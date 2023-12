Die schlimmste Trauer dauert maximal acht Monate, Liebes!

Pressemitteilung: Neues eBook bietet Wegweiser durch die Trauer

Das Unfassbare verarbeiten und wieder Hoffnung schöpfen – das verspricht Dana Heidrichs neues eBook „Dein Weg durch die Trauer: Wie durchstehst du das Unfassbare? Ein Leitfaden durch deine Trauer“. Die Online-Trauer-Community-Gründerin und Autorin bietet mit ihrem Werk einen praktischen Leitfaden für Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben.

Martinas (Name geändert) tragische Geschichte ist ein Beispiel vieler, die Dana Heidrich in ihrer Arbeit begleitet. Martina verlor ihren Mann unerwartet durch Herzinfarkt. In der ländlichen Gegend, in der sie lebt, fehlen physische Trauergruppen, daher fand sie Unterstützung in der Online-Community des Danachblogs. Durch monatliche Trauer-Calls erhielt sie effektive Hilfe und konnte ihre Trauer verarbeiten.

Das eBook basiert auf realen Erfahrungen und bietet einen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen Betroffene wieder Hoffnung schöpfen können. Laut Dana Heidrich dauert das intensivste Leid maximal acht Monate. Danach beginnt eine effektivere Phase der Trauerarbeit, in der Menschen lernen, den Verlust zu verarbeiten, ohne sich von der Trauer definieren zu lassen.

„Die Trauer um einen verstorbenen Partner muss nicht Ihr restliches Leben bestimmen“, erklärt Dana Heidrich. Ihr Leitfaden ist darauf ausgerichtet, Betroffenen zu helfen, schneller wieder leistungsfähig zu werden und am Leben teilzunehmen.

Das eBook „Dein Weg durch die Trauer“ ist für 2,99 EUR auf Amazon erhältlich und bietet praktische Ratschläge für den Umgang mit der Trauer: https://amzn.to/41F3AnJ

Disclaimer: Diese Aussagen sind nur korrekt, wenn kein psychologischer Befund, Trauma oder Ähnliches vorliegt. Wenn Trauersymptome länger als in diesem Buch anhalten, ist es ratsam, einen Arzt und psychotherapeutische Hilfe zu Rate zu ziehen.

Der Danachblog – dein Begleiter durch das Danach – nach dem Verlust deines Partners

Dana Heidrich hat in den letzten fünf Jahren ihrer Trauer um Ihren Mann einen Trauerblog, in welchem Trauernde Hilfe und Rat suchen, aufgebaut.

Mit ihrer Online-Trauer-Community und dem ersten Online-Trauerkurs zur Trauerbewältigung hilft sie effektiv Trauernden, die keinen direkten Zugang zu einer Trauergruppe haben

