djive Flowmate ARC Humidifier – einfach saubere Luft und besseres Raumklima

Der neue Flowmate ARC Humidifier ist die smarte 3-in-1-Lösung von djive für frische, saubere Luft und ein angenehmes Raumklima. Das Gerät ist Luftreiniger, rotorloser Ventilator und Luftbefeuchter in einem und verfügt über einen HEPA-14-Filter mit UV-Desinfektion. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung, App oder Sprachbefehl.

Gelsenkirchen, 11. Mai 2021 – Der stylishe 3-in-1 Luftreiniger, rotorlose Ventilator und Luftbefeuchter djive Flowmate ARC Humidifier sorgt in mehrfacher Hinsicht für ein gesundes Raumklima: Er reinigt die Luft durch seinen HEPA-14-Filter mit UV-Desinfektion und beseitigt 99,995 Prozent der Bakterien, Viren, Pilze, Sporen und Feinstaub-Partikel. Zudem befeuchtet er aktiv die Luft und verfügt über ein eingebautes Hygrometer. So hält er die relative Luftfeuchtigkeit konstant auf einem eingestellten Niveau – nicht zu trocken und nicht zu feucht. Als kraftvoller Ventilator sorgt er im Sommer außerdem für eine willkommene Abkühlung. Mit Alexa- und Google-Home-Kompatibilität hört er sogar aufs Wort. Der djive Flowmate ARC Humidifier ist ab sofort im Fachhandel und online für 269,99 Euro (UVP) erhältlich.

Saubere Luft in jedem Raum

Besonders Allergiker und Stadtmenschen im Homeoffice halten Pollen und Straßenlärm lieber aus ihren Wohnungen heraus und die Fenster darum geschlossen. In Zeiten wie diesen ist das aber kaum mit dem regelmäßigen Lüften zu vereinbaren, das wegen der Pandemie nötig wäre. Der djive Flowmate ARC Humidifier sorgt darum für ein gutes Gefühl und noch bessere Luft: Er verfügt über einen HEPA-14-Filter, der Allergene, Keime und Aerosole zu 99,995 Prozent entfernt. Die zusätzlich integrierte UV-Desinfektion bekämpft Bakterien, Viren und Pilze. Durch die automatische Echtzeit-Messung des Verschmutzungsgrads nach PM2,5 passt der smarte Lüfter seine Leistung auf Wunsch an die Luftqualität an. Und weil auch ein ästhetisch ansprechendes Zuhause die Lebensqualität verbessert, kommt der ARC Humidifier im stylishen Design und den Farbvarianten Clean White oder Metallic Grey – passend für jedes Wohnambiente und jeden Raum.

Mehr Wohlbefinden dank optimaler Luftfeuchtigkeit

Ob durch besonders heiße Sommertage oder die typische Heizungsluft in den Wintermonaten: Wenn die Schleimhäute erst einmal ausgetrocknet sind, haben Krankheitserreger leichtes Spiel und die Gesundheit leidet spürbar. Im djive Flowmate ARC Humidifier wacht ein integriertes Hygrometer über die relative Luftfeuchtigkeit und hält diese im Automatikmodus auf einem angenehmen Wert von 55 Prozent. Dank seines großen Wassertanks mit 1,2 Liter Fassungsvermögen sorgt der 3-in-1-Luftbefeuchter bis zu 20 Stunden für ein optimales Raumklima.

Willkommene Abkühlung an heißen Tagen

Einen kühlen Kopf beschert der djive Flowmate ARC Humidifier bei Bedarf mit kraftvollen neun Gebläsestufen, zuschaltbarer 80°-Rotation und leistungsstarkem Turbomodus (7.300 Umdrehungen pro Minute). Für einen erholsamen Schlaf bei optimaler Luftfeuchtigkeit arbeitet er nachts durch den optionalen Ruhemodus besonders geräuscharm mit unter 30dB. Alternativ simuliert er im Modus “Natürlich” eine frische Brise durch dynamisch variierende Lüftergeschwindigkeiten.

Kinderleichte Bedienung – inklusive Sprachsteuerung

Wenn es um einfache Bedienung und die nahtlose Smart-Home-Integration geht, ist der djive Flowmate ARC Humidifier ein wahrer Musterschüler: Wie alle Modelle der ARC-Serie von djive kann er direkt am Gerät, über die mitgelieferte Fernbedienung, die kostenfreie djive home App für iOS und Android oder per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der djive Flowmate ARC Humidifier ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 269,99 Euro (inkl. MwSt.) in der Farbe Clean White, sowie in den kommenden Wochen auch in Metallic Grey verfügbar. Es gibt ihn im Webshop auf www.djive.eu sowie im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel.

Über djive

Innovationen rund um Sauberkeit und gute Luft – djive sorgt mit seinen Produkten für ein smarteres Zuhause. Vom kompakten Handstaubsauger bis hin zum Turmventilator mit eingebautem Luftreiniger bietet das Unternehmen eine Vielzahl erschwinglicher Lösungen an, die darüber hinaus auch noch gut aussehen. Die dynamische Marke wird exklusiv in Europa durch die Robovox Distributions GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen vertrieben. Ein Team kreativer und engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich dort zur Mission gemacht, den Wohnraum der Menschen mit Stil zu verzaubern. Die vielseitigen Staubsauger, Luftreiniger und Lüfter-Modelle von djive sind im Webshop unter www.djive.eu sowie über Online-Händler und Elektronikpartner im Einzelhandel erhältlich. Bring magic into your home – with djive!

