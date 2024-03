Der Traumjob nur einen Busstopp entfernt? Wie der JobBus Stellenanzeigen auf die Straße bringt

Der JobBus, ein innovatives Projekt, das von RoadAds interactive ins Leben gerufen wurde, verspricht, die Art und Weise, wie wir nach Jobs suchen, zu verändern.

Eine eigens für den Straßenverkehr entwickelte ePaper-Anzeigetafel verwandelt gewöhnliche Linienbusse in rollende Stellenportale. Alle 30 Sekunden wird eine neue Anzeige präsentiert, was Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, die passenden Talente in ihrer Region anzusprechen.

RoadAds interactive, bekannt aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“, hat ein Displaysystem speziell für Linienbusse entwickelt. Perfekt an die Anforderungen des öffentlichen Nahverkehrs angepasst, ermöglicht es wechselnde, digitale Anzeigen auf der Heckfläche der Busse. Seit 2020 wird unter der Marke BusAds bereits an mehreren Standorten in Deutschland digitale Buswerbung angeboten. Mit dem JobBus startet nun in vielen deutschen Städten und Regionen ein völlig neues Konzept mit klarem Fokus auf Recruiting.

Einzigartige Kombination aus Arbeitgeber-Branding und konkreten Stellenangeboten

Jeder JobBus bietet 14 Unternehmen die Möglichkeit, sich in ihrer Region als Top-Arbeitgeber zu präsentieren und ihre Stellenangebote im Straßenverkehr zu zeigen. Die auffällige Folierung mit den Logos aller teilnehmenden Unternehmen macht den JobBus zu einem Hingucker im Stadtbild, während die digitale Anzeigentafel am Busheck ständig wechselnde Stellenanzeigen bietet.

Andreas Widmann, Geschäftsführer von RoadAds interactive, betont: ‚Gerade in Zeiten des ständigen Wettbewerbs um die besten Talente bietet dieses System für Unternehmen eine tolle Möglichkeit, sich abseits der großen Stellenportale ganz flexibel im öffentlichen Raum zu präsentieren.'“

Die digitale Variante bietet im Gegensatz zur herkömmlichen statischen Buswerbung hohe Flexibilität und ermöglicht eine dynamische Präsentation von Inhalten. Unternehmen können ihre Botschaften je nach Bedarf an Faktoren wie Ort, Wetter oder Verkehrslage anpassen und erhalten umfangreiche Statistiken in Echtzeit.

Bundesweiter Roll-Out

Nach erfolgreichen Starts in Sigmaringen und Göppingen sind für 2024 JobBusse in vielen weiteren Städten und Regionen geplant, darunter Hannover, Osnabrück und München. Christopher Preußmann, Head of Strategic Partnerships bei RoadAds interactive, erklärt: „Wir sprechen aktuell mit vielen Busunternehmen von Berlin bis Stuttgart, um noch in diesem Jahr flächendeckend JobBusse anbieten zu können.“

Branchenmix und regionale Kooperationen

Das JobBus-Konzept zielt darauf ab, einen breiten Branchenmix abzudecken. Neben Konzernen wie WMF, Leonhard Weiss oder Continental finden sich auch viele mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen in der Kundenliste.

Um dieses Ziel zu erreichen, kooperiert RoadAds beispielsweise in Sigmaringen mit der Stadt und der lokalen Wirtschaftsförderung. Auch in weiteren Regionen sind solche Kooperationen geplant.

RoadAds interactive ist der führende Anbieter für digitale Fahrzeugwerbung und auf die Entwicklung und Produktion von ePaper Displays spezialisiert. Das seit 2015 existierende Unternehmen betreibt Displaysysteme für namhafte Kunden im europäischen und asiatischen Raum.

