Die Socialmedia-Reichweiten von GFL und ELF im Vergleich

Beim Vergleich der Socialmedienreichweiten der beiden Ligen und Teams gibt es interessante Unterschiede, alle Statistiken hier.

Eigentlich sind es ja drei Ligen, denn wir haben uns die GFL, die GFL2 und die European League of Football angeschaut. Die GFL als Liga über alle drei Social Media Kanäle auf 88.919 Follower, dabei ist Facebook mit 47.617 führend, gefolgt von Instagram mit 33.800 und Twitter mit 7.502. Die Europeanleague of Football hat in ihrem zweiten Jahr bereits a50.474 Follower, den Löwenanteil macht hier Instagram mit 98.400 aus, gefolgt von Facebook mit 33.234 und Twitter mit 18.840.

In der GFL führt das Vorzeigeteam der Schwäbisch Hall Unicorns, die auch im Bereich Social Media die Maßstäbe setzen, mit insgesamt 47.856 Followern gefolgt von den New Yorker Lions Braunschweig mit 38.331 und Dresden Monarchs mit 32.624. Am Ende steht der Aufsteiger Straubing Spiders mit 8.996.

Bei allen Teams ist Facebook der stärkste Kanal gefolgt von Instagram und weit abgeschlagen Twitter. Während die Dresden Monarchs überhaupt kein Twitter zu nutzen scheinen sind die Berlin Rebels mit 15.534 die absoluten Twitter Könige.

Neben der GFL Aktivitäten haben noch diese beiden Gruppen mit GFL Bezug nennenswerte Reichweiten:

GFL Memes: 6.736

GFL -Fans are friends: 2.232

In der GFL2 führen die Stuttgart Scorpions mit insgesamt 20.762 Followern das Ranking an vor den beiden Nord Teams Lübeck Cougars mit 17.666 und Rostock Griffins mit 16.827. Auch hier fällt die enorme Bandbreite vom Ersten zum Letzten auf, dies sind die Frankfurt Pirates mit 4.668. Auch bei den GFL2 Teams dominiert Facebook gefolgt von Instagram und nur ein bischen Twitter. Hier haben alle Teams noch Luft nach oben.

In der European League of Football führen die Wroclaw Panthers die Statistik der Socialmedia-Reichweiten an.

Mit 46.008 Followern führen die Wroclaw Panthers vor den Vienna Vikings mit 35.280 und den Hamburg Sea Devils mit 35.021. Die Spitzenteams liegen damit auf vergleichbarem Level wie die Top GFL Teams. Die Leistung der Sea Devils ist umso beachtlicher, da sie ja erst im letzten Jahr neu gegründet wurden, während die ersten beiden seit langer Zeit zu den etablierten Teams gehören. Danach folgen die Teams, welche wie die Sea Devils auf bekannte Namen der früheren World League of American Football (WLAF) oder der National Football League Europe (NFLE) setzen. Die Istanbul Rams befinden sich als als ehemalige Koc Rams mittendrin. Am Ende stehen Stuttgart Surge und die Leipzig Kings mit 14.569.

Bei den drei bereits vorher bestehenden Teams aus Wroclaw, Wien und Istanbul ist traditionell Facebook der stärkste Social Media Kanal, bei den „neuen“ Teams ist Instagram der mit Abstand am stärkste Kanal. Getwittert wird auch schon recht fleißig bei den meisten Teams.

Neben dem starken Instagram Auftritt der Liga selbst haben sich auch zwei Fanseiten auf Facebook gut entwickelt:

European League of Football Infogruppe: 18.427 Follower

European League of Football Fanzone: 3.893 Follower

Erstaunlich ist, das die Cologne Centurions es auch in ihrem zweiten Jahr als einziges Team noch nicht geschafft haben, eine eigene Internetseite anzubieten. Auch wenn die Schwerpunkte für aktuelle Informationen, Videos und Bilder auf den verschiedenen Socialmedia Kanälen liegen, sollte eine eigene Internetseite schon noch zum Gesamtpaket dazugehören.

