienten Kinderchöre verliehen. Danach führt die Tour weiter nach Kusel, nach Merxheim an der Nahe und nach Gau-Bischofsheim in Rheinhessen. Saffig in der Eifel ist dann am 10. September die fünfte und letzte Station.

Die “Junge Kantorei St. Maria” aus Kaiserslautern gewann den mit 1.500 Euro dotierten Kinderchorland-Preis für das beste Kinderchor-Konzept. Weitere Förderpreise von je 500 Euro wurden vom Chorverband der Pfalz und dem Chorverband Rheinland-Pfalz in Form von Workshops an weitere dreizehn Kinderchöre im Land vergeben: an den Südwestpfälzer Kinderchor Annweiler am Trifels, an den St.-Martins-Chor Bad Ems, den Kinder- und Jugendchor Juventus Vocalis aus Dannstadt-Schauernheim, den Kinder- und Jugendchor Südpfalzlerchen Herxheim, den Kinder- und Jugendchor Insheim, den Kinderchor Kastellauner Kirchturmspatzen der Chorakademie Kastellaun, die Singschule Koblenz, an Die Kolibris Koblenz-Pfaffendorf, an Singsalabim Mainz, die Junge Kantorei St. Martin, den Jugendchor Oberwesel, den Kinder- und Jugendchor Plaidt sowie an “D”aChor” den Jugendchor des GV Liedertafel 1868 Worms-Pfiffligheim.

“In jedem Ort ein Kinderchor.” Unter diesem Motto tourt der Kinderchorland-Singbus durch ganz Deutschland. Vom 28. August bis zum 10. September führt sein Weg auch durch Rheinland-Pfalz. Das ambitionierte Ziel der Chorjugend wird wohl in der Form nicht erreicht werden. Dennoch soll für jedes Kind ein Kinderchor in gut erreichbarer Nähe sein, auch im ländlich geprägten Bundesland Rheinland-Pfalz – so das Ziel im Land.

Weitere Informationen zum Kinderchorland-Singbus in Rheinland-Pfalz unter https://rlp-singt.de/singbus

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

