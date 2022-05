Digital auf Wachstumskurs: diva-e verzeichnet nachhaltige Entwicklung

Digitaldienstleister stellt sich weiterhin erfolgreich in der Branche auf / Umsatz und

Mitarbeiterzahl steigen in zweistelligem Bereich / diva-e unter den besten deutschen

Digitalagenturen

Der Digitaldienstleister diva-e, ein Zusammenschluss aus zwölf namhaften Agenturen der

Digitalbranche, setzt auch 2022 ihren Wachstumskurs fort: Voraussichtlich wird, so zeigen es

die aktuellen Bilanzzahlen, der Jahresumsatz 2022 von 80 Millionen Euro im Jahr 2021 um

mehr als 20 Prozent steigen. Allein im ersten Quartal verzeichnete der Umsatz eine Steigerung

von fast 25 Prozent zum Vorjahr. Die Zahl der Mitarbeitenden liegt bei 900 und hat sich damit

in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.

CEO Tilman Au: „Dass diva-e sich in der Digitallandschaft Deutschlands konsequent unter den

Besten behaupten und ein derart stabiles Wachstum verzeichnen kann, ist eine nachhaltige

Bestätigung für unsere Leistungen und zeigt, dass wir mit unserem ganzheitlichen End-to-End

Ansatz auf dem richtigen Weg sind – wir gestalten die Digitalisierung von Anfang bis Ende,

von der Planung bis zur Umsetzung.“

Auch im jetzt veröffentlichten jährlichen Internetagentur-Ranking des Bundesverband Digitale

Wirtschaft (BVDW) behauptet sich das Unternehmen stabil in den Top 10: Der

Digitaldienstleister schnitt insbesondere im Subranking „E-Commerce und Services“ als

Zweiplatzierter erfolgreich ab und steht damit im Gesamtranking auf Platz 8 der besten

Digitalagenturen Deutschlands.

Das Unternehmen diva-e entstand 2016 aus damals sechs, heute zwölf namhaften

Digitalagenturen. Mit ihrem Zusammenschluss bündelten die Agenturen ihre Expertise und

ihre jahrelange Erfahrung und stehen seitdem gemeinsam als diva-e für eine ganzheitliche

digitale Wertschöpfungskette. Inzwischen zählt diva-e 14 Standorte in Deutschland und

Bulgarien und expandierte erst kürzlich in die USA (Cincinnati). Dieses immense Wachstum,

auch auf dem internationalen Markt, sieht Au vor allem in der Notwendigkeit für alle

Unternehmen und Organisationen begründet, „digital ganz vorn mit dabei zu sein“ und die

Digitalisierung in Management und Business mitzutragen.

In Deutschland einzigartig ist dabei die fachübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des

Digitaldienstleisters, mit der diva-e sich am Markt als Transactional Experience Partner

positioniert und digitale Projekte ganzheitlich begleitet und umsetzt. CCO Sirko Schneppe:

„Der Steuerungsaufwand mit zehn oder zwölf einzelnen Dienstleistern wäre unwahrscheinlich

hoch. Es macht allen das Leben leichter, wenn es einen einzigen Ansprechpartner gibt, der

das gesamte Projekt koordiniert – angefangen bei der Planung über die Implementierung bis

hin zum laufenden Betrieb.“ Zeitsparende Prozesse, ganzheitliche Projekte, eine bestmögliche

Vernetzung und schnelle Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen seien das A und O in der

digitalen Welt. Dass diva-e mit diesem Konzept den Nerv der Zeit trifft, beweisen sowohl die

Umsatzzahlen als auch die stabile Platzierung im aktuellen Ranking der deutschen

Digitalagenturen.

Mit mehr als 80 Millionen Euro Jahresumsatz (2021) und Platz 8 im aktuellen Ranking des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) gehört diva-e zu den führenden Digitalagenturen Deutschlands. Als „Transactional Experience Partner (TXP)“ schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Kreation vollständig ab. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP, Spryker, Microsoft und Bloomreach zusammen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie EDEKA, E.ON, evonik, FC Bayern München und Carl Zeiss. diva-e beschäftigt rund 900 Mitarbeitende an insgesamt 14 Standorten in Deutschland, Bulgarien (Sofia) und den USA (Cincinnati).

Firmenkontakt

diva-e

Tilman Au

St.-Martin-Straße 72

81541 München

089 954590-0

info@diva-e.com

http://www.diva-e.com

Pressekontakt

Bestfall GmbH

Andreas Valentin

Hindemithstraße 29

55127 Mainz

06131 94518-10

andreas.valentin@bestfall.de

http://www.bestfall.de

Bildquelle: @ diva-e